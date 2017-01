Estreno de Disney: Moana conquista el mar de sus amores

Animación de Disney está nominada al Globo de Oro

Cuenta la leyenda que, durante casi mil años, los habitantes de los numerosos pueblos polinesios decidieron no navegar más por las aguas que rodeaban sus islas.

A ciencia cierta, nadie conoce bien la razón que originó tan insólito y extraño hecho. Lo cierto es que los navegantes más audaces del mundo, en otrora reyes de los océanos, se confinaron todo ese tiempo lejos de las profundidades que tanto amaron.

¿Sería un tiburón asesino? ¿Un hoyo marino traga embarcaciones? ¿Tormentas incontrolables?

Como respuesta usted solo escuchará teorías y una de ellas se desarrolla en Moana: un mar de aventuras (2016), l a nueva película animada de Disney que se estrena hoy en los cines ticos.

Como bien lo dice su nombre, la protagonista de esta historia es Moana, una chica de dicieseis años amante de su tribu, audaz y aventurera.

Por su aspecto moreno, estatura y marcados rasgos étnicos, Moana es una de las nuevas incoporaciones de Disney a su paleta de legendarias princesas, que además de los prospectos anglosajones ya incluye representantes afroamericanas, asiáticas e incluso latinoamericanas.

“Moana es atlética, ágil, compasiva e increíblemente inteligente. Nunca se da por vencida y siente una profunda conexión con el océano”, dice John Musker, director del filme, sobre la estrella femenina.

Esa conexión es precisamente la que inquieta poderosamente a Moana: ella quiere explorar el mundo, extender las velas y comenzar a andar.

Ella, sencillamente, no entiende el porqué nadie se atreve a surcar las extraordinarias y apasionantes aguas. Del arrecife de la isla nadie pasa.

De hecho, nadie comprende los “absurdos” y peligrosos anhelos de Moana. Solo una anciana, su pícara abuela Tala, la anima a conquistar sus revolucionarios sueños.

“Quizás oigas una voz en tu interior. Y si esa voz comienza a susurrarte que sigas a la estrella más lejana…Moana, esa voz en tu interior es quien eres”, dice Tala en la película.

De esta manera, Moana, con un coraje inusitado y la fuerza dada por un linaje ancestral hasta ahora desconocido, romperá las reglas y se echará a la mar con el noble objetivo de salvar a su pueblo.

En compañía. Gracias al destino, Moana no estará sola en su aventura por conquistar las olas.

En el camino la inquieta adolescente conocerá a Maui, un poderoso semidios que según las notas de producción de la película está inspirado en “numerosos cuentos y leyendas que circulan sobre él a lo largo y ancho de toda Oceanía”.

“Quedamos fascinados con las historias que leíamos o que nos contaban los expertos de la región. Maui era un personaje único, un héroe embustero y pícaro, con poderes para cambiar de forma. Es un personaje maravilloso”, explicó Musker.

Maui, un poco huraño y no muy convencido, acepta a acompañar a Moana en un viaje que les deparará innumerables y peligrosas sorpresas.

Solo por decir algo se toparán con varios monstruos, furiosas tormentas y hasta unos curiosos piratas con coraza de coco: los Kakamora.

Además, Moana y Maui contarán con un acompañante inesperado a bordo: se trata de Heihei, el gallito bobo del pueblo. El emplumado, con solo verlo, provocará las risas de los espectadores.

En tierra no faltará Pua, el cerdito amigo de la protagonista. Éste animalito es la ternura en cuatro patas.

Hasta aquí todo muy bien, pero ¿logrará Moana su ambicioso cometido? Eso está por verse, lo que sí es seguro es que hallará un tesoro invaluable: su propia identidad.

Acierto animado. ”No es perfecta” , dice Indiewire sobre Moana , pero agrega que “esta colorida producción de Disney parece un paso en la dirección correcta”.

Críticos de todo el mundo conciden en que Moana, un mar de aventuras , resucita con tino y nostalgia toda la magia de las princesas Disney y la adereza con un toque de contemporaneidad.

Tan es así que la agencia EFE llamó a Moana “la primera princesa feminista de Disney”, por mostrar a una heroína empoderada, dispuesta a romper con los roles de género tradicionales.

En la dimensión técnica y visual la cinta ha sido igualmente alabada. Indiewire anota que es “visualmente deslumbrante”, mientras que The Hollywood Reporter va más allá e indica que Moana es “ atractiva para los ojos, los oídos y el corazón” .

No es casualidad que Moana, un mar de aventuras tenga nominaciones a mejor película animada en los Globos de Oro, Critics Choice Awards y Satellite Awards.

En las dos primeras instacias –que anunciarán a sus ganadores este mismo mes– también figura su banda sonora, pues su tema How Far I’II Go está nominada en la categoría de mejor canción.

Por ende no será nada raro ver a Moana compitiendo por el premio Óscar, teniendo como principales rivales a cintas como Kubo y las dos cuerdas mágicas,Sing: Ven y canta y Zootopia .

Moana: un mar de aventuras es una película para toda la familia y estará disponible en todos los cines del país.











