Marvel revela 'teaser' de 'Avengers: Infinity War'

Marvel Studios compartió a través de Facebook las primeras imágenes de Avengers: Infinity War, filme que se estrenará en febrero del 2018.

En el teaser directores, escritores y protagonistas hablaron sobre lo que se viene en la película, entrelando las reveladoras conversaciones con imágenes del futuro filme.

Entre ellos sobresale Robert Downey Jr. (Iron Man), Tom Holland (Spider-Man), Chris Pratt (Star-Lord) y demás parte del staff.

En el avance, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, reiteró lo ya anunciado: que los Vengadores conocerían a los Guardianes de la Galaxia. De hecho, casi todos los superhéroes de la franquicia tendrán participación en el filme, según el portal Comicbook.

Fiege y los directores de la película, los hermanos Anthony y Joe Russo, bromearon sobre lo que se viene con el enfoque asignado a Thanos, con un nuevo concepto de arte a diferenciado de los clásicos del cómic.

Además se ratificó la presencia de Tom Holland como Spiderman. Él junto a Chris Pratt hablaron brevemente sobre la película, mientras que los escritores comentaron sus emociones por ver su trabajo terminado de lo que serán los próximos diez años de películas de Marvel.

El video también muestra escenas calves de la saga Infinity Stones, como las películas Captain America: The First Avenger, Guardians of the Galaxy, Thor: Ragnarok, entre otras.

Por si fuera poco, aprovechando el contexto, Robert Downey Jr. emitió un video Facebook donde comentó su participación en la cinta.