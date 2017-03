'La La Land' se presentará en forma de concierto en el Hollywood Bowl

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Nueva York (EE.UU.)

Y en vivo desde Los Ángeles: ¡La La Land!

Lionsgate anunció este lunes que La La Land In Concert: A Live-to-Film Celebration se presentará en el Hollywood Bowl el 26 y 27 de mayo. El espectáculo será dirigido por el compositor Justin Hurwitz, quien ganó dos premios Óscar la semana pasada por su trabajo en la película.

El concierto incluirá una orquesta sinfónica de 100 miembros, un coro y un conjunto de jazz, junto con grabaciones originales de las voces de Ryan Gosling, Emma Stone y John Legend. La cinta se exhibirá mientras los músicos tocan en vivo.

Hurwitz dijo en una entrevista con The Associated Press que antes de trabajar en La La Land con el director y guionista Damien Chazelle le dijo a su amigo que el filme sería perfecto para una presentación en vivo.

"El proceso apenas está empezando", dijo Hurwitz sobre los preparativos. "Estamos viendo cómo manejar visual y musicalmente los varios elementos musicales en la cinta, y es muy divertido proponer ideas y soluciones. Lo que me emociona es ... poder realmente incluir a los músicos y mostrar exactamente lo que están haciendo".

Los boletos salen a la venta el viernes.

Tras las presentaciones en Los Ángeles, la producción visitaría Atlanta, San Diego, San Antonio, Nashville, Washington y otras ciudades estadounidenses. También planea viajar a México, Canadá, el Reino Unido, Italia, Turquía y Suiza, entre otros países. Las fechas de esos y otros conciertos se anunciarán próximamente.

La La Land ganó seis Premios de la Academia, incluyendo a mejor director para Chazelle y mejor actriz para Stone. Hurwitz se impuso en las categorías de música original y canción original, por City of Stars, que coescribió con Benj Pasek y Justin Paul.

"Un par de veces, sentado en mi apartamento, he visto dos Oscar ahí sentados y me ha tomado un segundo registrar lo que son. La idea de que estas estatuillas hermosas y emblemáticas estén ahí apostadas en mi apartamento es un poco surrealista", expresó.

También dijo que ha sido un sueño escuchar a la gente "cantando mis canciones" debido al éxito de la película.

Cuando se le preguntó si veía a La La Land en Broadway, Hurwitz dijo que "esas conversaciones ni siquiera han comenzado".

"Creo que esas conversaciones ocurrirán, inevitablemente, pero no sé si una adaptación realmente se dé", añadió. "Podría ser solo algo de lo que hablemos, '¿debe hacerse, puede hacerse?'''.

LEA: 'Moonlight' es la mejor película del 2017, por error anunciaron 'La la Land'

En cuanto al célebre error con el Óscar a la mejor película, en el que La La Land se anunció como la ganadora antes de que el premio fuera entregado a los creadores de Moonlight, Hurwitz dijo: "No sé, realmente no he pensado mucho en eso. Pero Moonlight es una película extraordinaria y estoy muy feliz por ellos".