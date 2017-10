Actores costarricenses Liliana Biamonte y Leynar Gómez están nominados a los Premios Fénix

Los actores costarricenses Leynar Gómez y Liliana Biamonte tienen sus nombres en la lista de nominados de los Premios Iberoamericanos de Cine Fénix, que reconocen el trabajo de productores, directores y actores de América Latina y la Península Ibérica.

El nombre de Biamonte destaca en la lista de actuación femenina por su trabajo en el largometraje Medea, una coproducción entre Chile, Argentina y Costa Rica, que fue dirigida por Alexandra Latishev Salazar.

La joven intérprete es la progagonista de la historia. Según su sinopsis, Medea trata de una joven que "sin prejuicios, explora su vida sexual con máxima libertad. Un día conoce a Javier, con quien intenta tener una relación. Pero un acontecimiento repentino genera un cambio radical en su comportamiento".

Biamonte compite con Daniela Vega (Una mujer fantástica, de España, Chile, Alemania y Estados Unidos), Bárbara Lennie (María, y los demás, de España), Paulina García (La novia del desierto, de Chile) y Antonia Zegers (Los perros, de Chile y Francia).

En agosto, Liliana y el filme recibieron menciones honoríficas en el Festival de Lima.

"Es un trabajo del que me siento muy orgullosa porque fue un proceso muy enriquecedor para mí. Fue un proceso bastante largo de construcción de personaje de la mano de la directora, me alegra que se recozca esa labor", comentó la actriz a este medio sobre su trabajo en la cinta.

Gran equipo. En el caso de Gómez la nominación es en el apartado de las series, específicamente por su participación en la segunda temporada de la serie Narcos, de la plataforma Netflix.

El programa destaca en la lista de nominados que aspiran al galardón al mejor ensamble actoral. Leynar interpretó el papel de Limón, el fiel empleado del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, de quien se cuenta la historia en la primera y segunda entregas de esta producción.

"Es muy importante (la nominación) porque después de que se estrenó la segunda temporada, los productores de Narcos dijeron que estaban muy contentos sobre el grupo que se había conformado, mencionaron que se sentían muy orgullosos y puntualmente hablaron sobre mi trabajo en medios internacionales", dijo Gómez sobre este reconocimiento.

Gómez se enteró de la postulación hace dos días por medio de algunos de sus compañeros de reparto y por la publicación oficial de los premios.

Leynar agregó que recibir este tipo de noticias, así como participar en eventos de talla internacionales como invitado de festivales significa un punto alto en su curriculum como artista, afirma que todo suma a su experiencia laboral.

"Debo usarlo a favor, honrarlo y tenerlo presente para trabajar en otros proyectos. Debo de ser congruente con mi discurso, tomar proyectos que me gusten y tener en claro que no importa si son costarricenses o mexicanos.

"Lo importante es mantener un perfil que se vaya aliando a producciones que me cautiven, historias que realmente quiero contar, que tengan elementos que me interesen. Quiero ser honesto con eso y no estar en proyectos en los que considere que no me siento cómodo", agregó.

En la lista de elegibles para este galardón destacan las producciones El marginal (Argentina), Cuatro estaciones en la Habana (Cuba), Bala loca (Chile) y Vis a Vis (España).