Hayek atribuye el inicio de su carrera a su buen físico Salma Hayek atribuye el inicio de su carrera a su buen físico

Ahora estrenará How to be a Latin Lover

La mexicana Salma Hayek considera que de no haber sido por su apariencia, jamás hubiera tenido oportunidades en la industria del cine.

“Si no es por eso, no me hubieran dado la oportunidad. Me ayudó a entrar”, dijo a la agencia de noticias EFE en una entrevista por el estreno de su nueva película, How to be a Latin Love r, en la que comparte elenco con Eugenio Derbez.

“Es frustrante porque, si no es por eso, no entras. Pero hay mucho más, tú quisieras que vieran más de eso... y no. Pero es lo bonito de llegar a esta edad, donde no es tan obvia la belleza. Con una trayectoria de 25 años de conocerte, la gente ve que hay algo más”, agregó la intérprete de 50 años.

Los primeros papeles de Hayek en las cintas La balada del pistolero (1995) y Del crepúsculo al amanecer (1996) fueron alabados por sus célebres curvas.

Al mismo tiempo, la actriz lamentó que Hollywood tardara hasta el 2010 en darle la opción de hacer un comedia, género al que ella considera “su fuerte”.











