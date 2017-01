‘La La Land’golpea la mesa de Hollywood en los Globos de Oro

La película era la gran favorita de la noche

Los pronósticos se cumplieron: La La Land tuvo una noche enorme durante la entrega número 74 de los Globos de Oro.

El musical, dirigido y escrito por Damien Chazelle, se llevó a casa siete premios tras estar nominado en la misma cantidad de categorías.

Chazelle cosechó varios triunfos personales, incluyendo el premio a mejor guión original y mejor director. Sin embargo, la gran victoria de la noche fue cuando la película recibió el premio a mejor comedia o musical.

Con sus siete galardones, La La Land se convirtió en la película con más premios en la historia de los Globos de Oro.

Favorita para barrer durante esta temporada de premios, La La Land comenzó su noche grande con dos premios consecutivos que, a todas luces, eran bastante fáciles de adivinar: mejor banda sonora original, y mejor canción original por City of Star , interpretada por los protagonista de la película, Ryan Gosling y Emma Stone.

Gosling, por su parte, también se dejó el Globo de Oro como mejor actor en película de comedia o musical. Gosling se mostró agradecido con Stone y Chazelle, e incluso bromeó con que partiría el premio en tres para compartirlo con sus compañeros de producción. “Esto nos pertenece a los tres”, dijo.

Emma Stone selló el cartón completo para La La Land tras dejarse el galardón como mejor actriz.

En las categorías dramáticas, el gran ganador de la noche fue el largometraje Moonlight , del director Barry Jenkins.

Por su parte, Casey Affleck se dejó el premio a mejor actor por su papel en la película Manchester by the Sea . La mejor actriz fue Isabelle Huppert, quien ganó por el filme francés Elle , del director Paul Verhoeven, que también se llevó la categoría de mejor película extranjera.

Jimmy Fallon al mando

La conducción del evento estuvo a cargo del comediante Jimmy Fallon, quien dio por comenzada la ceremonia con un homenaje a la favorita de la noche, La La Land .

Una vez en el escenario, Fallon no perdió tiempo en realizar la primera broma sobre el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Fallon dijo que los Globos de Oro “es uno de los pocos lugares en Estados Unidos donde todavía se respeta el voto popular”.

La entrega de premios comenzó con una sorpresa.

La victoria de Aaron Taylor-Johnson como mejor actor de reparto en un largometraje por su papel en Nocturnal Animals resultó sorpresiva para la crítica especializada, que daba como favorito a Mahershala Ali por su trabajo en Moonlight .

Los siguientes galardones fueron para la televisión. Billy Bob Thornton ganó como mejor actor en una serie dramática por su interpretación en Goliath , y dedicó el premio a uno de los productores de la serie, fallecido durante el año pasado.

Por su parte, Tracee Ellis Ross se dejó el premio como mejor actriz en una serie de comedia o musical, por su trabajo en Black-ish . “Esto es por todas las mujeres de color, y por la gente colorida, cuyas historias, ideas y pensamientos no siempre son considerados valiosos”, dijo Ross durante su discurso de aceptación.

Fue la primera de varias victorias durante la noche para la representación de las minorías en el mundo del espectáculo. La siguiente fue el Globo de Oro a mejor serie de comedia o musical, que se dejó Atlanta , serie producida por FX.

“Quiero agradecer a la gente de Atlanta y a la gente negra de Atlanta por estar vivos y por ser tan increíbles”, dijo Donald Glover, productor y protagonista de la serie.

Precisamente, Glover se dejó el premio al mejor actor en una serie de comedia.

La (otra) victoria de OJ

En setiembre pasado, The People v. OJ Simpson:American Crime Story fue uno de los grandes ganadores de la entrega de los premios Emmy: se llevó a casa cinco premios.

Esa tendencia se mantuvo desde temprano para la miniserie producida por FX y basada en el juicio que conmocionó a Estados Unidos durante la década de los años noventa.

OJ se dejó el premio a mejor Miniserie o película para televisión. “La justicia estadounidense es cualquier cosa menos ciega cuando se involucra el color de piel, el género o la fama”, dijo la productor ejecutiva Nina Jacobson. El premio a mejor actriz en una miniserie o película para televisión también fue un triunfo de OJ . La ganadora fue Sarah Paulson, quien interpretó a la abogada acusadora en el caso contra Simpson.

El dominio de OJ se rompió en la categoría de mejor actor de reparto, que recibió Hugh Laurie por su papel en The Night Manager ; Laurie es mejor recordado por su rol protagónico en Dr. House . Por The Night Manager ganaron, además, Olivia Colman como mejor actriz, y Tom Hiddleston, como mejor actor.

Mientras tanto, The Crown , producida por Netflix, dominó las categorías dramáticas en series de televisión. Recibió el Globo de Oro como mejor serie dramática, y Claire Foy ganó como mejor actriz.

Más triunfos

El ganador en la categoría de mejor película animada fue el largometraje Zootopia , producida por Disney. Zootopia dejó atrás a otras cintas alabadas por la crítica, como Kubo and the Two Strings y Moana .

“Queríamos que Zootopia fuera una película que entretuviera a los niños pero que también le brindara a los adultos un mensaje sobre aceptar la diversidad, incluso cuando existe gente en el mundo que quiere dividirnos valiéndose del miedo”, dijo Byron Howard, codirector de la cinta.

Homenaje

Durante la ceremonia, hubo dos momentos para rendir tributo a tres mujeres que han dejado una huella sensible en la historia de Hollywood.

Primero, un homenaje en video recordó las vidas de Carrie Fisher y su madre, Debbie Reynolds, quienes fallecieron durante la última semana del año recién concluido.

Más tarde, el turno fue para Meryl Streep, quien recibió una de las mayores ovaciones de la noche al aceptar el premio Cecil B. Demille por sus contribuciones al mundo del espectáculo.

El discurso de Streep fue potente y reflexivo, y para nada enfocado en sí misma sino en defender la diversidad, sobre todo de cara al gobierno de Donald Trump, que comenzará el próximo 20 de enero.











