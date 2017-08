¿Documental o reportaje? Un taller aclara dudas y brinda herramientas para cineastas

¿Qué diferencia existe entre un documental y un reportaje audiovisual?

Un nuevo taller, organizado por el Centro de Cine, aclarará el tradicional debate con la guía de la documentalista Gabriela Hernández.

El espacio de formación se llama Revisitando a Nanook: reportaje versus documental de creación y se impartirá los días sábados del 7 y 14 de octubre, en horario 8 a.m. a 3 p.m.

Con sesiones de visionado y análisis cortos, pitching y trabajos de escritura, el objetivo del taller según los organizadores, "es propiciar el intercambio de opiniones para discernir si las ideas planteadas en nuestros proyectos son más periodísticas que documentales".

Para Hérnández, en Costa Rica es común que ambos términos se empleen indistintamente y eso ha ido en detrimento de la producción.

"Los conceptos no están claros y me parece que esto lo que ha hecho es desestimular el avance del documental de creación o de autor en el país. No se saca partido del recurso... las imágenes no viven, no son portadores de sentido ni emoción, no tienen poder evocador ni generan otras asociaciones o significados. Se banalizan", opina Hernández en un comunicado oficial del Centro de Cine.

El taller tiene un costo de ¢60.000 y para inscribirse usted debe escribir un correo a la dirección atalleresgabrielahernandez@gmail.com o al número de Whatsapp 8814-9949.

Entre todas las personas que cumplan los requisitos, el programa Preámbulo estará rifando una beca completa.