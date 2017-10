Actriz italiana denunció a Harvey Weinstein por ataque sexual

Según reveló The Hollywood Reporter, la Policía de Los Ángeles ha abierto una nueva investigación a Harvey Wenstein, después de que se haya presentado una nueva acusación de asalto sexual contra el productor hollywoodense.

El medio estadounidense especificó que fue una actriz italiana, no identificada, la que acusó a Weinstein de agredirla sexualmente en la habitación de un hotel en Los Ángeles, en el 2013.

"La división de robos y homicidios de ha entrevistado a una víctima potencial asalto participación de Harvey Weinstein en 2013. El caso está siendo investigado en este momento", dijo a The Hollywood Reporter un portavoz del departamento de policía.

Dado que el presunto incidente ocurrió en la última década, se encuentra dentro del marco de 10 años de prescripción por lo que el caso podría llegar a juicio.

Deshonor. Pero la nueva denuncia contra Weinstein no es la única mala noticia que recibió el productor hoy.

El Instituto de Cine Británico (BFI) retiró su máximo honor para el productor, argumentando que su presunta "conducta abominable" va en contra de los valores de la organización.

En el 2002 Weinstein recibió el premio BFI Fellowship por sus contribuciones al cine británico y ese es precisamente el reconocimiento que le fue arrebatado.

En semanas recientes, docenas de mujeres han acusado a Weinstein de abuso y acoso sexual. Ha sido despedido de la compañía cinematográfica que fundó con su hermano Bob y expulsado de la academia de cine de Hollywood.

Al respecto el Instituto de Cine Británico expresó en un comunicado que "el acoso, el abuso y la intimidación sexual son inaceptables bajo toda circunstancia" y se mostró en apoyo total con las víctimas.

Tarantino se confiesa. Por si fuera poco, el cineasta estadounidense Quentin Tarantino admitió que sabía desde hacía décadas que el productor Harvey Weinstein cometía abusos sexuales y confesó que se sentía avergonzado por no haber hecho nada al respecto."Sabía lo suficiente como para haber hecho más de lo que hice", dijo el ganador de dos Óscar al diario The New York Times, citando varios episodios que implicaban a reconocidas actrices.

"Había algo más que los tradicionales rumores y los chismes habituales. No era (información) de segunda mano", señaló. Tarantino dijo al Times que había escuchado de la conducta de Weinstein mucho antes de que fueran publicados los artículos de ese diario y la revista The New Yorker, que destaparon el escándalo.

"Lo que hice marginalizó los incidentes", indicó. "Cualquier cosa que diga ahora sonará como una excusa barata", añadió el director. Weinstein y Tarantino trabajaron juntos por décadas, desde que el productor distribuyó Reservoir Dogs en 1992.

Trabajaron también en Pulp Fiction, Kill Bill, Inglourious Basterds y The Hateful Eight.