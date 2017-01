¡Glamour y prestigio!: Temporada de premios entra en su ‘sprint’ final

Calendario de honor y orgullo cinematográfico

Hoy se entregarán los galardones de la PGA (Producers Guild of America) , dando el banderazo de salida a 10 de las galas más llamativas de la temporada de premios. Repase los nominados más importantes de cada certamen y descubra joyas fílmicas que no llegarán al cine pero que de todas formas debería ver

“Yo no hago películas para ganar premios”, proclaman muchos con seriedad; sin embargo, la gran y absoluta verdad es que casi todos sueñan con tener uno en sus manos.

Pasada la ceremonia del Globo de Oro, hace 22 días, a partir de hoy comenzarán a efectuarse las galas de premiación de diez de los certámenes más importantes del cine mundial.

Nos referimos al Óscar, Bafta, Goya y César, solo por mencionar cuatro rimbombantes ejemplos.

La primera en la lista es la entrega de galardones de la Producers Guild of America (PGA), fiesta exclusiva para los productores de cine y televisión de los Estados Unidos, que se realizará esta noche en hotel The Beverly Hilton, en Los Ángeles.

Por su parte la entrega del Óscar de la Academia –que se realizará el próximo 26 de febrero con La La Land (2016) como favorita a tocar la gloria–, será la última en llevarse a cabo, poniendo broche de oro a una temporada que ya ha puesto a todos sus favoritos sobre la mesa.

En los premios de la PGA, como muestra, vemos a Deadpool (2016) sin complejos, pues la cinta alza la mano sin importar las cintas con sabor a Óscar que tiene en frente: Hacksaw Ridge y Lion , por ejemplo.

En los premios Goya, la Julieta de Almodóvar se da de tu a tu con Un monstruo viene a verme , y en los Annie Awards Zootopia quiere reafirmar su éxito en los Globos de Oro opacando joyas animadas como Kubo y las dos cuerdas mágicas.

En los Bafta –los premios del cine británico–, una cinta netamente de la casa llamada Yo, Daniel Blake quiere dar la sorpresa e imponerse a los gigantes del Óscar 2017, mientras que en los César el thrillerElle y el drama Frantz libran una lucha muy cerrada por llevarse el máximo galardón del cine francés.

Los Spirit Awards –fiel a su alma independiente– coinciden con el Óscar en algunas de sus propuestas nominadas, pero lanza al ruedo mundial películas de gran factura pero sin mucho punch comercial: American Honey , por ejemplo.

En los SAG (Screen Actors Guild), gala que se realizará mañana, Emma Stone y Ryan Gosling se perfilan como favoritos por La La Land , mientras que en los DGA (Directors Guild of America) todo apunta a que Damien Chazelle, por la misma cinta, se llevará la gloria.

El cine de la vergüenza llega con los Razzie, en la víspera del Óscar, y por eso lo incluimos en este recuento. Batman v Superman y Zoolander 2 son los principales y desdichados protagonistas de estos premios.

Así, en resumidas cuentas, está el panorama para este mes de glamur, prestigio y muchas estatuillas.

Ver y rebuscar. De todas las producciones nominadas a los diferentes premios ya algunas las vimos en Costa Rica, otras vendrán pronto y otras simplemente será obligatorio rebuscarlas por el medio que sea posible.

Son joyas que usted no debe perderse y que será complicado verlas en el cine comercial.

En el Costa Rica Festival Internacional de Cine, por ejemplo, muchos tuvieron el privilegio de ver cintas que ahora tienen chance de ser premiadas: American Honey , en los Spirit; Elle , en los César y en los Óscar (mejor actriz), y la alemana Toni Erdman –también en los premios de la Academia– son ejemplos.

Otras dos cintas que el Festival de Cine lució en Costa Rica fue la película animada La tortuga roja ( The Red Turtle ), de Michaël Dudok de Wit, y My Life As a Zucchini , de Claude Barras. Ambas cintas se colaron en la categoría animada del Óscar y en los premios Annie.

