Grammy 2017: Adele fue la reina de la noche

Entrega número 59.° de los premios Grammy

Con cinco premios Grammy la cantante británica Adele fue la gran ganadora de los premios Grammy, que se entregaron esta noche en Los Angeles.

Entre los más importantes, Adele se llevó el premio a mejor grabación del año, por Hello y mejor álbum del año, por 25.

En la velada también destacó una mística Beyoncé y una enloquecida Lady Gaga, que cantó junto a Metallica.

Además, fue una noche llena de homenajes y sorpresas, que duró un poco más de lo previsto. El show inició con Adele y su tema Hello, el tema que el año pasado no sonó nada bien por asuntos técnicos y dejó a la intérprete sonrojada en escena.

El caso es que, sin rencores, la británica sacó provecho a la segunda oportunidad que le brindó la Academia de la Grabación y puso de pie a un auditorio que ovacionó su presentación.

Mas tarde, eso sí, se equivocaría estrepitosamente con el homenaje que se le hizo a George Michael.

Ese fue el “arriba el telón” de la gala, que en segundo acto dio la bienvenida a James Corden, el señor del Carpool karaoke . Él se dispuso, con toda su energía y humor, a dirigir la ceremonia.

Corden rodó por las gradas, bailó poco coordinado con las bailarinas de turno y hasta se puso a rapear. Fue su entrada triunfal a la entrega 59.° de estos prestigiosos premios.

El primer Grammy de la noche le fue entregado a Chance the Rapper, como mejor nuevo artista del año. Fue la segunda estatuilla para este rapero, pues en la ceremonia previa ya había conquistado el premio a mejor actuación de rap, por su tema No problem.

“Gloria a Dios. Esta victoria la recibo en nombre del Señor”, insistió varias veces Chance the Rapper, en el primer mensaje de agradecimiento de la noche.

Paris Jackson, hija de Michael Jackson, tuvo el privilegio de presentar a The Weeknd en el segundo número musical de la noche. Acompañado por los DJ de Daft Punk y con un escenario que simulaba una noche oscura y fría, el canadiense interpretó su tema Starboy .

Más tarde, el country llegó de la mano de Carrie Underwood y Keith Urban, dúo que fue honorablemente presentado por John Travolta.

La chica que en el 2005 ganó la 4.° temporada de American Idol saltó al escenario con un traje de encaje y se vio poderosa con un Urban seguro y desenvuelto. Cero nervios para interpretar The Fighter en vivo.

El segundo premio que se entregó en la velada fue la de mejor actuación pop para un dúo. Stressed Out , de Twenty One Pilots, se llevó el reconocimiento ganándole la batalla a figuras como Rihanna ( Work ) y Sia ( Cheap Thrills ).

La gente de Twenty One Pilots, pantalones abajo y boxers de colores, recibieron los honores sin pena alguna. Así de desinhibidos se estrenaron la gala más prestigiosa de la música.

Corden siguió la honda de los boxers para presentar así Ed Sheeran, quien cantará el 17 de marzo en el Anfiteatro Coca-Cola, del Parque Viva. El éxito Shape of You fue el elegido por el británico para lucirse ante el mundo de la música.

El tercer premio de la gala fue póstumo. El tema Blackstar, de David Bowie, se llevó las palmas en la categoría de mejor canción de rock .

Fue el quinto Grammy de la noche para Bowie –que falleció el 10 de enero del 2016– pues en la ceremonia previa ya había conquistado cuatro más.

La música en vivo continuó con el tema 7 Years , en el que Kelsea Valerin y Lukas Graham hicieron gala de una coordinación vocal exquisita.

Siempre diva. No podía ser diferente, Beyoncé y su pancita de embarazada robaron miradas. Ella, quien llegó a la velada como favorita por liderar las postulaciones con nueve candidaturas, lució como una reina en el escenario, una diosa negra para ser exactos.

