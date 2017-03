Patrick Stewart optará por la ciudadanía estadounidense para oponerse a Trump

El actor reveló sus planes durante un episodio del programa matutino The View.

El actor británico Patrick Stewart apareció este jueves en el programa matutino The View, de la cadena estadounidense ABC, y dijo que aplicará por la ciudadanía de ese país para oponserse al presidente Donald Trump.

Stewart, mejor conocido por su papel en la saga de Star Trek –en la que interpreta a Jean-Luc Picard– y X-Men –da vida al Profesor Charles Xavier–, fue interrogado por las conductoras de The View (entre ellas, la actriz Whoopi Goldberg) acerca de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter a principios de mes.

"Tuve el peor sueño de mi vida anoche. Estaba durmiendo a menos de 300 yardas de donde duerme Donald Trump. ¿Podría ser una coincidencia?", tuiteó el actor.

En The View, Stewart explicó que él y su esposa visitaron a unos amigos en Washington y les preguntó qué podía hacer para ayudar tras la elección de Trump.

"Estoy aplicando para obtener la ciudadanía, porque quiero ser estadounidense también. Mis amigos en Washington me dijeron que solo hay una cosa por hacer: pelear, pelear, oponerse, oponerse", contó Stewart. "Pero no puedo hacerlo porque no soy ciudadano".

Stewart participa en la película Logan, junto a Hugh Jackman.