Un último ejemplo es el documental italiano Fuego en el mar , de Gianfranco Rosi, con altas posibilidades de ganar la estatuilla dorada en su categoría.

Y claro, no nos olvidemos de mencionar a la cinta coreana The Handmaiden , que muchos veían en la categoría de habla no inglesa del Óscar, pero que fue excluida en la lista final.

Las anteriores cintas al menos tuvieron un pequeño paso en la pantalla local, pero hay otras de las que no se tienen muchas esperanzas.

Una de ellas es Yo, Daniel Blake , la cinta británica de Ken Loach que ganó la Palma de Oro en Cannes y que en los Bafta espera triunfar por encima de películas grandes como La La Land .

Otro imperdible y que muy posiblemente no se verá en Costa Rica es OJ.: Made in America , filme sobre la vida OJ. Simpson que está nominado al Óscar y a los premios Spirit en el apartado de mejor documental.

Con seis nominaciones a los premios César y el premio del jurado en el Festival de Cannes, Juste la fin du monde es otra opción para buscar por todo lado.

El drama de un joven en etapa terminal y el choque social que tiene esto para su vida es la temática de Juste la fin du monde .

El César, además, nos recomienda Frantz , de François Ozon. Este filme tiene once postulaciones en esos premios y la crítica no se cansa de decir que es magistral.

¿Será que este último par de películas vienen para algún festival de cine francófono? Pues ojalá, las esperamos.

Life, Animated , documental nominado al Óscar, los premios PGA y DGA, es otro filme para no perderle el rastro. Ganó el Sundance y desde ese momento la historia de un niño autista y su familia ha conquistado el corazón de los críticos.

También, haga todo lo posible por ver la animación japonesa Your Name . Nominada a mejor director y mejor filme independiente en los Annie Awards, la cinta de Makoto Shinkai es un hito en su país, pues es el animé más taquillero de la historia. La cinta de Shinkai recaudó $306 millones en las butacas y superó a El viaje de Chihiro , de Hayao Miyazaki, que mantenía el récord con $272 millones.

Para rematar este artículo hay otra cinta que tiene una particularidad: fue excluida de todos los premios del año. Se trata de la cinta filipina The Woman Who Left , que ganó el León de Oro en Venecia y que trata sobre una expresidiaria que busca venganza tras ser injustamente condenada.

228 minutos dura esta película y esa habría sido la razón por la que fue ignorada. Por larga, no por mala. Es decir, también es una imperdible, digna de ver a costa de cualquier esfuerzo.

CALENDARIO DE PREMIOS

--PGA (Producers Guild of America)

Día: 28 de eneroHora: 7 p. m.Dónde verlo: Sin transmisión televisiva.Lugar: Se realizará en el hotel The Beverly Hilton, en Los Angeles.

La película Deadpool, filme de Marvel sobre el superhéroe más malcriado y desenfadado de la historia de los cómics, sobresale entre las películas que optan por el máximo reconocimiento de la PGA. La cinta, dirigida por Tim Miller y protagonizada por Ryan Reynolds, disputa el premio junto con dramas llamados a ganar el Óscar este año. Hablamos de Fences, Hacksaw Ridge, Hell or High Water, Hidden Figures, La La Land (ganadora del Globo de Oro), Lion, Manchester By the Sea y Moonlight. Las posibilidades de Deadpool de ganar parecen pocas, pero hay que anotar que en estos premios el esfuerzo técnico y gerencial son puntos a evaluar, más allá de la trama, las actuaciones o el fondo.

