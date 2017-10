Estreno de 'Insomnio': suspenso tico en las cobijas

El insomnio, en el mejor de los casos, puede que lo haga pasar una mala noche. En el peor, puede ser aterrador.

Que lo diga Marcela, una enfermera que, al punto de la exasperación, empieza a padecer ese mal continuamente. Un día, sin embargo, logra aliarse con Morfeo y conciliar el sueño, aunque para su desgracia el descanso anhelado nunca llega.

Una serie de pesadillas agobian a Marcela y no la dejarán en paz.

De su trance nos habla Insomnio (2017), película costarricense que se estrena este jueves en todos las salas de Cinépolis y que tiene el suspenso psicológico como bandera. El tico, Mario Alonso Madrigal, es su director.

Según el argumento de la película, la tragedia de Marcela tendrá consecuencias graves en su vida y su trabajo como enfermera en la sección de maternidad de una clínica empeorará las cosas.

"En ocasiones los sueños parecen reales, por momentos, la realidad parece mentira. A veces olvidamos, recordamos e imaginamos. ¿Qué pasaría si no pudieras distinguir entre un sueño, un recuerdo, la realidad o tu imaginación?", detalla el argumento de la película, protagonizada por Karol Uribe.

En medio de la incredulidad de quienes la rodean y su shock mental, esta enfermera se plantea averiguar qué es lo que le sucede. Ella sencillamente ya no puede más, sobre todo cuando un hombre de apariencia macabra pretende asesinarla.

¿Será que esto es solo parte de su imaginación?

"El personaje de Marcela fue complicado de interpretar, porque expresa muchas emociones. Tiene altibajos muy frecuentes y hay que prepararse mentalmente para algo fuerte. El personaje es muy difícil de analizar, y lo bueno es que el espectador va a tener que descifrarlo poco a poco", adelantó Uribe, que es una actriz empírica.

No es terror. Aunque el material gráfico que promociona la película asusta un poco, lo cierto es que nadie sentirá ese efecto en las butacas.

"Hay que dejar claro que la cinta no es de terror, aunque las imágenes puedan estar asociadas a eso. No hay intención de asustar al público. Las imágenes simplemente pretenden resaltar situaciones feas que vive y experimenta el personaje central", explicó Madrigal.

"Lo que en la butaca el público va a experimentar es mucha expectativa sobre lo que va a pasar", agregó el cineasta.

Madrigal, además, añade que Insomnio no solo es entretenimiento, sino que en el guion denuncia elementos sociales como la violencia, la negligencia médica y la corrupción en ámbitos sanitarios.

"(La historia surgió) a partir de algunas historias que yo he conocido a lo largo de mi formación (aparte de Producción Audiovisual, estudió Psicología). Me he enterado de situaciones de corrupción y se me ocurrió retratar un poco de eso", detalló Madrigal.

Insomnio tiene una duración de 98 minutos y solo puede ser vista por mayores de 15 años. Fue filmada en locaciones de San Pedro, San Francisco de Dos Ríos, Coronado, La Trinidad de Moravia, San José de la Montaña y Zapote. Además, algunas de las escenas se grabaron en una clínica de Heredia.

Para la audiencia interesada en ver Insomnio, Uribe tiene un mensaje final: "el desenlace de la película jamás te lo vas a esperar y eso es algo que todos van a valorar".