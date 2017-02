Óscar 2017: El destino le guiña un ojo a ‘La La Land’

La edición número 89 de los Óscar se celebrará esta noche en Los Ángeles

La carrera por los Óscar llega esta noche a su fin, con nueve cintas nominadas a mejor película.

A diferencia de otras ediciones, casi todas ellas ya fueron disfrutadas por el público tico. Hasta ahora, las únicas que no han sido proyectadas en cines nacionales son Hell or High Water y Fences.

Esta vez, el musical La La Land –estrenado en el país el 25 de enero– es el filme que llega a la gala de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas con más nominaciones: acumula un total de 14, entre las que se encuentran mejor película, mejor director (Damien Chazelle), mejor actriz protagónica (Emma Stone) y mejor actor estelar (Ryan Gosling).

LEA MÁS: 'La La Land' alcanza récord con 14 nominaciones en los premios Óscar

En enero, la cinta ya se convirtió en un hito en los Globos de Oro, al conseguir la totalidad de los siete galardones a los que estaba nominada.

“Ha ganado cada premio a la vista y parece que nada que podría evitar que La La Land llegue pisando fuerte al podio en la noche de los Óscar. Los rumores de un posible fracaso ciertamente no la detendrán: basada en referencias amorosas del pasado, la película constituye un brindis para Hollywood que ahora invita a brindar de vuelta”, señala The Telegraph.

Estos son los largometrajes nominados:

LA LLEGADA

SINOPSIS: Ficción sobre la interpretación que hace una lingüista para averiguar si el arribo de extraterrestres supone una amenaza.

DATOS CURIOSOS:

Acumula 34 premios hasta ahora, además de ocho nominaciones en los Óscar.

La cinta dio a Denis Villeneuve su primera nominación de la Academia como director.

La producción consultó a diferentes científicos para asegurarse de que la terminología y las teorías de la historia fueran correctas. Además, tres lingüistas de la Universidad McGill le dieron su aprobación, mientras que un experto en fonética colaboró con los audios del lenguaje alienígena.

El filme es una adaptación de la novela La historia de tu vida, de Ted Chiang.

FENCES

SINOPSIS: Drama sobre un padre afroamericano que lucha contra los prejuicios raciales en el Pittsburgh de los años 50.

DATOS CURIOSOS:

Tiene cuatro nominaciones a los Óscar y ha ganado otros 41 galardones.

La película es dirigida, producida y protagonizada por Denzel Washington. El actor ya había interpretado a Troy Maxson en Broadway, papel por el que se hizo acreedor de un premio Tony en el 2010.

Viola Davis también repite su rol como Rose Maxson, por el cual también ganó el Tony y hoy compite por el Óscar como mejor actriz.

El dramaturgo August Wilson insistió, antes de su muerte en el 2005, en que la adaptación cinematográfica de su obra debía ser dirigida por un afroamericano.

HASTA EL ÚLTIMO HOMBRE

SINOPSIS: Drama acerca del médico militar que se convirtió en el primer objetor de conciencia en recibir la Medalla de Honor del Congreso.

DATOS CURIOSOS:

El filme compite en seis categorías de los Óscar y ya ha recibido otros 39 premios.

El cineasta Mel Gibson va por la estatuilla a mejor director, reconocimiento que ya logró en 1995 con Corazón valiente, que también se llevó el Óscar a mejor película.

Esta es la primera cinta de Gibson en la que el protagonista tiene un carácter pacífico, contrario a Corazón valiente y Apocalipto.

La idea de filmar la historia de Desmond Doss se gestó durante 14 años. El héroe de guerra Audie Murphy y el productor de Casablanca, Hal B. Wallis, fueron candidatos para tomar el proyecto.

HELL OR HIGH WATER

SINOPSIS: Un hombre y su hermano recién salido de la cárcel planean una serie de robos bancarios en Texas para salvar la granja familiar.

DATOS CURIOSOS:

Cuenta con cuatro nominaciones en los Óscar y ya ha ganado 36 premios.

Esta película no ha sido proyectada en los cines costarricenses.

Aunque la historia está situada en Texas, ni una sola escena se filmó en ese estado. En su lugar, se eligió Nuevo México.

