Patty Jenkins responde a James Cameron y defiende a su Mujer Maravilla

James Cameron dijo en una entrevista que el personaje protagónico de Mujer Maravilla (2016), representa "un paso atrás para los roles femeninos" y que además era un "icono objetivizado".

Ante tal aseveración Patty Jenkins, directora de la película de DC Comics, no se quedó callada y le lanzó un contraataque en Twitter.

"Cameron es incapaz de entender que es Wonder Woman... eso no es sorprendente, pues aunque es un gran director, no es una mujer", escribió Jenkins en la red social.

Pero la argumentación de la cineasta continuó, sobretodo porque tampoco le gustaron las palabras de Cameron al nombrar a Sarah Connor, de Terminator, como ejemplo de la mujer "fuerte" y alejada de los "iconos de belleza" que según él deberían sobresalir en Hollywood.

"Si las mujeres tienen que ser siempre duras, fuertes... y no son libres de ser multidimensionales o de celebrar un modelo de mujer porque es atractiva y cariñosa, entonces no hemos llegado muy lejos", espetó Jenkins con vehemencia.

"No hay modelo correcto ni equivocado de mujer poderosa", agregó la cineasta, quien tiene 46 años.

Mujer Maravilla es considerada una de las mejores película del universo fílmico de DC Comics. Las críticas al filme han sido sobresalientes y la taquilla ha sido más que exitosa: ha recaudado $801 millones.

"La original y esperanzadora película de superhéroes que necesitábamos. Una película genuinamente sorprendente que juega con el género y desecha la agotada fórmula de las películas de superhéroes", escribió USA Today sobre el filme.