'Nacido en Siria', un filme que hace llorar al mundo, se verá en el Centro de Cine

El asunto es serio, triste e inhumano. Desde que comenzó la guerra civil en Siria unos cuatro millones de sirios han tenido que abandonar el país huyendo de la violencia.

Más de la mitad de ellos, lamentablemente, son niños.

Mañana sábado, en el Centro de Cine, explore su intenso drama con el documental Nacido en Siria (2016), filme ganador de un premio Platino y estreno internacional en el país.

Como parte del Festival Internacional de Cine Ambiental y de Derechos Humanos –que se extenderá en el país hasta el 13 de agosto– Nacido en Siria narra el periplo de estos desafortunados pequeñines, quienes viven un calvario en vida.

Son víctimas "de los abusos de las mafias, las inclemencias del mar, la incertidumbre sobre un futuro al que la gran mayoría se enfrenta", detalla el argumento del filme.

Además, el documental muestra como llegar al destino es apenas el inicio de todo. "La de la integración en una tierra nueva, en muchos casos, es hostil", adelanta la sinopsis.

Según The Hollywood Reporter, Nacido en Siria es "una llamada oportuna y potente a la conciencia", por lo que echarle un vistazo es justo y necesario.

La función de Nacido en Siria se realizará a las 9 p.m., con un abrebocas a cargo del cortometraje animado The forest paper, de Sipparpad Krongraksa.

Doble drama. Otro filme para no perderse es Tacos altos en el barro, otro documental del Festival Internacional de Cine Ambiental y de Derechos Humanos que se proyecta hoy.

En Tacos en el barro lleva al espectador a un viaje por la localidad de Salta, en Argentina. Allí viven Wanda, Paola, Killy, Paloma, Daiana y Zaira. Seis personas que la pasan bastante mal, pues ser aborígenes y transexuales se convierte en una carga muy pesada.

En el filme, todas ellas hablan de lo complicado que es ser una persona trans en comunidades tan cerradas como las aborígenes y, aunque sobreviven, luchan y sueñan, la mayoría se prostituye por no poder insertarse laboralmente.

"Por un lado son víctimas de las políticas que excluyen a esta población autóctona en Argentina y por otro sufren la intolerancia que viven por su condición sexual", dijo Yoshua Oviedo, director del programa Preámbulo y curador del festival.

En esa situación, tan compleja como invisibilizada, Killy simplemente no entiende por qué es rechazada. "Nosotras tenemos sangre roja, igual que todo ser humano", reclama ella con sentimiento.

La función de Tacos en el barro se realizará a las 4 p.m., pero a esa hora no es la única producción en exhibición.

Como antesala se proyectarán los cortometrajes Acabo de tener un sueño (España, 2013), de Javi Navarro, y Catalina y el sol (Argentina, 2015), de de Annapaula Honig.

Luego de la velada fílmica, se realizará un cineforo con Amanda Castro, activista de derechos de la comunidad LGBTI, y Víctor Castro, de la Asociación Empresarial para el Desarrollo.

Todas las películas del Festival Internacional de Cine Ambiental y de Derechos Humanos se pueden ver gratuitamente.

La programación de este fin de semana es:

SÁBADO 12 DE AGOSTO

CENTRO DE CINEHORA: 4 P.M.

Acabo de tener un sueño

de Javi NavarroEspaña, 2013 / 7'/ Ficción

Irene tiene ocho años y acaba de despertar de un sueño horrible.

Catalina y el sol, de Annapaula HonigArgentina, 2015 / 11' / Ficción

Según la abuela de Catalina, el lago está formado por las lágrimas secas de las contadoras de historias, ya que, para que brille el sol, se debe ofrecer todos los días una leyenda al dios del sol, Tata Inti. Catalina debe recordarlas porque cuando su abuela no esté, le tocará a ella. Tiene una conexión especial con el sol y mucho para contarle.

Tacos altos en el barro, de Rolando PardoArgentina, 2014 / 80'/ Documental

El documental cuenta la problemática de seis travestis aborígenes en la Provincia de Salta. Ellas hablan de lo complicado que es ser travesti en comunidades tan cerradas como las aborígenes y, aunque sobreviven, luchan y sueñan, la mayoría se prostituye, por no poder insertarse laboralmente. "Nosotras tenemos sangre roja igual que todo ser humano", dice Killy.

CON CINEFORO

UNIVERSIDAD DE COSTA RICAHORA: 6 P. M.

Semillas, de Marcelo EngsterBrasil, 201512:30 Documental

En el sur de Brasil, se reúnen un grupo de agricultores a trabajar en la propiedad donde producen, intercambian semillas y cocinan lo que ellos mismos plantaron. Estos guardianes producen y preservan los granos naturales y tradicionales, seleccionados y mejorados durante cientos de años por los agricultores que casi desaparecieron con la Revolución Verde.Tabicada, de Julián CanevaArgentina, 2014 / 9'/ Documental

Tabicada es un ensayo audiovisual sobre el rol de la fotografía y los fotógrafos en la última dictadura cívico-militar en Argentina. El falso documental expone la complicidad entre los medios hegemónicos y el gobierno militar y explora el papel crucial de los fotógrafos militantes en la documentación de lo que verdaderamente ocurrió de 1976 a 1983.