Los primeros dos asaltos bancarios de la trama fueron cometidos en los poblados de Olney y Archer City. Ambas ciudades fueron locaciones de The Last Picture Show (1971), también estelarizada por Jeff Bridges, protagonista nominado al Óscar por Hell or High Water.

TALENTOS OCULTOS

SINOPSIS: Tres brillantes mujeres afroamericanas de la NASA en los años 60 asumen la misión de poner en órbita a John Glenn.

DATOS CURIOSOS:

La película tiene apenas tres nominaciones en los Óscar y ha recibido otros 26 premios.

Es una adaptación del libro homónimo de Margot Lee Shetterly, basado en la historia real de tres matemáticas que trabajaron en la NASA.

Algunos detalles del filme, sin embargo, no se apegan a la realidad. Por ejemplo, la relación de las mujeres con los ingenieros no era tan hostil. Katherine Johnson nunca usó los baños para personas de color –pero sí Mary Jackson– y John Glenn pidió verificar los números de la misión Friendship 7 semanas antes del despegue, no durante la cuenta regresiva.

LA LA LAND

SINOPSIS: Musical sobre el romance de una camarera y un pianista de jazz, cuyas ambiciones amenazan con separarlos.

DATOS CURIOSOS:

De las nueve películas nominadas al Óscar, esta es la que tiene mayor cantidad de postulaciones, con un total de 14. Hasta ahora, ha recogido otros 153 galardones. En los Globos de Oro ganó todas las categorías en las que estaba nominada.

Esta es la primera vez en que Damien Chazelle compite por el Óscar a mejor director. Antes estuvo nominado por el guion de Whiplash (2014).

Las melodías del piano fueron grabadas originalmente por Randy Kerber. Sin embargo, Ryan Gosling pasó 12 horas semanales en clases de piano y aprendió a tocar todas las secuencias.

UN CAMINO A CASA

SINOPSIS: Un niño que se perdió en Calcuta y fue adoptado por australianos busca a su familia 25 años después con Google Earth.

DATOS CURIOSOS:

Tiene seis nominaciones en los Óscar y otros 28 reconocimientos.

El actor Sunny Pawar, de 8 años, vio amenazada la posibilidad de asistir a los Óscar porque su visa fue denegada en medio del recrudecimiento de las políticas migratorias estadounidenses. No obstante, la producción hizo una solicitud especial y se les concedió un permiso a él y a su padre.

Cuando comenzó el rodaje, Pawar no hablaba inglés.

En India, más de 80.000 niños desaparecen al año y se estima que 11 millones viven en las calles. La fundación LionHeart les brinda atención.

MANCHESTER JUNTO AL MAR

SINOPSIS: Un solitario encargado de mantenimiento de edificios de Boston vuelve a su pueblo tras la muerte de su hermano y enfrenta su pasado.

DATOS CURIOSOS:

Esta noche, la película competirá en seis categorías de los Óscar y ya acumula 99 galardones.

Con Manchester junto al mar, el cineasta Kenneth Lonergan acumula su tercera nominación como director. Las dos anteriores fueron por You Can Count on Me (2000) y Gangs of New York (2002).

Este es el primer filme distribuido por una plataforma de streaming (Amazon Studios) en recibir una nominación a mejor película a los Óscar.

Casey Affleck, Stephen Henderson y Matthew Broderick son viejos conocidos, pues habían actuado juntos en Tower Heist (2011).

MOONLIGHT

SINOPSIS: Un joven afroamericano debe hacer frente a la drogadicción de su madre y al violento ambiente de su colegio y su barrio.

DATOS CURIOSOS:

Cuenta con ocho nominaciones a los Óscar y ya ha cosechado otros 162 premios.

Esta es la primera nominación de la Academia para el director Barry Jenkins. Antes de él, solo hubo tres directores negros postulados en los Óscar.

Al igual que el personaje de Chiron, Jenkins también tuvo una madre drogadicta.

La británica Naomie Harris, quien está postulada como mejor actriz protagónica, tuvo que filmar todas sus escenas en tres días, en medio de la gira promocional de Spectre (2015), debido a un problema con su visa.











Comparta este artículo Entretenimiento Óscar 2017: El destino le guiña un ojo a ‘La La Land’ Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Óscar 2017: El destino le guiña un ojo a ‘La La Land’ Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.