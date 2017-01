Murió a los 77 años John Hurt, el actor de 'Expreso de medianoche'

El actor británico padeció cáncer de páncreas

John Hurt era reconocido por su grave y memorable voz, que dentro o fuera de salas de cine, provocaba sensaciones que erizaban la piel. El talentoso actor murió este viernes 27 a los 77 años.

Hurt, originario de Londres, recién acababa de celebrar su cumpleaños el domingo 22. El artista jugaba con la fama que muchos de sus roles le dieron; además era reconocido por ser el actor con más muertes en la pantalla grande.

"Creo tener el récord", bromeaba en entrevistas.

Legendario. John Vincent Hurt nació en Derbyshire, Inglaterra, el 22 de enero de 1949; y fue nominado a dos premios Óscar. Es recordado por sus actuaciones en El expreso de medianoche (1978), Alien (1979), y El Hombre elefante (1980).

Uno de los momentos más memorables del actor fue en su rol como Kane en Alien –dirigida por Ridley Scott– en donde Hurt colapasa sobre una mesa, mientras una criatura viscosa sale de su pecho.

En sus inicios como actor, interpretó a Richard Rich, en la galardonada película A Man For All Seasons, la historia de Sir Tomas Moro, la cual ganó seis premios Óscar y siete Bafta, en 1967.

"Yo quise actuar desde pequeño. No sabía cómo hacerme actor, ni tampoco que existía la posibilidad de ser actor profesional. Pero a los nueve años supe que quería actuar", confesó Hurt en una entrevista para The Guardian, en 2000.

Hurt también participó en Harry Potter y la piedra filosofal (2001), Harry Potter y las reliquias de la muerte, parte 1 (2010) y Harry Potter y las reliquias de la muerte, parte 2 (2011) como Mr. Ollivander, un mago de sangre mestiza y el propietario de la tienda de varitas Ollivanders en el callejón Diagon.

Su enfermedad. "No puedo decir que me preocupo por la mortalidad, pero es imposible llegar a mi edad y no contemplar un poco esa posibilidad", dijo Hurt en agosto de 2015 al medio británico Radio Times.

"Todos estamos pasando el tiempo, y ocupamos una silla por un tiempo muy corto. Pero mi tratamiento va bien, y estoy optimista", agregó.

En junio de 2015 el artista fue diagnosticado con cáncer de páncreas en primera fase.

Recientemente, Hurt participó en la película nominada al Oscar Jackie, un drama dirigido por el chileno Pablo Larraín y protagonizada por Natalie Portman que sigue la vida de Jacqueline 'Jackie' Kennedy, esposa del presidente John F. Kennedy, durante los días posteriores al asesinato al mandatario de los Estados Unidos.

A Hurt lo despidirá su esposa Anwen Rees-Myers, con quien se casó hace 12 años, y sus hijos Alexander y Nicholas.











