Hilda Hidalgo: "En Busán la gente se maravilló con Violeta..."

La distancia cultural que separa a Corea del Sur de Costa Rica llenó de curiosidad a Hilda Hidalgo.

En el Festival Internacional de Cine de Busán, con Violeta al fin (2017), la cineasta presentó su visión tica de una adulta mayor y su familia, por lo que la incógnita de cómo la iba a leer el público asiático le rondaba fuerte en su cabeza.

"Yo quería ver qué pasaba y la verdad es que el resultado fue más que satisfactorio. En Corea la gente no tuvo problemas al leer el filme y más bien siento que resultó ser inspiradora para quienes la vieron", dijo Hidalgo.

Violeta al fin, filme que se estrenará el 9 de noviembre en Costa Rica y es protagonizado por Eugenia Chaverri, cuenta el periplo de una mujer de 72 años que, además de aprender a nadar, desea montar un negocio, romper esquemas y defender su autonomía y patrimonio.

Hildalgo, quien con la película participó en la sección competitiva Flash​ ​Forward​ del Busán –sección oficial que agrupó películas no asiáticas–, no ganó el premio por el que optaba pero sí mostró a la realizadora cuál podría ser el gancho principal del filme.

"La gente se maravilló con Violeta. Su perseverancia en medio de las dificultades era de lo más comentado en las conversaciones después de la película. Creo que es un personaje fuerte y la gente se identifica con él", recordó la cineasta.

"Además, fue evidente que en Corea la gente conectó desde lo emocional. En una oportunidad una anciana se me acercó y, con lágrimas en los ojos, me dijo que ella quería hacer cosas diferentes en esta etapa de su vida, por lo que Violeta y la película la inspiraban", agregó.

Entre otras cosas, la realizadora nacional agregó que los coreanos hicieron buenos comentarios sobre la calidad del sonido y la imagen, pero le llamó la atención la sorpresa del público local con las imágenes religiosas que muestra la cinta.

"Estaban sorprendidos de que Violeta tuviera tantas imágenes de la Virgen María. Ellos asocian el catolicismo con la cruz, pero yo les explicaba que la fe mariana en el país es fuerte y que es una particularidad que existe", narró Hidalgo en tono de gracia.

En el Festival Internacional de Cine de Busán Violeta al fin se exhibió en tres ocasiones. Según Hidalgo en todas las oportunidades las salas estuvieron llenas, mostrando en las butacas lo que calificó un público "muy efusivo y participativo".

"En Busán la gente vive el cine de una manera muy apasionada. No hay forma de que usted camine por la ciudad y no se dé cuenta que hay un festival. La gente, incluso, me pidió autógrafos. A ese nivel llega el cariño de la gente", recordó Hildalgo.

Logros de Busán. Para Hildalgo, además de medir el impacto de la película en el extranjero, otro logro de su paso por el festival coreano fue el de atraer la mirada internacional de la crítica.

La revista especializada Screen Daily escribió una reseña sobre la película y el equipo de producción quedó muy satisfecho con lo analizado.

"Hidalgo muestra un toque ligero y sensible en todo momento. Las conversaciones (de la película) están elegantemente enmarcadas, de una manera que nos permite escuchar con atención lo que se dice... Eugenia Chaverri es una delicia... captura el espíritu indomable de Violeta", escribió sobre el filme Screen Daily.

Al respecto Hidalgo comentó: "La crítica me encantó porque refleja mucho el espíritu del filme. Cuando uno va a un festival una de las cosas que busca es que comiencen a generar miradas y eso es lo que se logra con esta publicación".

La cineasta, que debutó en la pantalla grande con la película Del amor y otros demonios (2009), reveló además que agentes de distribuidores de Corea e Italia se mostraron interesados en la película, lo que se suma como ganancia en la gira asiática.

"Con esas compañías no hay nada en concreto pero se realizaron gestiones preliminares que nos sirven mucho y que ahora pasaré a nuestros agentes de ventas", comentó la costarricense.

Nuevo festival. Finalmente, Hidalgo reveló que la próxima parada de la película será en Argentina. Allí, Violeta al fin fue confirmada para participar en la sección Panorama del Festival de Mar del Plata, a realizarse del 17 al 26 de noviembre.

En suelo suramericano Violeta al fin se enfrentará ahora a un público exigente y detallista, por lo que la expectativa vuelve a generarse en el equipo de producción de la cinta.

"Otra vez me interesa conocer cómo percibe la película el público argentino. Todos sabemos que es un público muy cinéfilo y que allí se produce mucho cine y de muy buena calidad. Es un espacio importante en uno de los festivales más antiguos de la región", finalizó Hidalgo.