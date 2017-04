Esperado avance

Entretenimiento Netflix revela el primer minuto de la quinta temporada de 'Orange is the New Black'

Netflix reveló este martes los primeros 60 segundos de la quinta temporada de su seguida serie Orange is the New Black.

El dramático avance comienza justo al final del momento en que cerró la última temporada: en Litchfield, la cárcel donde Daya (Dascha Polanco) dirige un arma a la cabeza del oficial Thomas Humphrey (Michael Torpey). Las reclusas que rodean la escena gritan, mientras Alex y Piper, protagonistas, se acercan.

La serie con 12 nominaciones a los Premios Emmy (ganadora de uno de ellos), estrenará los 13 nuevos episodios el viernes 9 de junio.

"En anticipación a una temporada sin precedentes de Orange Is The New Black, que transcurre en tiempo real y en un lapso de solo tres días, Netflix lanza los primeros momentos del regreso a Litchfield en un video con los primeros 60 segundos del primer capítulo de la quinta temporada", aseguró la empresa por medio de un comunicado.

"Estamos por debajo, y nos estamos quedando fuera de problemas", se escucha decir a Piper en el tráiler.

"Así es" contesta Alex. "Si hay un problema, nos damos la vuelta y caminamos hacia otro lado".

De vuelta a la primera escena, Daya pide silencio. Mientras las internas continúan gritando, la toma se corta y se escuchaa un disparo.

En la temporada anterior, los seguidores de la serie tuvieron que enterrar a uno de sus personajes más queridos, la reclusa Poussey (Samira Wiley). Un mitin explota en la cárcel en protesta por las medidas de toma la administración del reformatorio tras el fallecimiento de Poussey.

Creada por Jenji Kohan (Weeds, Glow), Orange is the New Black sigue la historia de Piper Chapman (Taylor Schilling), quien ingresa a la cárcel de mujeres Litchfield (Nueva York) después de ser hallada culpable de traficar con drogas. En la cárcel se reencuentra con su exnovia, Alex Vause (Laura Prepon), quien la convenció de participar en el negocio ilegal.











