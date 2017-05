'Insomnio': un corto tico que competirá entre grandes en la India

'Thriller' psicológico

Entre los más grandes y galardonados del mundo. Así se encuentra el cortometraje costarricense Insomnio, de Kenneth Sanabria, producción que competirá con filmes que han ganado el premio Óscar o han conquistado festivales como Cannes y la Berlinale.

El lugar de este inédito duelo es la ciudad de Srinagar, en la India, donde la producción nacional destaca en la competición internacional de la onceava edición del Jehlum Short & Long Film Festival. El 7 domingo se realizará la esperada y reñida contienda.

Solo por mencionar algunas, en el festival indio Insomnio enfrentará a poderosas producciones como Stutterer –corto británico ganador del Óscar 2016 a mejor corto de ficción–, y Timecode –filme español ganador de la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2016 y nominado al Óscar 2017–.

También en la competencia destaca el corto austriaco Alles wird gut, que ganó el premio principal en el Berlinale 2015 y fue nominado al Óscar 2016.

"No se dónde vieron el corto pero me invitaron a participar. Yo envié el corto y en estos días me confirmaron que había sido seleccionado", relató Sanabria, quien estrenó el filme en el 2015 y ha ganado con él unos 42 reconocimientos internacionales.

"Veo difícil ganar algo, pero solo el hecho de estar ahí es un gran honor. Son producciones de clase mundial mis competidores. Yo el año pasado estuve en Cannes y pude ver Timecode y me maraville con él. Es un super corto, de clase mundial", agregó el cineasta.

En Cannes Sanabria no andaba de paseo. Allí presentó Insomnio en dos secciones: el Short Film Corner y el Market films. ¿Su objetivo? Buscar nuevos rumbos comerciales y artísticos para la película.

"En Cannes logramos un contrato a buen precio. Ahora, Insomnio puede verse en Itunes y Amazon", dijo el cineasta.

Insomnio relata la historia de enfermo terminal, quien pasa una noche debatiéndose entre delirios y realidades. No sabe como decirle a su mujer que se está muriendo y esa noticia lo ata a la vida.

"Para hacer el cortor mezclé una maestría online de producción que hice con mi trabajo como psiquiatra en el Calderón Guardia. Por eso Insomnio es un thriller psicológico", dijo Sanabria.

"Es una historia muy potente y muy sólida. Creo que eso es lo que ha gustado en el exterior, porque en el aspecto formal es una producción muy humilde, me costó unos $4.000 hacerla", agregó.

Vuelta al mundo. Tan potente es la historia de Insomnio, que desde el 2015 no ha parado de recorrer el mundo y recibir reconocimientos. El filme se estrenó en el Festival Shnit, sección Made in Costa Rica, evento en el que estuvo seleccionado entre los doce finalistas.

El corto destacó luego en Los Angeles Independent Film Festival Awards donde ganó los premios a mejor director y mejor historia de cortometraje. Además recibió un premio a Mejor Edición del California Viewers Choice Awards 2015.

Anterior a esta premiación, el corto se presentó en Punta del Este, en Uruguay, como parte del Festival Internacional de Cine Latino y formó parte de la selección oficial del Boston Latino International Film Festival.

Entre algunos reconocimientos que ha obtenido este trabajo destaca el de mejor productor y mejor actor para Eric Calderón, obtenido en el Sarmat Independent International Film Festival (Rusia). Además ganó premios Plata de reconocimiento en el International Independent Film Awards, en California.

El trofeo más reciente que recogió Sanabria fue el del Hollywood International Moving Pictures, donde ganó el primer lugar en su categoría.











