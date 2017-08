Gael García Bernal recibirá Premio de la Herencia Hispana

El actor mexicano Gael García Bernal será galardonado en la próxima entrega de los Premios de la Herencia Hispana, el 14 de setiembre.

La fundación organizadora anunció el martes en un comunicado que el astro de películas como Y tu mamá también, Amores perros y Diarios de motocicleta será reconocido con el Premio Visión. “La Fundación de la Herencia Hispana tiene el privilegio de honrar a Gael García Bernal con el Premio Visión por su tremendo talento pero más importante, por servir como un ejemplo y defensor para la comunidad latina” , dijo José Antonio Tijerino, presidente y director ejecutivo de la fundación.

“Es más importante que nunca presentar a latinos visionarios como Gael” . El evento, en su 30.° edición anual, tendrá lugar en el Teatro Warner de la capital estadounidense y se transmitirá en diferido el 6 de octubre por PBS. Otros agasajados se anunciarán próximamente.

Los Premios de la Herencia Hispana fueron establecidos en 1987 por el entonces presidente Ronald Reagan para acompañar la creación del Mes de la Herencia Hispana, que se celebra anualmente, entre setiembre y octubre, en Estados Unidos.

Los créditos de García Bernal también incluyen, entre muchos otros, las películas No, Neruda, El crimen del padre Amaro y La mala educación, además de la aclamada serie de Amazon Mozart in the Jungle, por la que ganó un Globo de Oro al mejor actor de comedia. Recientemente le prestó su voz al personaje de Héctor en Coco, la nueva cinta animada de Disney-Pixar que se estrena el 22 de noviembre.