Mucho color, mantas al viento y un traje espectacular fueron el abrebocas del mejor número de la ceremonia. Fue una puesta en escena mística, aderezado con hologramas digitales y alusiones a la fertilidad y a la hermandad femenina.

Temas como Sandcastles , formaron parte de su destacada participación.

Para no bajarle el nivel al show y luego de presentar el premio a mejor actuación en solitario de country –que ganó My Church , de Maren Morris–, Corden organizó el Carpool karaoke más grande de su carrera.

Sweet Caroline fue el tema que, en las butacas, Corden y un grupo de unos 10 artistas cantaron entre risas. Jennifer López , John Legend y Keith Urban estuvieron entre las figuras que se sumaron la ocurrencia.

Luego del humor y sin hacer e pausa, Bruno Mars fue presentado por Corden.

“Llegó el momento de uno de los artistas más esperados de la noche”, expresó emocionado el alocado presentador.

Mars, con el tema That's What I Like , no decepcionó y metió energía a una variopinta ceremonia. Aprovechó la pasarela para estar más cerca de la gente y prender como ninguno el aforo.

Katy Perry, con su tema recién salido del horno Chained to the Rhythm , no podía faltar a la cita. La acompañó Skip Marley. el nieto de Boy Marley.

Luego, a dúo, William Bell y Gary Clark Jr amenizaron con Born Under a Bad Sign . Ellos precedieron el nuevo paso de la reina.

Saltando por primera vez al escenario, a recibir uno de los Grammy que ganó –mejor álbum urbano contemporáneo– Beyoncé dio un aviso de lo que vendría después. Pura gloria.

Pero antes de eso escucharíamos Once , con Marren Morris y Alicia Keys, y un tributo accidentado a George Michael. ¡Adele se volvió a equivocar y paró todo!

“Lo siento por cagarla, lo siento por maldecir . Me equivoqué”, expresó Adele sin reparo alguno y volvió a comenzar su presentación.

Locura. En el epílogo vendría lo mejor. Lady Gaga se alió con Metallica para romper el escenario. ¡Fue euforia total!

Fue tanto el despelote que Gaga –poseída por el metal– saltó como loca y se tiró al público en un arranque demencial. Moth in to Flame , fue lo que tocó esta peligrosa sociedad.

El show continuó con varios tributos. El primero fue para los Bee Gees, en las voces de Demi Lovato, Tori Kelly y otras estrellas. El otro homenaje fue para el fallecido Prince, con Bruno Mars y Morris Day, y el último para The Jackson 5

Cerrando la noche Hello , de Adele, recibió el premio a canción y mejor grabación del año y su disco 25 obtuvo el mejor álbum del año.

Grabación del año:

*Adele, Hello. (GANADOR).

Rihanna ft. Drake, Work.

Beyoncé, Formation.

Lukas Graham, 7 years.

Twenty One Pilots, Stressed out.

Álbum del año:

*Adele, 25. (GANADOR).

Beyoncé, Lemonade.

Drake, Views.

Justin Bieber, Purpose.

Sturgill Simpson, A sailor's guide to Earth.

Canción del año:

Beyoncé, Formation.

*Adele, Hello. (GANADOR)

Mike Posner, I took a pill in Ibiza.

Justin Bieber, Love yourself.

Lukas Graham, 7 years.

Mejor nuevo artista:

Kelsea Ballerini.

The Chainsmokers.

*Chance the Rapper. (GANADOR).

Karen Morris.

Anderson .Paak.

Disco pop vocal del año:

* Adele, 25. (GANADOR).

Justin Bieber, Purpose.

Ariana Grande, Dangerous woman.

Demi Lovato, Confident.

Sia, This is acting.

Mejor grabación bailable

*The Chainsmokers ft, Daya, Don't Let Me Down. (GANADOR).

Bob Moses, Tearing Me Up.

Flume ft. Kai, Never Be Like You.

