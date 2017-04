'Neruda': una película para sorprendernos con la historia del poeta

Filme de Pablo Larraín

Es presentada como un "falso biopic" y reseñada por algunos críticos como una "antibiografía", lo cierto es que en la nueva película la figura de Pablo Neruda es reiventada de particular forma y dignificada con criterio fílmico

Aunque estuvo en la carrera, con Neruda (2016) el chileno Pablo Larraín no pudo repetir la hazaña de estar nominado a los premios Óscar y llevar a Chile al top del cine mundial.

Pero, ¿mporta eso? Quizá muy poco, sobre todo cuando la dicha de hacer un filme que trasciende y recuerda con elegancia a un gigante de la literatura universal es buena.

Presentada por el mismo Larraín como un "falso biopic" y reseñada por algunos críticos como una "antibiografía", lo cierto es que en la nueva película la figura del poeta Pablo Neruda es reiventada de particular forma y mostrada en el cine con mordacidad e ironía.

El filme no es una lección de historia –se centra en el mundo personal del artista– pero bajo ninguna circunstancia elude los acontecimientos políticos que permearon toda la vida del poeta.

El filme, nominado a los Globos de Oro y los Critic's Choice como mejor filme extranjero, se estrena este jueves 20 de abril en los cines ticos.

Neruda es una película en la que se reconstruye la persecución implacable a la que el gobierno de Gabriel González Videla sometió al poeta a finales de los años 40.

Quien fuera condecorado con el Premio Nobel de Literatura en 1971 y destacara como miembro activo del Partido Comunista, se vio obligado a protagonizar un singular escape a caballo, en el que tuvo que recorrer la cordillera de Los Andes para salvarse.

Para ser exactos, la trama de Neruda se ubica en 1948, cuando el senador y escritor Pablo Neruda –encarnado por actor Luis Gnecco– acusa al gobierno chileno de traicionar a los comunistas en el congreso.

"El presidente González Videla lo desafuera y ordena su captura, por lo que no le queda de otra que escapar del país junto a su mujer", detalla el argumento del filme.

En su peligrosa y casi mortal aventura, Neruda es perseguido por el prefecto de la policía Óscar Peluchonneau (Gabriel García Bernal), quien aunque le hace la vida imposible no evitará que el poeta haga lo que más ama: escribir.

"Mi personaje es un fascista resentido y algo ridículo. Si lo ves desde lejos, es divertido: a él le piden que silencien a un tipo que hace poesía. ¿Cómo puede hacerlo? ¿Por qué Neruda les molesta tanto a las autoridades? Lo mandan con autos y un grupo a cargo a encontrar al poeta y él se toma el trabajo muy en serio, pero no lo logra, no sabe cómo hacerlo", dijo Bernal en una entrevista con La Tercera, de Chile.

Y tiene razón Bernal que su personaje "no lo logra", pues según el argumento de la cinta, durante su huida "Neruda comienza a escribir su poemario Canto general, conviertiéndose así en un símbolo de la libertad y de leyenda literaria".

Otra cara del mito. En esta película policial de humor negro, Larraín prefirió dejar de lado facetas más reconocidas del poeta –militante comunista y diplomático–, para abordar el lado más humano y no siempre glamuroso del mito.

La cinta de Larraín refleja las máscaras y hasta el cinismo de este mujeriego y bon vivant. Lo hace echando mano a "una amalgama de bocetos, historias y mezclas genéricas, que hacen que el filme sea más nerudiano que de Neruda", detalla en sus páginas El Periódico, de España.

La cinta tiene algo de "drama, film noir y cine político, pero también de ensoñación poética", agrega el diario.

El actor Luis Gnecco, quien dio vida a Neruda, hace incapié en que la cinta no es un drama histórico.

"La película siempre estuvo pensada en tono mordaz, irónico. Esa fue la intención del director, que fuera una comedia negra. Mucha gente sintoniza con eso y otra tanta, no", comentó el intérprete en una entrevista con El Tiempo, de Colombia.

Según El Tiempo, eso explicaría por qué Neruda no tuvo gran aceptación en Chile, pero sí ovaciones en Cannes. "Mucha gente en mi país no se enganchó con esa mordacidad. No es una biografía tradicional, y jamás pretendió ser una lección de historia seria", acotó Gnecco al diario colombiano.

García Bernal, en esa misma línea de controversia, dio a El Clarín de Argentina las siguientes declaraciones: "Muchos esperaban una biopic de estilo gringo y ver a Neruda con una rosa en la boca desde la cuna. Es imposible abarcar una vida, pero es imposible sobre todo abarcar la vida de Neruda. Es un poeta que ha vivido muchas vidas dentro de una sola vida".

