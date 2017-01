Neto Villalobos iniciará el miércoles el rodaje de Cascos indomables

Proyecto ganador del Fauno y de Ibermedia

La cámara seguirá el humo de una moto panadera a partir de este miércoles, cuando el cineasta costarricense Neto Villalobos diga “acción” en el rodaje de su próxima película, Cascos indomables .

“Estoy muy emocionado por arrancar. Creo que tengo un casting y un equipo de lujo. La película se ha rodeado de muy buena vibra y espero que eso se pueda transmitir”, comentó el director.

El filme relata la historia de un mensajero que viaja por las calles josefinas a bordo de una motocicleta y al ritmo del glam rock .

Este motorizado tiene una gran mancha en la cara que le valió su apodo y una mentalidad que pronto deberá cambiar, cuando caiga en cuenta de que las cosas no suceden solas.

Rodeado por sus amigos mensajeros recién despedidos, Mancha se encontrará a sí mismo en una disyuntiva que lo obligará a decidir si quiere vivir en la libertad de las calles o en una pequeña isla sin motos a la que viajará su novia Clara, la única persona que parece entenderlo.

“Estoy muy contento de hacer una película sobre Chepe y en Chepe. Bueno, en realidad no es sobre Chepe en sí, pero se transmite ese feeling ”, agregó Villalobos.

El protagonista de la película será el músico de la agrupación Foffo Goddy, Arturo Pardo, quien ya había actuado antes en El calor después de la lluvia (2016), de Cristobal Serrá.

LEA MÁS: Arturo Pardo será el protagonista de ‘El hombre de la mancha’

Sin embargo, este será el primer papel protagónico para Pardo, quien resaltó el aprendizaje y la posibilidad de aportar en la construcción de los personajes que han existido a lo largo del proceso de preproducción.

“Desde ya es evidente que el vínculo que se ha creado entre las personas que estamos participando va a ser bastante favorable y también va a ser un proceso muy divertido y de mucho aprendizaje para todos”, destacó el actor.

Según Pardo, uno de los aspectos más llamativos de Mancha es la falta de determinación a la hora de tomar decisiones, una sensación que entiende muy bien.

“Si bien soy diferente al personaje en muchas cosas, también hay algunas en las que coincidimos: que los dos somos bastante optimistas, que disfrutamos de la vida en general y no nos tomamos las cosas tan en serio, que dejamos que las cosas se vayan dando”, añadió.

Nuevo alias. Este proyecto ha atravesado un proceso en el que su título fue cambiado en varias ocasiones. Este miércoles se anunció que dejaría de llamarse El hombre de la mancha para adoptar el título actual de Cascos indomables.

“Hace rato quería cambiarlo, pero no había encontrado el título que quería. Aparte, no me interesa competir con [Miguel de] Cervantes porque pierdo. Creo que este es un título más acertado con el espíritu de la película”, acotó Villalobos.

Las filmaciones se centrarán en zonas como Barrio Cuba, Cristo Rey, Tibás, Barrio Bolívar y San José centro. El rodaje se extenderá durante cuatro semanas.

En noviembre del año pasado, el proyecto fílmico de Villalobos resultó merecedor del fondo regional Ibermedia y también del Fondo El Fauno, otorgado por el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica. La productora Pacífica Grey omitió revelar el presupuesto total del filme.











