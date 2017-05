'NN' es la nueva serie policial que se gesta en Costa Rica

El actor Leynar Gómez, de 'Narcos', podría sumarse al proyecto

Con el flagelo del narco como telón de fondo y pretendiendo retratar la desigualdad y violencia de género que padece la mujer latinoamericana, en abril comenzó a rodarse en el país NN, una serie policíaca para televisión.

Dirigida por Pako González, cineasta conocido por su película Tr3s Marías (2010), NN es un proyecto que, para su primera temporada, está conformado por seis capítulos. Se presenta como un thriller de suspenso y es protagonizado por figuras como Arnoldo Ramos (El Barrio), Natalia Arias (Presos), Adriana Álvarez (Gestación), Milena Picado (El calor después de la lluvia) y Vinicio Rojas (Marasmo).

También forma parte del elenco el actor chileno Daniel González, quien tuvo una pequeña participación en la serie Roommates, de la cadena HBO Latinoamérica. Además, González adelantó que para el episodio dos también contará con el actor Leynar Gómez, de Narcos, aunque su participación no está completamente asegurada.

NN sigue la investigación que deben realizar dos detectives, la cual busca descifrar el asesinato de una mujer. En medio de esta historia, que conforme avanza se torna peligrosa, enredada y un tanto visceral, se verán involucrados personajes de diferentes estratos socio-económicos.

Milena Picado encarna a la detective Sandra en NN. Su rol es protagónico. [side_to_side]

"Todos los involucrados, en conjunto, irán dilucidando la precaria situación de la mujer y su conexión directa con el narcotráfico y la corrupción. Se conforma así un manojo de pequeñas y diversas historias que se van concatenando y tejen un entramado de sospechosos, falsas pistas, dobles juegos y medias verdades. Con todas ellas, el espectador se ve imbuido en la clásica historia de descubrir al autor del asesinato", explicó González.

"La idea es contar una historia interesante, que el público pueda seguir capítulo a capítulo. Además, buscamos retratar la sociedad centroamericana en su contexto de zona internacional para el tráfico de drogas, creando situaciones y personajes con los que el público pueda identificarse", añadió.

Los personajes centrales de la trama –que por las características de la historia van apareciendo en forma fragmentada– son la detective Sandra, encarnada por Milena Picado, y el detective Roberto, un agente veterano especializado en extorsiones.

Sandra es quien inicia la investigación del famoso crimen, que involucra a una prostituta llamada Verónica Lazo.

"Sandra tiene una particularidad, por su historia de vida tiene como una gran sed de justicia. De alguna forma, ella quiere proyectar la justicia que quiso para ella y no pudo tener. Quiere proyectar esa justicia en las víctimas", explicó Picado.

"Es una mujer que le gusta tener el control y es muy obsesiva en sus casos, detallista y observadora. Claro que tiene a deprimirse, por lo que le podría pasar factura", finalizó.

Debido a que las cosas se complican, en el episodio dos de NN Sandra tendrá que solicitar los servicios de Roberto, que además de estar un poco viejo ha perdido todo deseo de vivir. Leynar Gómez sería quien daría vida a este personaje.

"Participar en la serie es una posibilidad, pero aún no lo tengo definido. Tengo unos compromisos internacionales que resolver primero", advirtió Gómez.

En su contraparte, tomarán partida los delincuentes Luis Picapiedra (Arnoldo Ramos) y Pablo (Daniel González). Además, a su mando, aparecerán sus secuaces: La Costra (Natalia Arias), La Caramelito (Adriana Álvarez) y El Melón (Mitto Gutiérrez).

"La Caramelito es una parte de una red de narcos. Es un personaje muy extraño y me emociona porque el look me lo van a cambiar bastante", adelantó Álvarez, cuyo último proyecto audiovisual es la cinta Atrás hay relámpagos.

"Es una chica que viene saliendo de la cárcel y tiene una misión que cumplir. Es bastante sola y en la serie la vemos así casi que todo el tiempo", agregó la intérprete.

Detalles. Para la realización del primer capítulo, de 52 minutos de duración, se necesitaron unas 12 locaciones ubicadas entre San José y Santa María de Dota.

Según González, en total se contrataron más de 50 actores entre personajes principales y secundarios, y más de 50 intérpretes para roles más pequeños.

NN es un proyecto de Oveja Negra Producciones y fue premiado con el Fondo para el Fomento Audiovisual y Cinematográfico El Fauno, edición 2016, en la categoría serie de ficción. Por ese detalle, cuando esté terminada, la serie se transmitirá por canal 13.

"Se pasará por el canal estatal, pero nosotros estamos haciendo un producto con calidad de exportación. Eso quiere decir que entraremos en negociaciones para vender el proyecto a plataformas digitales, tales como Claro Video y similares", aseguró González.

Según el plan de producción, el segundo episodio de NN comenzará a rodarse el 25 junio.