--SAG(Screen Actors Guild)

Día: 29 de eneroHora: 9 p. m.¿Dónde verlos?: Véalo por TNT, apenas termine la transmisión de Miss Universo 2017. La competencia de los premios SAG tiene figuras de gran trayectoria enfrentadas entre sí. En el caso de la competencia a mejor actor, intérpretes consagrados como Viggo Mortensen y Denzel Washington se enfrentan a figuras como Casey Affleck (ganador Globo de Oro), Andrew Garfield y Ryan Gosling. En la rama de mejor actriz las contendientes son Amy Adams, Emily Blunt, Natalie Portman, Emma Stone (ganadora Globo de Oro) y la casi siempre nominada Meryl Streep. En estos premios también se entrega un galardón al mejor elenco: en este apartado las cintas competidoras son Captain Fantastic, Fences, Hidden Figures, Manchester by the Sea y Moonlight.

--DGA AWARDS(Directors Guild of America)

Día: 4 de febreroHora: 7 p. m.

¿Dónde verlos?: Sin transmisión televisiva. La gala 69.° se efectuará en el hotel The Beverly Hilton, en Los Angeles.

Damien Chazelle, por La La Land, es el favorito para ganar esta competencia, exclusiva para directores. Sin embargo, ya veremos lo que sucede con las aspiraciones de Chazelle, quien ya ganó el Globo de Oro pero la tiene dura al enfrentar a grandes exponentes de la cinematografía mundial: Garth Davis, por Lion; Barry Jenkins, por Moonlight; Kenneth Lonergan, por Manchester by the Sea, y Denis Villeneuve, por Arrival. En el 2014, 2015 y 2016, el ganador de los DGA fue un mexicano: dos veces Alejandro González Iñárritu y una vez Alfonso Cuarón. Este año, en cambio, no figura ningún latino en la competencia.

--PREMIOS GOYA(Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España).

Día: 4 de febreroHora: 1 p. m.

¿Dónde verlos?: En directo por Televisión Española Internacional. En la celebración de su 30.° aniversario, los Goya tendrán como presentador al actor Dani Rovira.

La película Julieta, de Pedro Almodóvar, figura entre las producciones que se disputarán el premio a mejor película del cine español. El drama compite con las cintas Un monstruo viene a verme (en cartelera tica), Tarde para la ira, Que Dios nos perdone y El hombre de mil caras. En la rama de mejor director, el mismo Almodóvar tendrá un fuerte duelo contra Juan Antonio Bayona, quien por Un monstruo viene a verme se perfila como favorito. Por otro lado, será interesante ver lo que pasará con Penélope Cruz en la rama de mejor actriz, pues buscará su cuarto Goya encarnando a Isabel La Católica en La reina de España.

-- ANNIE AWARDS(International Animated Film Society)

Día: 4 de febreroHora: 7 p. m.

¿Dónde verlos?: En vivo vía web. Sígalo por la dirección annieawards.org

Las cinco películas de este certamen son fuertes, así que ninguna representaría una sorpresa si se queda con el premio principal. Eso sí Zootopia, cinta de Walt Disney Animation, es la que podría portar el cartel de favorita: ganó el Globo de Oro por lo que es imposible no tenerla en cuenta a la hora de apostar. Pero, ¿cuáles son sus pretendientes? Nada más y nada menos que Buscando a Dory, de Pixar Animation Studios, Kubo y las dos cuerdas mágicas, de Laika, Kung Fu Panda 3, de DreamWorks Animation y Moana, de Walt Disney.

-- PREMIOS BAFTA(British Academy of Film and Television Arts)

Día 12 de febreroHora: 12 p. m.

¿Dónde verlos?: En vivo por BBC ONE. El actor Stephen Fry será el presentador de la ceremonia número 70.° de estos premios.

En los Bafta, dos categorías a mejor filme se llevan la atención del público: la internacional y la británica. En la categoría internacional están compitiendo cinco producciones: la cinta inglesa Yo, Daniel Blake junto a las postuladas al Óscar La La Land (ganadora del Globo de Oro), Arrival, Manchester by the Sea y Moonlight. En la categoría británica, Yo, Daniel Blake es la gran favorita y enfrenta a cintas como American Honey –cinta que estuvo en el Costa Rica Festival de Cine–, Denial, Animales fantásticos y dónde encontrarlos, Notes on Blindness y Under the Shadow.

