Adriana Álvarez y Leynar Gómez actuarán juntos en nuevo filme nacional

En San Mateo de Alajuela, a partir del 2 de abril, los actores costarricense Adriana Álvarez y Leynar Gómez volverán a la acción fílmica.

La protagonista de películas como Gestación y Atrás hay relámpagos, así como el escudero de Pablo Escobar (Limón ) en la serie de Netflix Narcos, realizarán dos roles secundarios en la película nacional El despertar de las hormigas, de Antonella Sudasassi.

"Estamos muy felices y honrados de su presencia en la película. Ambos, sin duda, le darán a la película mucho realce y sus nombres ayudarán a la proyección de la cinta en el extranjero", dijo Sudasassi desde San Mateo, donde se encuentra ultimando detalles para el rodaje.

El despertar de las hormigas es un largometraje que narra el drama de Isabel, una joven madre de dos hijos quien comienza a tomar pastillas anticonceptivas a escondidas de su esposo Alcides, quien insiste en tener más descendecia.

"Entre la culpa por no querer más hijos y el miedo a ser descubierta, Isabel comienza a tener períodos de alucinación", detalla el argumenta de la cinta.

En la película, protagonizada por la actriz Daniela Valenciano (Isabel), Gómez dará vida al señor Alcides, un hombre sencillo de la rural San Mateo.

"Alcides es de origen muy sencillo y representa a la clase trabajadora de San Mateo, un lugar que se ha detenido en el tiempo. Está atrapado por la vida y tiene sus expectactivas de vida un tanto limitadas", explicó Leynar.

"Mi personaje representa, de manera inconciente, la cultura del patriarcado que todavía tenemos en la sociedad", agregó el actor, quien sin dar muchos detalles adelantó estar trabajando en las audiciones de dos proyectos fílmicos internacionales y el protagónico de una obra de la Compañía Nacional de Teatro.

Gómez aceptó el papel de Alcides argumentando que la historia de la película es "honesta" y que el perfil del personaje tiene una "poética muy diferente" al realizado en Presos (2016) y Narcos, donde encarnó a dos tipos ligados al mundo del crimen.

Álvarez, por su parte, dará vida a Vanessa, hermana de Alcides y cuñada de la protagonista Isabel.

"Es un papel antagónico y eso me llamó la atención, pues casi siempre he hecho papeles de chica buena. No es que Vanessa sea una mala de telenovela, pero las circunstancias la hacen enfrentarse con Isabel", expresó Álvarez, quien con El despertar de las hormigas sumaría su quinto largometraje.

"De la cinta me gusta el tema que toca, que es la sexualidad femenina. Siento que todavía está muy llena de tabúes", agregó.

Susto de debutante. Para Daniela Valenciano, la actriz central de la película, trabajar al lado de figuras como Gómez y Álvarez es un poco intimidante.

Con Gómez, incluso, protagonizará algunas escenas íntimas.

"Me da un poco de susto no estar a la altura de ellos. Son actores buenos y muy profesionales en lo que hacen. Por dicha son muy abiertos y me han dado confianza para vencer mis inseguridades", dijo Valenciano, quien hasta ahora solo había enfocado su carrera en el teatro. Durante los últimos dos años trabajó con el Teatro Espressivo y figuró en montajes como Alicia, Cuento de Navidad y El inspector.

En la película nacional La región perdida (2009), de Andrés Heidenreich, Valenciano tuvo una participación mínima, pero de ahí no tuvo que ver nada más con el celuloide.

"Para una actriz de teatro pasar al cine es retador. Es la posibilidad de probar la técnica actoral desde lo más pequeño. Quiero decir que la cámara toma detalles y enfoca lugares que uno como actor de teatro no está acostumbrado a lucir", agregó Valenciano.

Sobre Isabel, su personaje, Valenciano dijo que "es una costurera de zona rural que comienza a cuestionar sus posibilidades en cuanto al rol de ser mama y ama de casa. No es una mujer débil", finalizó.

Trío fílmico.El despertar de las hormigas, que además de los actores profesionales ya mencionados contará en San Mateo con un amplia participación de lugareños, se enmarca dentro un de ambicioso proyecto de tres productos fílmicos.

El primero de ellos fue un cortometraje que, con el mismo nombre, ya participó en el Costa Rica Festival de Cine y el Chicago Film Festival. Ese corto trataba de la mujer en su etapa de niñez.

"Cada producción cuenta una historia independiente sobre mujeres en diferentes etapas de la vida. Ahora viene el largometraje, que pone de protagonista a una mujer adulta. Luego vendrá un documental que contará algo sobre la vejez femenina", explicó Sudassasi.

Se suma a las tres películas un componente transmedia, que se está desarrollando en redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter.

"En esas redes estamos invitando a artistas para que reinterpren la sexualidad femenina desde sus universos creativos. La respuesta ha sido muy buena y ha generado interesantes discusiones", agregó la cineasta.

Aunque el largometraje de El despertar de las hormigas es un proyecto apoyado por Proartes, el Fondo Audiovisual El Fauno y además es una coproducción con España gracias a su sociedad con Solita Films, su productora Amaya Izquierdo asegura que aún hacen falta recursos para su etapa de producción.

"Si alguna empresa, organización o marca nos quiere apoyar será bienvenido. Puede ser en especie o en efectivo. Podemos incluir producto en la película", dijo Izquierdo.

El despertar de las hormigas es una película que podría estrenarse en el 2018.











