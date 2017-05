Escritor Leonardo Padura y actor Jorge Perugorría hablaron sobre la Cuba de 'Regreso a Ítaca'

En su segunda actividad en Costa Rica, el escritor cubano Leonardo Padura participó de un conversatorio alrededor de la cinta Regreso a Ítaca (2014), dirigida por el francés Laurent Cantet y junto con quien trabajó el guion. La función especial de la película fue realizada en el Cine Magaly, sala que actualmente exhibe la película dentro de su programación.

Tras la proyección, Padura subió al escenario del Magaly junto con el actor cubano Jorge Perugorría (quien interpreta a Eddy, uno de los cinco amigos protagonistas de Regreso a Ítaca) y el director del Centro de Cine, Fernando Rodríguez.

Padura explicó que la relación con Cantet nació posterior a su participación en la película 7 Días en la Habana, conformada por siete relatos sobre Cuba dirigidos por siete directores diferentes. Padura detalló que el cineasta francés estaba interesado en tomar información de La novela de mi vida pero que desistió de usarla para retomarla en el largometraje.

"Me escribió a los pocos días y me dijo que era una historia que no podía contarla en 15 minutos, que quería hacer un largometraje. Desde el principio, leyó La novela de mi vida y pensó que solo podía utilizar un pequeño fragmento de esa historia y (ese fragmento) era la conversación en la azotea que compartía un grupo de amigos", explicó Padura. "Fue una experiencia muy favorable para mí, todo el proceso de escritura junto a un director como Cantet. En ese proceso de escritura también participó, Lucía López Coll, mi esposa", afirmó.

Padura y Perugorría aseguraron que la filmación del largometraje duró 17 días.

"Muchos actores de mi generación empezamos a leer a Padura y soñamos con que, en algún momento, se hiciera una película y poder ser parte de ella. Una cosa que Padura hace de manera exquisita son los diálogos, el 'cubaneo' que tienen sus personajes... ¡Así hablamos los cubanos! Eso, para un actor, es verdaderamente maravilloso", dijo Perugorría sobre el realismo del lenguaje de Regreso a Ítaca.

La cinta de Cantet discurre de forma cronológica un día en La Habana. La narración describe la conversación de cinco amigos cubanos que se reúnen después de 16 años en los que uno de ellos estuvo exiliado en España.

"En el subtexto están las historias personales que son propias de los actores que intervinieron en la película y propias de la generación a la que pertenecen esos actores", describió Padura. "Cantet me ayudó a la hora de escribir el guion, a saber que estábamos tratando un tema esencialmente cubano y que también tuviera una proyección universal. (...)Todas la generaciones tienen sueños, no se cumplen y se pervierten", añadió.

Otros proyectos de Padura

Además de las proyecciones de Regreso a Ítaca, el público nacional también puede ver otra adaptación de la obra de Padura en Netflix, la serie Cuatro estaciones en La Habana. La mini serie está basada en cuatro novelas policiacas de Padura, la tetralogía del policía Mario Conde (encarnado por Perugorría).

La esposa de Padura, Lucía López Coll, trabajó junto a su esposo en la adaptación de los libros.

"Una de las mayores dificultades fue que queríamos mantener el espíritu de las novelas pero, al mismo tiempo, no podía ser un traslado simple de un medio a otro. El audiovisual es otra cosa", explicó López Coll en una breve entrevista tras el conversatorio y describió que los productores pidieron soluciones específicas en el guion, con el propósito de administrar el tiempo y el presupuesto.

"Nos hubiera gustado tener dos capítulos por novela para tener más tiempo para desarrollar la trama, eso no fue posible. Teniendo ciertas libertades tuvimos límites por diferentes razones", concedió López Coll.

Según dijo la guionista, los productores españoles de la serie tienen interés en continuar con una segunda de Cuatro estaciones en La Habana, pero aún no ha sido confirmada.

Por ahora, Padura y López Coll están trabajando en un futuro guion que no está basado en la literatura del cubano.

"A Leonardo no le gusta mucho trabajar el cine. Siempre dice que no va a hacer más guiones y, ahora mismo, estamos trabajando en algo en lo que estamos muy al inicio pero que nos gusta también. Él dice que no le gusta, pero creo que al final sí", comentó López Coll.

Otras actividades de Padura en Costa Rica

31 de mayo, 10 a. m., en el Centro de Cine: Conversatorio sobre actuación con Jorge Perugorría.

31 de mayo, 7 p. m., en el Centro de Cine: Documental Vivir y escribir en La Habana sobre Padura; se departirá con el escritor y con el actor.

1.° de junio, a las 7 p. m., en la sede de la Academia Costarricense de la Lengua (frente a la Lehmann): Conferencia sobre el escritor cubano Alejo Carpentier con la participación de Leonardo Padura y los académicos.