--PREMIOS CÉSAR (Academia del Cine Francés)

Día: 24 de febreroHora: 1 p. m.

¿Dónde verlos?: En vivo por Canal +. Jérôme Revon presenta el evento.

Las películas Elle –filme sobre una mujer que busca venganza tras ser violentada en su propia casa– y Frantz, –drama sobre una chica que acostumbra dejar flores en la tumba de su marido caído en guerra– dominan esta competencia con once postulaciones cada una. Eso sí, para que Elle o Frantz ganen el César a la mejor película francesa deben vencer a las siguientes producciones: La bahía, Las inocentes, Divines, Mal de Pierres y Victoria. Por Elle, Isabelle Huppert fue nominada al Óscar en la rama de mejor actriz y, tal como se esperaba, está postulada en los César enfrentando a la experimentada Marion Cotillard (Mal de pierres ).

--INDEPENDENT SPIRIT AWARDSDía: 25 de febrero

¿Dónde verlos?: Sin transmisión televisiva. Se entregarán en un teatro del condado de Santa Mónica, en Los Ángeles.

Este año el cine independiente logró meter varias de sus películas en las grandes ligas del cine hollywoodense. En la categoría de mejor película, el premio se lo disputan dos producciones que al mismo tiempo están de tu a tu en la carrera por el Óscar: Manchester by the Sea y Moonlight. Pero tres cintas más se suman a la lucha y quizá tampoco querrá perderles la vista: se trata de American Honey, cinta que ganó el premio del jurado en Cannes, Chronic, cinta que conquistó el premio a mejor guion en el mismo festival de Cannes y Jackie, de Pablo Larraín. Este certamen, por ende, presenta una de las competencias más reñidas en el categoría principal y el resultado es reservado.

--RAZZIES(Golden Raspberry Award Foundation)

Día: 25 de febrero

¿Dónde verlos? Sin transmisión televisiva. La adjudicación de estas estatuillas suele tener una ceremonia informal, sin hora definida.

La cinta de comedia Zoolander 2, con nueve menciones, y la cinta de superhéroes Batman v Superman: Dawn of Justice, con 8, encabezan la lista de nominados de la 37.° edición de los premios Razzie, que se entregan a lo más malo del cine. Ambas compiten por el premio a la peor película, junto a Gods of Egypt, Independence Day: Resurgence, Dirty Grandpa y el documental político Hillary's America: The Secret History of the Democratic. Entre los actores nominados a peor actor figuran Ben Affleck, Gerard Butler, Henry Cavill, Robert De Niro, Dinesh D'Souza y Ben Stiller. En la rama de peor actriz sobresalen Megan Fox, Tyler Perry, Julia Roberts, Becky Turner, Naomi Watts y Shailene Woodley.

Logo de los premios Óscar. [side_to_side]

--PREMIOS ÓSCAR(Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas)

Día: 26 de febreroHora: 7 p. m .

¿Dónde verlos? Transmisión por Teletica y ABC (en inglés) .La ceremonia 89.° de los premios de la Academia será presentado por Jimmy Kimmel.

El récord de 14 nominaciones a los premios Óscar –con el que iguala a hitos de la Academia como Titanic (1997) y All About Eve (1950)–, pone a La La Land como la cinta favorita para ganar la estatuilla a mejor película. Moonlight y Arrival, con ocho nominaciones cada una, parecen ser sus rivales más fuertes, seguidas de Manchester by the Sea, Fences, Hidden Figures, Lion, Hell or High Water y Hacksaw Ridge. Los favoritos en las categorías de mejor intérprete principal son Ryan Gosling y Denzel Washington en la masculina, y Emma Stone, en la rama femenina.











