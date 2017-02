‘Manchester by the Sea’ muestra el grito inquieto de un trágico pasado

Filme dirigido y escrito por Kenneth Lonergan

Como bien lo retrata Manchester by the Sea –filme con seis nominaciones al Óscar que se estrena mañana en los cines costarricenses–, los pasados tormentosos suelen no sentirse a gusto en el olvido.

En los momentos menos esperados se convierten en un incómodo presente y como si fueran un alma en pena que busca ser liberada gritan escandalosamente a la conciencia.

En la nueva cinta –dirigida y escrita por Kenneth Lonergan–, los fantasmas del pasado despiertan para Lee Chandler (Casey Affleck), un fontanero callado e introvertido que sobrevive con lo mínimo en la ciudad de Boston.

La vida de Chandler transcurre normal hasta que un día lo sorprende una noticia: su hermano mayor ha muerto y es designado como tutor legal de su sobrino de 16 años, Patrick (Lucas Hedges).

Esto, como es lógico, le cambiará por completo la vida.

Pero el conocer la noticia y tratar de asimiliarla es solo el principio. Para tomar su rol como padre sustituto debe trasladarse a su pueblo natal y enfrentarse a la realidad de un adolescente un tanto rebelde.

“Patrick se niega a renunciar a su vida en el pueblo y mudarse a Boston con su tío”, señala la sinopsis de la cinta como el primer obstáculo de Chandler.

Tal situación obligará a Chandler a quedarse más tiempo de lo planeado en el pueblo que lo vio crecer. Allí, inevitablemente, hará frente a añejos y complicados pasajes de su vida, de los que guarda culpa y dolor.

Uno de ellos es su relación con su expareja, Randi.

Michelle Williams, que encarna a Randi en la película, está nominada al Óscar de mejor actriz de reparto por este papel.

“En principio, Lee y Randi tienen una conexión combativa, sexy, sexual, viva y desordenada, la cual me parece increíblemente real”, dijo William a The Wrap.

Pero luego, todo lo que parecía fuerte se rompe por un acontecimiento inesperado. Randi intenta reconstruir su vida y Lee simplemente escapa.

En resumen, la tragedia marca los recuerdos y las vivencias de un Chandler agobiado y ahora con pocas posibilidades de huir nuevamente de su pasado.

“Cuando leí el guion, sentí que tenía un efecto extraño en mí. A pesar de que nunca he estado nada cerca de lo que Chandler pasa, asumí el reto pensando en cómo la culpa humana puede servir para vencer errores del pasado. Me vi en ella”,recordó Affleck en una entrevista con Deadline.

“Es un desastre lo que vive el personaje: los momentos felices y los momentos muy trágicos de su vida son muy difíciles de separar, aunque paradógicamente sean muy distintos”, agregó el intérprete, quien ganó el Globo de Oro por este papel y busca la hazaña de ganar su primer premio Óscar

En la carrera por la estatuilla dorada, Affleck buscará hacer historia enfrentando a titanes como Denzel Washington ( Fences ), Andrew Garfield ( Hacksaw Ridge ), Viggo Mortensen ( Captain Fantastic ) y Ryan Gosling ( La La Land ).

En la lucha Affleck es el favorito, aunque las acusaciones por presunto abuso sexual contra dos mujeres –ocurridas en el 2010 durante una producción que dirigía, I’m Still Here –, podrían opacar sus aspiraciones.

El caso se resolvió mediante un arreglo económico y de ello nunca se volvió a hablar. Sin embargo; como el pasado no se resigna al olvido,-tal como pasa en la película-, vuelve ahora para tratar de aguarle la fiesta. Al parecer, un grupo de mujeres feministas de la Academia no quiere que Affleck sonría el 26 de febredo, día de la gala.

Una joya. No por nada Manchester by the Sea tiene seis nominaciones al Óscar, incluyendo mejor película y mejor director (Lonergan).

Para la crítica internacional la cinta es casi perfecta y por eso la American Film Institute la consideró como una de las 10 mejores películas del año.

“Una desgarradora tragedia familiar dramatizada con la profundidad de una obra de teatro de la época dorada. Casey Affleck ofrece la que es su interpretación más impresionante y profundamente sentida en pantalla”, publicó sobre la cinta The Hollywood Reporter.

En Costa Rica, Manchester by the Sea se estrena en todos los cines y es apta para mayores de 12 años.











