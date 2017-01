Meryl Streep lanza dardos a Donald Trump en su discurso de los Globos de Oro

En medio de un poderoso discurso de aceptación del reconocimiento Cecil B. DeMille por su celebrada trayectoria en el cine, la actriz Meryl Streep recordó la interpretación que más le impactó en el 2016: la del ahora presidente electo Donald Trump parodiando a un periodista con discapacidad.

"No porque fuera buena, sino porque fue efectiva", argumentó Streep. "Rompió mi corazón cuando la vi y aún no me la puedo sacar de la cabeza porque no fue en una película; fue en la vida real. Cuando el instinto de humillar es modelado por alguien en una plataforma pública, se infiltra en la vida de todos porque concede el permiso a otros para hacer lo mismo".

"El irrespeto invita al irrespeto. La violencia incita a la violencia", agregó la actriz, en medio de un gesto de reprobación.

"Necesitamos una prensa con principios para que los poderosos respondan", dijo Streep, en defensa de la libertad de prensa.

La galardonada intérprete concluyó su discurso con una frase que alguna vez le dijo su recién fallecida amiga, Carrie Fisher: "Toma tu corazón roto y transfórmalo".

Viola Davis fue la encargada de presentar el Cecil B. DeMille para Streep, hasta ahora ganadora de ocho Globos de Oro y nominada en 29 ocasiones.

"Me haces sentir orgullosa de ser una artista. Me haces sentir que lo que tengo dentro de mi, mi cuerpo, mi cara, mi edad, es suficiente", aseguró Davis. "Su habilidad nos recuerda el impacto de ser una artista".











