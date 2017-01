Musical ‘La La Land’ llega como el gran favorito a los Globos de Oro

La ceremonia será esta noche en Los Ángeles

Siete nominaciones a cuestas, y todas las cábalas de su lado, podrían hacer que esta noche los reflectores de la gloria brillen sobre el musical La La Land , en la 74.° edición de los Globos de Oro.

La cinta que aún no llega a los cines nacionales es, sin duda, la gran favorita para el premio a película de comedia o musical.

LEA TAMBIÉN: Globos de Oro nominan en cine y tele a los mimados por la crítica

Desde antes de su estreno en el Festival de Cine de Venecia, el filme protagonizado por Ryan Gosling y Emma Stone ya acaparaba la atención de la prensa, y tomó nuevos matices tras su paso por los festivales, de los que se llevó, entre otros, la Copa Volpi a la mejor actriz para Stone y el premio del público en el Festival de Toronto.

Hoy, sus protagonistas también son los predilectos para llevarse la estatuilla a mejores actores de comedia o musical.

Asimismo, todo apunta a que Damien Chazelle se quedará con el galardón a mejor director, por encima de los reconocidos cineastas Tom Ford ( Animales nocturnos ), Mel Gibson ( Hacksaw Ridge ), Barry Jenskins (Monlight) y Kenneth Lonergan ( Manchester by the Sea ).

La La Land también compite en las categorías de guion, banda sonora y mejor canción original, para City of Stars .

Por su parte, el premio a la mejor película dramática divide a los conocedores. Mientras que la revista Rolling Stone apuesta por Moonlight , el sitio especializado Gold Derby da su bendición a Manchester by the Sea.

En cuanto a los actores de este género, la contienda está entre Denzel Washington ( Fences ) y Casey Affleck ( Manchester by the Sea ), aunque podría ser que este último tenga algunos puntos adicionales. Natalie Portman parece ser la predilecta por su interpretación de Jackie Kennedy en la cinta del director Pablo Larraín. Sin embargo, Isabelle Huppert ( Elle ) y Amy Adams ( Arrival ) podrían dar la sorpresa.

Tensión en la TV. La categoría de mejor serie dramática es una de las más difíciles en esta edición de los Globos de Oro. Aunque Game of Thrones sigue siendo una de las favoritas luego de haber ganado el Emmy, las debutantes The Crown , Stranger Things , This is Us y Westworld llegaron a la pantalla chica –y a Netflix– para imponerle competencia.

“Aunque la crítica especializada asegura que cualquiera de las nominadas puede ser la vencedora, lo más probable es que The Crown sea quien se lleve el galardón este año. Ello debido a que es un drama intelectual que posee un ángulo internacional”, destaca El Mercurio de Chile.

En la categoría de mejor serie de comedia o musical, Atlanta podría llevarse el galardón, de acuerdo con el sitio Indie Wire. Sin embargo, en criterio de ese portal, Veep debería ser la ganadora, tras cinco temporadas “casi perfectas” y dos premios Emmy. En la contienda también están Black-ish , Mozart in the Jungle y Transparent.

En el segmento de miniserie o película televisiva, todo indica que, tras triunfar en los Emmy, The People v. O.J. Simpson: American Crime Story saldrá victoriosa esta noche.

“La única manera de que The People v. OJ Simpson: American Crime Story pierda es que la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood incluya una nota en el sobre que indique que FX ya alcanzó el límite de premios y que no es posible concederle otro honor”, apunta Indie Wire con un tono jocoso.

Aunque de apuestas se trata, cualquier sorpresa podría ocurrir este domingo en el hotel The Beverly Hilton, de Los Ángeles.











