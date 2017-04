¡Días santos de película! Seis filmes para no perderse

Programación especial para los días jueves, viernes y sábado

Fieles a la costumbre, los canales nacionales se lanzan a la caza de los televidentes en Semana Santa. He aquí lo mejor que ofrecen.

Como ya es costumbre, la película clásica Marcelino Pan y Vino , la serie televisiva Jesús de Nazareth y las megaproducciones fílmicas Ben-Hur, La Pasión de Cristo, Quo Vadis y Los diez mandamientos , serán los platillos fuertes de las televisoras ticas en los últimos días de la Semana Santa.

Marcelino pan y vino (1954), cinta que relata el encuentro amistoso de un dulce huérfano con un Cristo crucificado, se verá el sábado a las 11 a.m., por canal 13.

“Un niño es abandonado en un convento de frailes franciscanos. Pasan los años, y aunque el niño vive feliz entre los monjes, no puede dejar de añorar a su madre. Marcelino se hace amigo de un Cristo crucificado que hay en el desván del convento: habla con él y le sube de la cocina pan, vino y otros víveres que puede encontrar”, detalla la sinopsis del filme.

Marcelino Pan y Vino ganó un Oso de Plata en el festival de Cine de Berlín y su actor principal, el niño Pablito Calvo, recibió una mención especial del Festival de Cannes. Por sus tierna y bien llevada historia, este filme español ha conmovido a varias generaciones en los días santos.

Sin duda, una de las representaciones de Cristo más icónicas es la de Robert Powell, en la serie Jesús de Nazaret (1977).

La serie, dirigida por Franco Franco Zeffirelli, tiene una duración de siete horas y relata la el nacimiento, vida, muerte y resurrección de Cristo.

Normalmente, esta cinta ha sido un referente estrella en la parrilla de Semana Santa y este año no será la excepción. Canal 6 la transmitirá el Viernes Santo de 2:30 p.m. a 9:30 p.m. Además, si se la pierde, el mismo canal la retransmitirá en un horario nada tradicional: el sábado, de 12:30 a.m a 7: 30 a.m.

Con olor a Óscar. Con varios premios Óscar y nominaciones que prueban su calidad, las películas Los diez mandamientos (1956), Ben-Hur (1959), Quo Vadis (1951) y La Pasión de Cristo (2004) no podían faltar en estos días santos.

En Teletica usted puede ver las cuatro, comenzando hoy jueves a las 4 p.m. con Los diez mandamientos , de Cecil B. DeMille.

La cinta, protagonizada por Charlton Heston y nominada a siete premios Óscar en 1956 – ganó el de mejores efectos visuales– , relata la vida de Moisés y el éxodo del pueblo judío luego de ser liberado de la esclavitud egipcia.

El mismo jueves, a las 8 p.m., sea testigo de la agonía de Jesús antes de ser crucificado y la tortura a la que fue sometido en La Pasión de Cristo , de Mel Gibson.

La polémica cinta, señalada por ser muy explícita en sus escenas de violencia, obtuvo nominaciones al Óscar en la rama de mejor fotografía, mejor maquillaje y mejor banda sonora.

El viernes, a las 2 p.m, canal 7 vuelve a tener a Heston en su programación. Esta vez, a la estrella actoral la veremos en Ben-Hur , filme ganador de once premios de la Academia, incluyendo mejor película.

“ Ben-Hur , una noble de Jerusalem, es acusado de atentar contra la vida del nuevo gobernador romano, y su hermano Mesala, lo encarcela a él y a su familia”, detalla la sinopsis del laureado filme.

“Mientras Ben-Hur es trasladado a galeras para cumplir su condena, un hombre llamado Jesús de Nazaret se apiada de él y le da de beber. Más tarde escapará de la opresión, se hará experto en carreras de cuádrigas y regresará a Roma para recuperar el honor perdido”, agrega el argumento.

Menos popular que las anteriores, pero imperdible para los cinéfilos es Quo Vadis (1951), de Mervyn LeRoy.

Ocho nominaciones al Óscar, incluyendo mejor película, hablan bien de una historia ubicada en la antigua Roma y que tiene como protagonista a Marco Vinicio ( Robert Taylor), un soldado que regresa victoriosos después de tres años en el campo de batalla.

“Marco Vinicio se enamora de Ligia, pero ella es cristiana y sus creencias le impiden enamorarse de un guerrero. Marco consigue sin dificultad que el emperador Nerón se la ceda en pago por sus servicios”, detalla la sinopsis de la película.

Si quiere ver Quo Vadis , recuerde que se proyectará el viernes Santo, a las 7 p.m.

Además de estas recomendaciones, len estos días los canales ticos –incluyendo el 4 y 11– agregan a su agenda fílmica decenas de filmes sobre santos, biografías pontificias y procesiones. Consulte la programación de cada emisora.











