Hanna Gabriel será retratada como una mujer tica en documental, dice su director

Con miras a estrenarse en el 2018, el tico Leonardo Solano dirige un largometraje documental sobre la boxeadora Hanna Gabriel.

Solano es estudiante de doctorado en la Universidad de Pittsburgh, ubicada en Pennsylvania, Estados Unidos.

Según precisó en una entrevista telefónica desde ese país, en cuatro meses la producción ha cumplido con un 75% de la filmación del documental. El proyecto retratará la vida de Hanna dentro y fuera del ring .

¿Cómo está estructurado? ¿Qué entrevistas faltan?

Es la primera película documental (tica) que se hace de una mujer como un personaje principal, como personaje primario. Es una película sobre la mujer, de alguna manera. Está enfocado en la figura de Hanna Gabriel por todos los aspectos que representa en Costa Rica, sobrepasa las esferas del deporte. Tiene un tratamiento de la parte biográfica de Hanna y de cosas que la gente no sabe. Va más allá(de Hanna) y es sobre la mujer costarricense. El documental abarca desde figuras públicas, el ámbito político y deportivo. Están programadas, en entrevista, varias personas involucradas en un filme que va a salir en diciembre ( Hombre de fe , sobre el futbolista Keylor Navas) y están comprometidos con esa producción.

¿Qué lo convocó producir el documental?

Sentimos que Hanna transgrede ciertos estereotipos en el deporte. Es una mujer que se metió a un deporte donde estereotípicamente se entiende como (un deporte) masculino. Si uno sigue a Hanna en redes sociales, los comentarios que la gente le pone...

”Hay muchas mujeres que se sienten identificadas con la figura de ella. Hay personas que se sienten identificadas a hablar sobre su vida como mujeres. Incluso, algunas mujeres le escriben sobre agresión (doméstica). Al Hanna pelear, las mujeres también quieren defenderse. Eso junto al aspecto afrocostarricense y étnico. Hanna es muy rico como personaje en ese sentido.

”Siento que Costa Rica está en un auge del cine, en un boom como lo ha llamado la investigadora María Lourdes Cortés. Es el nuevo cine costarricense. En esa historia visual, ya nos podemos ver a nosotros mismos en un documental sobre el país para reflexionar sobre nuestra realidad. En eso, Hanna invita a la reflexión”.

¿Qué le interesará a la gente sobre Hanna?

La gente no sabe mucho sobre Hanna. Uno puede escuchar y leer lo que ella repite en sus entrevistas. Ella se ha dedicado mucho a su figura deportiva y hay aspectos de su vida que la gente no sabe. En ese día a día, Hanna es madre y es una guerrera: como muchas otras mujeres. Son muchas dificultades y momentos íntimos que no se saben. No se sabe las conexiones que ella tiene con gente que uno no se esperaría. Eso es interesante.