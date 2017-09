Disfrute el nuevo adelanto de 'Jumanji: Welcome to the Jungle'

La producción de la película Jumanji: Welcome to the Jungle estrenó este miércoles un nuevo tráiler.

Se trata de un adelanto lleno de humor, acción y disparates por doquier, en el que destaca la presencia de Nick Jonas, de la extinto trío británico Jonas Brothers.

En la cinta, protagonizada por Dwayne La Roca Johnson, Kevin Hart, Jack Black y Karen Gillan, cuatro adolescentes son absorbidos por un videojuego y se convierten en avatares de personajes arquetípicos.

Dentro del programa electrónico, el cuarteto de personajes vivirán múltiples aventuras y no descansarán hasta encontrar la forma de salir de ahí para volver a su mundo.

Durante la trama, además, los protagonistas se enterarán que sólo tienen tres vidas para ganar el juego y que esa es la única forma posible de abandonar la pesadilla.

Jumanji: Welcome to the Jungle se estrenará en cines de Costa Rica el 20 de diciembre