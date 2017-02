Jack Nicholson volvería a tener un papel protagónico, según medios estadounidenses

Jack Nicholson es de las caras más conocidas de Hollywood, sin embargo, no ha tenido un rol protagónico desde el 2007, cuando apareció en las cintas How Do You Know, algo que estaría por cambiar, según un reporte del medio estadounidense Variety.

La publicación, cercana al teje y maneje de Hollywood, publicó que fuentes anónimas confirman que Nicholson estaría trabajando en una adaptación estadounidense de la película alemana Toni Erdmann.

Esta cinta del 2016 fue aclamada por la crítica (New York Times, Washington Post y El País de España) y según el reporte de Variety, cautivó a Nicholson al punto que se acercó a un estudio para trabajar en la adaptación.

Según su sinopsis, Toni Erdmann es una comedia dramática sobre Winfried Conradi, un profesor de música divorciado que tiene distintas personalidades, un papel que de seguro retaría a Nicholson.

El filme está nominado a mejor película extranjera en los premios Óscar y ha ganado premios en los festivales de cine de Cannes, Londres y Toronto.

Nicholson cumplirá 80 años el 22 de abril. En 2013 se reportó que sufría de pérdida de memoria.

