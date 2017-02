Nancy Dobles: 'Verme en pantalla grande fue muy raro...'

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Una chica dulce pero de temperamento explosivo. Así es Ana María, el personaje que Nancy Dobles da vida en Enredados: la confusión (2017), nuevo filme nacional en la cartelera tica.

Para Dobles, presentadora de Buen día, la singular Ana María representa su debut en la pantalla grande, un estreno histriónico que le resultó altamente satisfactorio pero “raro” a la hora de apreciarlo desde el ángulo de las butacas.

“Todo fue muy extraño”, insiste la presentadora, quien en el mundo del cine ya dobló al personaje de un filme animado – Trolls (2016)– y en este momento está haciendo un papel en la cinta nacional Buscando a Marcos Ramírez.

Conozca, de sus propias palabras, su experiencia en la primera película estilo Bollywood que se filma en el país.

¿Cómo llegó Nancy Dobles a protagonizar su primera película? ¿Quién la contactó? ¿Cómo fue el proceso?

Fue José Castro (productor y actor de la película) quien me contactó y me recomendó. Él me dijo que estaba en un proyecto de una película y que andaban buscando una mujer de piel morena y pelo negro. Así como yo.

Escuché que también querían que esa mujer fuera conocida, o podría decirse ‘famosa’ en nuestro ámbito. ¿Eso es cierto?

Sí, en Bollywood están acostumbrados a que sea así, por lo que en este caso querían hacer lo mismo, buscar a una personalidad con mucha exposición mediática. Entonces se fijaron en mí, seguramente por mi trayectoria en televisión.

¿Qué la convenció de aceptar el papel de Ana María? ¿Tenía usted algún tipo de experiencia en estas lides?

Cuando tenía como 15 o 16 años hice de extra en una película que ni me acuerdo cómo se llama. A mí siempre me ha apasionado lo que es la producción audiovisual.

”Entonces, asumí la oferta como una muy buena oportunidad. Me lancé a hacerlo pues yo creo que las oportunidades no hay que dejarlas pasar. Por una oportunidad tomada fue que llegué hace 17 años a la televisión”.

LEA MÁS: Nancy Dobles baila y se enamora en dos videos musicales de 'Enredados: la confusión'

Me cuenta usted que Ignacio Santos, su pareja, la acompañó en las primeras reuniones con los productores de la cinta. ¿Qué le pareció la película al director de Telenoticias?

Sí, fui con Ignacio, pues confío mucho en él y me gusta conocer qué opina de todo lo que hago. Le pareció muy bien la oferta.

¿Y qué le pareció la película?

Diay, mejor eso se lo pregunta a él (risas). Yo siempre lo escucho porque él es mi mejor crítico.

”A Ignacio la cinta le pareció entretenida, le gustaron mucho algunas actuaciones y otras no tanto. La gente tiene que entender que es una película diferente”.

¿Le gustó su actuación?

Le gustó, dijo que la había sentido muy natural.

Era una película de Bollywood. ¿cómo se preparó para los bailes que se ven en pantalla?

En la película hay mucho baile, pero para ser sincera a mí no me tocó bailar mucho. No estaba en las coreografías principales.

”Sí participe en una coreografía, pero no era tan larga. Ensayé un poco para esa, nada más”.

Según algunos videos promocionales de la película usted tuvo que interpretar algunas escenas que sugerían encuentros íntimos con el protagonista. ¿Cómo se preparó para eso?

Me costó mucho, sobre todo por ser la primera vez que lo hacía. Por dicha José Castro y Mario Chacón (La Media Docena) me ayudaron mucho y fueron fundamentales en esas escenas.

”Ambos me ayudaron a concentrarme en otras cosas, salirme de mí y meterme en el personaje. Todo fue muy raro, así como verme en el cine fue raro, pero al final lo logré”.

LEA MÁS: ¡Como en Bollywood! Hoy se estrena ‘Enredados: la confusión’

¿Qué tal la sociedad con Prabhakar Sharan, protagonista de la película y pareja suya en la trama?

Con él me llevaba normal. Quizá por su forma de ser y sus costumbres, siempre estuvo más aparte. A él le cuesta algo el español, lo habla bastante bien pero ya en conversaciones abiertas es algo tímido.

¿Con quién del elenco hizo mayor química?

Con José Castro y Mario Chacón, quienes interpretan a los ladrones torpes. Ellos y yo hicimos una gran química a nivel actoral y siempre nos pasábamos riendo de todo lo que nos sucedía en el set.

”Además, me llevé muy bien con la gente del sonido, iluminación y hasta con el director del filme (Ashish R. Mohan)”.

Luego de verse en pantalla grande y describir como “rara” esa experiencia de observarse en el cine, ¿cómo calificaría su actuación en la película del 1 al 10?

Yo no me calificaría, al menos no podría hacerlo con números. Yo lo único que siento es que salí bien librada y como es mi primera vez estoy abierta a las críticas que voy a recibir.

”Todo sea por mejorar, sobre todo si salen nuevas oportunidades”.

De hecho, en este momento, usted ya está actuando en su segunda película: Buscando a Marcos Ramírez , de Ignacio Sánchez. ¿Cómo le va con eso?

Sí, en esa película hago el papel de una profesora, la cual se llama Camila. Ella es la profesora de español de Marcos Ramírez en la cinta. Todo va muy bien, estoy muy contenta.

Enredados: la confusión , Buscando a Marcos Ramírez y se suma el doblaje que usted hizo para la película animada Trolls . Estos últimos 12 meses han sido “a puro cine” para usted. ¿Casualidad o definitivamente ve en la actuación un norte?

Como dije antes, me apasiona el mundo de la producción. Ya veremos qué pasa en el futuro lo importante es colaborar para que ojalá cada día se desarrollen y se filmen más películas en el país.











Comparta este artículo Entretenimiento Nancy Dobles: 'Verme en pantalla grande fue muy raro...' Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Nancy Dobles: 'Verme en pantalla grande fue muy raro...' Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.