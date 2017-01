Johnny Depp agradeció por el apoyo tras su divorcio de Amber Heard

Discurso en los People’s Choice Awards

Por primera vez desde su separación de la actriz Amber Heard, el también actor Johnny Depp aprovechó la exposición de los People’s Choice Awards para darle un agradecimiento especial a sus fans.

Depp, de 53 años subió al podio de los galardones para recibir el premio ícono del cine en una ceremonia cuyos premios son entregados por la selección del público mediante votos directos a sus artistas favoritos.

“Esta noche he venido aquí por una única razón. He querido venir por ustedes, por la gente que me ha apoyado y ha confiado en m í tanto en los momentos buenos como en los malos. Gracias. Han sido muy amables al invitarme a venir y lo aprecio enormemente, no saben cuánto”, dijo.

Además agregó: “Este reconocimiento me emociona mucho, al igual que todos los buenos deseos que me han enviado a mí y a mi familia. Por eso significa tanto para mí poder estar aquí para darles las gracias”.

Depp recibió el reconocimiento en un momento en el cual su divorcio de la actriz Amber Heard ya es oficial.

VEA AQUÍ: Lista de ganadores de los People´s Choice Awards

Más honores. La presentadora Ellen DeGeneres logró marcar un hito en la premiación del miércoles. Ella conquistó las tres categorías en las cuales estaba nominada y se convirtió en la persona con más premios People’s Choice.

En total, DeGeneres tiene 20 estatuillas.

Al subir al escenario, Ellen dijo que le costaba creer tener tantos premios entregados por el público en su poder. “Esto es increíble y significa mucho para mí, porque lo entregan ustedes, el público”, dijo.

ADEMÁS: Ellen DeGeneres hizo historia en los People's Choice Awards

Nombres como Robert Downey Junior, Tom Hanks y Dwayne “La Roca” Johnson sobresalieron en la edición en donde Joel McHale fue el conductor de una ceremonia que resultó distendida y plagada de buen humor.

También recibieron galardones las películas Buscando a Dory y Deadpool . En televisión, Outlander fue elegida como la mejor serie, y The Big Bang Theory como la mejor comedia.

La actriz Sofía Vergara fue reconocida como la mejor en comedia por su trabajo como Gloria en Modern Family y la cantante Jennifer López destacó por su participación en Shades Of Blue .











Comparta este artículo Entretenimiento Johnny Depp agradeció por el apoyo tras su divorcio de Amber Heard Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Johnny Depp agradeció por el apoyo tras su divorcio de Amber Heard Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.