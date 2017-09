Festival de Cine de Venecia despliega proclamas políticas en sus primeros días

El sétimo arte puede ser un medio de entretenimiento masivo y también un instrumento de comunicación política.

La presente edición del Festival Internacional de Cine de Venecia ha apostado por el segundo en sus dos primeros días de exhibiciones y competencias.

Uno de los largometrajes más llamativos es Suburbicon, dirigido por George Clooney. Se trata de un filme noir satírico, ambientado en la deácada de los 50 en Estados Unidos y protagonizado por Matt Damon y Julianne Moore como residentes de un poblado suburbano idílico –y totalmente blanco– que estalla de furia ante el arribo de una familia negra.

El guión de los hermanos Coen toma una narración sobre divisiones raciales inspirada en los aspectos más negativos de la campaña presidencial del actual mandatario estadounidense, Donald Trump.

Por eso, el propio Clooney declaró que la suya es una película iracunda para un país iracundo: el suyo.

"Muchos estamos furiosos: furiosos con nosotros mismos, furiosos con el rumbo que ha tomado el país, furiosos con el rumbo que ha tomado el mundo" , dijo Clooney a la prensa en Venecia, donde Suburbicon compite por el León de Oro, el premio máximo de la muestra.

"Creo que nunca he visto al país tan furioso, y he vivido la época de Watergate" , añadió. "En este momento pende una sombra negra sobre el país".

Las escenas de furia blanca en la película recuerdan las manifestaciones del mes pasado en Charlottesville, Virginia.

"Desgraciadamente, estos asuntos nunca pasan de moda en nuestro país", señaló Clooney antes del desfile por la alfombra roja y el estreno. "Seguimos tratando de exorcizar esos problemas. Todavía tenemos mucho que hacer por nuestro pecado original de esclavitud y racismo".

Las secuelas de la guerra

Otra de las películas que se perfilan para ganadoras del León de Oro es Foxtrot, una obra del director israelí Samuel Maoz, quien hace ocho años consiguió el premio máximo con su primer largometraje, titulado Lebanon.

La cinta es una poderosa alegoría sobre el destino y la impotencia de la gente para manejarlo.

Un matrimonio pudiente de Tel Aviv (Lior Ashkenazi y Sarah Adler) recibe la información de que su hijo, un soldado, ha muerto en combate. Los padres quedan apabullados por el dolor, y la película explora cómo los traumas dejan huellas en individuos y sociedades y se transmiten a las generaciones posteriores.

Al igual que Lebanon, Foxtrot se inspira en las experiencias del propio director en la época en la que perteneció al ejército.

El filme es una comedia desoladora por su retrato de los aspectos burocráticos e hipócritas de las fuerzas armadas y el efecto embrutecedor de décadas de conflicto para el país y su pueblo.

El ejército, en el cual deben revistar casi todos los jóvenes de ambos sexos, "es una parte tan integral de nuestro estado", dijo Moaz.

La actitud de Moaz hacia su patria se expresa en una imagen del filme. Muestra en la pantalla de una laptop el anuncio de la muerte de un joven soldado, y junto a ella una frutera con naranjas.

"Creo que es la historia de mi país: naranjas y anuncios de muertes", dijo.

Una nueva cara para la tercera edad

En lo que va del festival, que culminará el 9 de setiembre, dos de las estrellas que más han resaltado son Jane Fonda y Robert Redford.

La dupla que enamoró a los años 60 con la comedia romántica Barefoot in the Park (Descalzos en el parque) llegó a Venecia con la cuarta película que protagonizan juntos: Our Souls at Night.

Su nuevo filme, dirigido por el indio Ritesh Batra, se exhibe se fuera de competencia y llegará a Netflix el 29 de setiembre. En este drama, encarnan a una pareja de vecinos viudos que entablan una relación.

Ambos se conocen de vista desde hace años, aunque realmente nunca llegaron a intimar. Todo cambia cuando, a propuesta de Addie, deciden cada noche compartir cama, pero para sentirse acompañados y conversar, con el objetivo de luchar contra el insomnio que sufre la mujer, y aliviar además la soledad que ambos sienten.

A medida que la amistad crece, las conversaciones nocturnas empiezan a ser más serias y más profundas. Addie y Louis comparten secretos sobre lo que fueron sus respectivos matrimonios, así como las relaciones que los dos mantienen con sus hijos, ya mayores.

Redford, quien también funge como productor, comentó que su interés su interés en la adaptación de la novela de Kent Haruf nació, en parte, porque la industria obsesionada con la juventud y no hace suficientes películas para un público mayor.

Por su parte, Fonda señaló que la representación de la gente mayor está mejorando, como su serie de Netflix Grace and Frankie, en la que interpreta a una mujer que tras años de matrimonio queda nuevamente soltera.

"Ya he tenido tres amantes en esa serie", dijo. "Estoy muy feliz de que le estemos dando un rostro cultural a las mujeres mayores".

Además agregó que el amor y el sexo mejoran con la edad "primero que nada porque nos atrevemos a más cosas ¿qué tenemos que perder? Mi piel cuelga y también la de él".

En esta edición del festival, ambas leyendas del cine recibirán un León de Oro por el conjunto de su carrera.