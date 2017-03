Con el Óscar en mano, ‘Moonlight’ impactará en las butacas ticas

En la gala del domingo, el drama de Barry Jenkins ganó tres estatuillas doradas

La dura, necesaria y apasionante tarea de buscar nuestro lugar en el mundo nutre el alma de Moonlight (Luz de luna, 2016), la película que conquistó el Óscar a la mejor película del año –y que dejó a todo el elenco de La La Land celebrando en falso en el escenario del Teatro Dolby este domingo–.

En una muestra de que las historias de vena social todavía calan en Hollywood, el encanto de La La Land – que con un costo de producción de $30 millones era la cinta favorita en la contienda de la Academia–, no pudo doblegar la profundidad de una historia conmovedora y particularmente humana.

¡Fue una grata sorpresa! Solo $1,2 millones costó hacer la película que hoy llega a la cartelera tica y que, tras una confusión histórica con los sobres que la declaraban como ganadora en la gala de Los Ángeles, dejó al mundo mucho más pendiente de conocer y adentrarse en su impactante trama.

Moonlight , de Barry Jenkins, es la primera cinta de tema LGBT en ganar el Óscar a la mejor película. Su trama transcurre en los suburbios de Miami y narra la vida de un joven afroestadounidense llamado Chiron, que lucha por encontrar su propia identidad.

Su vida no sencilla en ningún sentido, pues el joven crece en un entorno pobre y amedrentado por el crimen.

En ese contexto la película retrata a Chiron desde su infancia hasta su edad adulta, por lo que tres actores diferentes encarnan a un Chiron que enfrenta la aventura de la vida entre adictos a la droga y un conflicto mayor por asumir: su condición de homosexual.

Solo por mencionar dos de sus conflictos cotidianos, adelantamos que la madre de Chiron – interpretada por Naomie Harris– es adicta al crack y que constantemente es acosado por sus compañeros de clase. Sufre un bullying despiadado.

“Jenkins muestra una vida a través de tres capítulos distintos: en la primera vemos cómo Chiron pasa de ser un niño inseguro a un adolescente amedrentado por su identidad sexual”, detallan las notas de producción del filme.

“Finalmente se convierte en un hombre adulto, revelando cómo los momentos clave de cada etapa de su vida se fusionan para moldear su identidad”, agrega la producción.

En ese trance por el mundo una de las personas que impactan la vida de Chiron es Juan, personaje encarnado por el ganador del Óscar de reparto Mahershala Ali ( House of Cards ).

Ali, el primer actor musulmán en ganar la estatuilla dorada, encarna a este misterioso personaje. La trama lo presenta como un tipo que se gana la confianza de Chiron, sembrando entre ellos una relación más cercana.

Todo está bien con Juan, hasta que un descubrimiento tirará por la borda esa amistad.

“Es la figura paterna para Chiron, lo cual es importante porque queremos pensar que tiene a alguien que lo guíe por la vida. Por otro lado, hay un aspecto de Juan que es peligroso, que no es precisamente el tipo al que asocias como una figura paterna”, explicó Yesi Ramírez, directora de casting de la cinta.

Otro personaje clave será el de Kevin, que es interpretado por varios actores conforme avanza la edad del protagonista. Con él, Chiron mantendrá una amistad que se irá estrechando.

André Holland, de Selma , es uno de los Kevin de la cinta. Lo encarna en su edad adulta.

“ La única persona con la que Chiron se ha permitido intimar es él. A través de la ternura de André termina alcanzando la libertad”, dijo Jenkins.

Origen del drama.Moonlight está basada la obra de teatro In Moonlight Black Boys Look Blue , del dramaturgo estadounidense Tarell Alvin McCraney.

La migración de la historia al lenguaje fílmico le valió a la cinta obtener otro Óscar –mejor guion adaptado–, pero lo que más llama la atención es que tanto Jenkins como McCraney provienen del barrio en el que se desarrolla la historia.

Se trata del Liberty City, una ciudad que, según el diario ABC, acogió el primer programa de viviendas sociales del New Deal de Franklin Delano Roosevelt, allá por los años 30.

“Ello empezó a atraer a numerosas familias de raza negra y los vecinos blancos de la zona levantaron un muro para mantener la separación con los recién llegados. Aunque más tarde se derribó, aún quedan unos restos como testimonio de aquella época de segregación”, detalla el diario español.

Lo que vendría después es conocido. El barrio cayó en decadencia y se convirtió en un lugar donde el crimen y la droga son el pan diario.

Por si fuera poco, tanto Jenkins como McCraney tuvieron madres que lucharon con adicciones a las drogas. Eso los impulsó a retratar sus propias experiencias, trayendo al filme reflexiones tan variadas y personales como la masculinidad, la familia y la identidad.

“Tarell hizo un gran trabajo capturando los sentimientos de un chico negro y pobre creciendo en los suburbios de Miami. Pensé que era una oportunidad de rescatar algunos de mis propios recuerdos de mi infancia y llevarlos a la pantalla”, confesó Jenkins sobre la cinta.

Códigos. Para que A.O. Scott, de The New York Times y un sinnúmero de críticos lleguen a la conclusión de que Moonlight es un filme sencillamente “precioso” existen varias razones: una de ellas es su historia misma, otra tiene que ver con su particular narrativa y, por último, no se puede obviar su código visual.

Según Jurgen Ureña, cineasta nacional, la cinta pertenece a un subgéneroque se llama hood films , sobre películas que cuentan historias de barrio bajo y lo que significa vivir en su cotidianidad. Eso sí Moonlight “no lo hace de manera frontal, sino de una forma evasiva”.

“En esa línea se parece al trabajo del cineasta chino Wong Kar- Wai ( In the Mood for Love ), pues se detiene en algunos detalles de la cotidianidad de los personajes para contar su realidad de una manera alternativa, no tradicional”, explicó Ureña.

“En lugar de poner a una patrulla persiguiendo criminales, como es usual, se concentra en detalles tan cotidianos como la forma de cocinar. También, aunque no es exclusivo de Kar-Wai, existe en la cinta un uso de espacios, colores y tomas particulares que suman en ese sentido”, finalizó.

Moonlight , cinta que tiene una calificación casi perfecta en el sitio Metacritic.com, se exhibirá en la mayoría de cines del país. Solo puede ser vista por mayores de 15 años.