Los del suelo, de Juan BaldanaArgentina, 2014 / 109'/ Ficción

Remo e Irmina son una joven pareja que intenta sobrevivir a la persecución militar refugiándose en la selva. Ella da a luz a Marita y, como las condiciones de vida son tan precarias para la recién nacida, deciden dejarla al cuidado de una pareja de campesinos. Marita es descubierta y raptada por los militares, y ahora Remo e Irmina enfrentan un gran dilema: deben decidir si quedarse y recuperarla a riesgo de perder sus vidas o irse al exilio e intentar recuperarla desde el exterior.

CENTRO DE CINEHORA 7 P. M.

Ecosistema, de Iara Udijara, Tomas RaimondoArgentina, 2014 / 7'/ Documental

Una analogía entre la ciudad de Buenos Aires y un jardín cuenta, de manera irónica, cómo los árboles y las malezas acaparan la mayoría de los nutrientes y generan una brecha inevitable con el resto del jardín que lucha por sobrevivir. Vemos una distribución desigual donde todos se ven obligados a relacionarse dentro del ecosistema.La sargento Matacho, de William González ZafraColombia, 2014 / 93'/ Ficción

La Sargento Matacho cuenta la historia de Rosalba Velasco, una mujer bandolera atrapada en el espiral de violencia en Colombia durante la segunda mitad del siglo XX. Matacho encarna el amor y el odio, el deseo de paz y de venganza, la vida y la muerte, urdidos al fragor de la guerra fratricida que hasta hoy conmociona al país.

CENTRO DE CINEHORA: 9 P.M.

The forest paperde Sipparpad KrongraksaTailandia, 2015 / 4'/ Animación

Las ciudades avanzan, el cemento crece, la naturaleza es acorralada o, lo que es peor, ignorada. Un pájaro se pierde en un mundo cada vez más tecnologizado y, en un tren, un joven está más concentrado en su computadora que en el ave, a la que espanta. Pero sobreviene la catástrofe ambiental... ¿o es que aún hay tiempo para volver al bosque?Nacido en Siria (Estreno)de Hernán ZinEspaña, 2016/ 86'35"/ Documental

Desde el comienzo de la guerra civil en Siria, unas nueve millones de personas abandonaron el país; la mitad, niños. Este documental registra la vida de siete de ellos durante un año, desde su huida de Siria, su paso por campos de refugiados de Medio Oriente y su llegada a Europa hasta sus primeros seis meses en esa Tierra prometida.FUNCIÓN ESPECIAL

DOMINGO 13 DE AGOSTO

CENTRO DE CINEHORA: 4 P. M.

¡Juntos podemos enfriar el planeta!, de Eugenia IzquierdoArgentina, 2015 / 15'/ Animación

La Via Campesina y Grain han denunciado a lo largo de los años que la agroindustria alimentaria es la responsable de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, los gobiernos del mundo no se adjudican el combate contra este problema, por lo que se está llegando a la Cumbre de diciembre en París sin resoluciones efectivas.Castillo y el armado, de Pedro HarresBrasil, 2014 / 13'46'' / Animación

Es una noche ventosa, Castillo debe enfrentar su brutalidad en la línea del anzuelo. ¿Qué es lo que nos tira desde el otro lado? Castillo es un trabajador portuario que transcurre sus días entre su familia y el muelle hasta que vive un desafí o. Una historia que ocurre en algún lugar entre Brasil y Uruguay con reminiscencias de Hemingway y Tim Burton.This changes everything, de Avi LewisCanadá-Estados Unidos, 2015/89'/ Documental

Filmada a lo largo de cuatro años, durante más de 211 días, en nueve países y cinco continentes, Esto lo cambia todo es un intento épico de repensar el desafío del cambio climático. Dirigida por Avi Lewis e inspirada en el bestseller internacional de no ficción de Naomi Klein, Esto lo cambia todo muestra siete retratos impactantes de las comunidades afectadas por el cambio: desde la cuenca del río Powder en Montana hasta las Arenas de Alquitrán de Alberta, desde la costa de India del Sur hasta Pekín y más.CON CINEFORO

CENTRO DE CINEHORA: 7 P.M.

El costo humanos de los agrotóxicos, de Pablo E. PiovanoArgentina, 2014 / 12'/ Documental

La fumigación masiva con agroquímicos es un genocidio por goteo. En la última década, se triplicaron los casos de cáncer infantil y las malformaciones congénitas se cuadruplicaron. Las fotografías que tomó Pablo Piovano en Chaco, Misiones y Entre Ríos, en Argentina, revelan el costo para la salud humana actual y de las próximas generaciones.Hija de la laguna, de Ernesto CabellosPerú, 2015 / 87'/ Documental

Nélida es una mujer de los Andes que habla con los espíritus del agua. El hallazgo de un yacimiento de oro amenaza con destruir la laguna que ella considera su madre. Para evitarlo, Nélida se suma a la lucha de los campesinos de la zona que temen quedarse sin agua, enfrentándose a la minera de oro más grande de Sudamérica.