Riton ft. Kah-Lo, Rinse & Repeat.

Sofi Tukker, Drinkee.

Disco del año en Dance/Electrónica

*Flume, Skin. (GANADOR).

Jean Michel Jarre, Electronica 1: the time machine.

Tycho, Epoch.

Underworld, Barbara, Barbara, we are facing a shining future.

Louie Vega, Louie Vega starring...XXVIII.

Disco del año en Rock

Blink 182, California.

*Cage the Elephant, Tell me I'm pretty. (GANADOR).

Gojira, Magma.

Panic at the Disco!, Death of a bachelor.

Weezer, Weezer.

Mejor álbum instrumental contemporáneo

*Snarky Puppy, Culcha Vulcha. (GANADOR).

Herb Alpert, Human Nature

Bill Frisell, When You Wish Upon A Star.

Steve Gadd Band, Way Back Home: Live From Rochester, NY.

Chuck Loeb, Unspoken

Disco del año en Música Alternativa

Bon Iver, 22, A Million.

*David Bowie, Blackstar. (GANADOR).

PJ Harvey, The hope six demolition project.

Iggy Pop, Post pop depression.

Radiohead, A moon shaped pool.

Disco del año en pop Latino

Jesse & Joy, Un besito más. (GANADOR)

Gaby Moreno, Ilusión.

Laura Pausini, Similares.

Sanalejo, Seguir latiendo.

Diego Torres, Buena Vida.

Mejor performance solista

*Adele, Hello. (GANADOR).

Beyoncé, Hold Up.

Justin Bieber, Love Yourself.

Kelly Clarkson, Piece by piece (Idol version)

Ariana Grande, Dangerous woman.

Mejor dúo pop o presentación grupal

The Chainsmokers ft. Halsey, Closer.

Lukas Graham, 7 Years.

Rihanna ft. Drake, Work.

Sia ft. Sean Paul, Cheap Thrills.

*Twenty One Pilots, Stressed Out. (GANADOR).

Mejor álbum vocal pop tradicional

Andrea Bocelli, Cinema.

Bob Dylan, Fallen angels.

Josh Groban, Stages live.

Willie Nelson, Summertime: Willie Nelson sings Gershwin. (GANADOR).

Barbra Streisand,"Encore: Movie Partners sing Broadway.

Mejor video musical

*Beyoncé, Formation. (GANADOR).

Leon Bridges, River.

Coldplay, Up & up.

Jamie XX, Gosh.

OK Go, Upside down & inside out.

Mejor presentación de rock

Alabama Shakes, Joe.

Don't Hurt Yourself, Beyoncé ft. Jack White.

*Blackstar, David Bowie. (GANADOR).

The Sound Of Silence, Disturbed.

Heathens, Twenty One Pilots.

Mejor disco tropical latino

*Jose Lugo & Guasábara Combo, ¿Donde Están? (GANADOR).

Fonseca, Conexión.

Formell Y Los Van Van, La Fantasia Homenaje A Juan Formell.

Grupo Niche, 35 Aniversario.

La Sonora Santanera, La Sonora Santanera En Su 60 Aniversario.

Mejor soundtrack de un audiovisual

*Miles Ahead. (GANADOR).

Amy.

Straight Outta Compton.

Suicide Squad.

Vinyl: The Essentials Season 1.

Mejor banda sonora para un audiovisual

*Star Wars: The Force Awakens. (GANADOR).

Bridge Of Spies.

Quentin Tarantino's The Hateful Eight.

The Revenant.

Stranger Things Volume 1.

Stranger Things Volume 2.

Mejor canción de rock

*Blackstar, David Bowie (GANADOR).

Burn The Witch, Radiohead.

Hardwired, James Hetfield & Lars Ulrich.

Heathens, Tyler Joseph.

My Name Is Human, Rich Meyer, Ryan Meyer & Johnny Stevens.











