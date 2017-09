Festival de San Sebastián entrega Concha de Oro a James Franco y 'The Disaster Artist'

De una u otra forma, el principal premio del Festival de San Sebastián es para el legado de Tommy Wiseau. La noche de este sábado, en la ciudad española de Donostia-San Sebastián, el artista estadounidense James Franco subió al escenario a recibir el galardón de la Concha de Oro por su película The Disaster Artist, una narración biográfica de la desastrosa película de Wiseau, The Room (2003).

Franco basó su guion en un libro de no ficción The Disaster Artist (2013) que publicó el actor Greg Sestero sobre su participación en el fiasco de producción y grabación de la que Wiseau escribió, produjo, dirigió y actuó en el papel principal. Popularmente, se le conoce a The Room como el "Ciudadano Kane de las películas malas" y ha generado un fenómeno de culto entre quienes la aprecian de forma irónica.

"Esta película realmente me llegó al corazón porque es sobre un hombre loco, y en estos tiempos locos yo espero que nos traiga inspiración a todos", dijo Franco al recibir el premio de las manos del presidente del jurado, John Malkovich, según lo publicado por The Hollywood Reporter.

Según reporta AFP, Estados Unidos no ganaba una Concha de Oro desde 1989 con la cinta Homr and Eddie de Andrei Konchalovski, que compartió galardón con la boliviana La nación clandestina de Jorge Sanjinés.

Tras su estreno en Estados Unidos en setiembre, The Disaster Artist mantiene un promedio de críticas de 77 en el sitio Metacritic y un 94% de "frescura" en la escala de Rotten Tomatoes.

Presentación tica

El Premio Horizontes Latinos de San Sebastián fue entregada a la chilena Los perros. La cinta compitió contra otras 11 películas de ocho países: Argentina, Francia, Uruguay, México, Venezuela, República Dominicana, Brasil y Costa Rica. El país fue representado por el drama Medea de la directora Alexandra Latishev y que fuera premiado por la actuación de su actriz Liliana Biamonte en el Festival Internacional de Cine de Lima.

Otra cinta que representó al país en el prestigioso festival europeo fue Agosto del director cubano Armando Capó y producción de la tica Marcela Esquivel (Princesas rojas). La producción tica compitió en la categoría de Cine en construcción para completar sus últimas etapas de trabajo.

El premio Cine en Construcción fue entregado a la película brasileña Ferrugem.

Lista completa

Concha de Oro a la Mejor Película: The Disaster Artist de James Franco (Estados Unidos)Premio Especial del Jurado: Handia de Jon Garaño y Aitor Arregi (España)Concha de Plata a la Mejor Directora: Anahí Berneri por Alanis (Argentina)Concha de Plata al Mejor Actor: Bogdan Dumitrache por Pororoca (Rumania - Francia)Concha de Plata a la Mejor Actriz: Sofía Gala Castiglione por Alanis (Argentina)Premio del Jurado al Mejor Guión: Diego Lerman y María Meira por Una especie de familia (Argentina - Brasil - Polonia - Francia)

Premio del Jurado a la Mejor Fotografía: Florian Ballhaus, por Der Hauptmann (Alemania - Francia - Polonia)

Premios honoríficos Donostia: Ricardo Darín (Argentina), Monica Bellucci (Italia) y Agnès Varda (Francia).Premio honorífico Jaeger-LeCoultre al Cine Latino: Paz Vega (España).Premio Nuevos Directores: Le semeur de Marine Francen (Francia)Premio Horizontes Latinos: Los perros de Marcela Said (Chile - Francia)Menciones especiales: Matar a Jesús de Laura Mora (Colombia - Argentina)

Premio Cine en Construcción: Ferrugem de Aly Muritiba (Brasil)