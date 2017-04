Margot Robbie será la reina Isabel I

En la cinta Mary Queen of Scots

La actriz australiana Margot Robbie se sumó al elenco de la película Mary Queen of Scots , en la cual interpretará a la reina Isabel I de Inglaterra.

Según Variety , Robbie se unirá al drama histórico protagonizado por Saoirse Ronan y dirigido por la cineasta británica Josie Rourke.

La cinta mostrará el intento de María I de Escocia por derrocar a su prima Isabel l del trono de Inglaterra, conspiración por la que fue ejecutada tras pagar una condena de varios años en prisión.

La novela The True Life of Mary Stuart fue la inspiración para la creación del guión de Mary Queen of Scots. El libreto fue escrito por Beau Willimon creador del éxito de Netflix House of Cards.

Este año, la actriz de 26 años, no ha parado de acumular proyectos: el thrillerTerminal (2017); la biografía sobre el creador de Winnie the Pooh, Goodbye Christopher Robin ; I, Tonya (2018) , en la que la australiana interpretará una de las deportistas más polémicas de la historia de Estados Unidos, la patinadora Tonya Harding; Marian (2018), una nueva película sobre Robin Hood, y Gotham City Sirens , la aventura cinematográfica de las villanas de DC.