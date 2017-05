Filme The Square , de Ruben Östlund, reina en Cannes

Cannes

La comedia negra The Square, del director sueco Ruben Östlund, ganó el domingo de la Palma de Oro del Festival de Cine de Cannes, mientras que Sofía Coppola se convirtió en la segunda mujer que gana el galardón a mejor director.

“¡Oh Dios mío! OK” , exclamó el realizador sueco tras saltar al escenario para recibir la prestigiosa Palma, en una inusual y de algún modo sorpresiva victoria para una comedia.

En The Square , el director sueco realiza una crítica a la burguesía occidental y del mundo del arte contemporáneo.

En la película, el curador de un museo de arte contemporáneo prepara una exposición con grandes propósitos, centrada en ensalzar los valores universales a través de un simple cuadrado trazado en el suelo.

El presidente del jurado de Cannes, el director de cine español Pedro Almodóvar, elogió la película por explorar “la dictadura de lo políticamente correcto y a aquellos que quedan atrapados en ello”.

“ Ellos viven en un tipo de infierno debido a eso” , dijo Almodóvar.

La mayoría de los pronósticos no tenía a The Square como una de las cintas favoritas para ganar la prestigiosa Palma de Oro, sin embargo terminó reinando.

Por su parte, Coppola se erigió como la mejor director por The Beguiled , una nueva versión del drama de la Guerra Civil que realizó el cineasta Don Siegel en 1971.

Aclamado como el trabajo más feminista de Coppola hasta la fecha, la escalofriante historia narrada desde un punto de vista más femenino tiene como protagonistas a Nicole Kidman y Kirsten Dunst, así como Colin Farrell en el papel del soldado herido.

Solo Coppola y la soviética Yuliya Ippolitovna Solntseva en 1961, habían ganado el premio a mejor director en Cannes.

Por su parte, Joaquin Phoenix ganó el premio a mejor actor por su papel en la película de suspenso You Were Never Really Here , y Diane Kruger como mejor actriz por In the Fade .

Kruger dijo en el auditorio que se sentía “abrumada por la emoción... Gracias mil veces” .

En You Were Never Really Here Phoenix interpreta a un atormentado veterano de guerra que trata de salvar a una adolescente de una red de tráfico sexual. En el auditorio apareció con zapatos de goma, y se disculpó ante los presentes afirmando que el premio “es totalmente inesperado” .

Además, el jurado entregó dos premios al mejor guion para The Killing of a Sacred Deer y You Were Never Really Her e .

El premio del jurado fue para Loveless, del director ruso Andrey Zvyagintsev.

En la categoría de cortometraje, la Palma de Oro fue para la película china A Gentle Night , de Qiu Yang.