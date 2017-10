Hoy se estrena 'Despertar', la cinta en la que Rafa Rojas vuelve al ruedo

El tiempo corre como una gacela, se cuela entre la manos y nadie posee el divino poder de detenerlo. En los cines ticos, a partir de mañana, un nuevo filme costarricense nos lo grita así, en la cara, sin anestesia: –¡Pobre de aquel que lo desperdicie!–.

Hablamos de Despertar (Awaken, 2017), de Soley Bernal, película en la que un hombre llamado Ignacio (Rafa Rojas) se convierte en la triste imagen del sin sentido. Él solito se ha arruinado su vida, aunque tendrá un dulce chance para recuperarla. Luego de El lugar más feliz del mundo (2015), Despertar es el segundo largometraje dirigido por la aventurada Bernal. Esta vez, la cineasta tico-colombiana deja de lado las poses de la comedia y se enfoca con su proyecto a tocar conciencias, cambiar vidas y conmover hasta las lágrimas.

La cinta representa, además, el esperado regreso de Rafa Rojas al ruedo de la actuación. Casi 20 años tardó el galán de telenovelas en pisar de nuevo un set de grabación.

Al fin se atrevió, en su tierra, para encarnar al conflictuado Ignacio Lehman.

"Estoy feliz por participar en un proyecto tan bien hecho. Yo esperaba un buen guion para regresar y me lo mandaron desde Costa Rica. Espero les guste; este trabajo fue hecho con mucho amor", expresó el tico luego de presentar el tráiler de la nueva película.

Sin duda, mucho amor le tuvo que poner Rojas para sacudirse el polvo, bajar de peso sometiéndose a una brava dieta durante el rodaje y entrar en sintonía con un personaje realmente complicado.

"Nunca había hecho algo así", reconoció el intérprete, quien en los años 80 dejó el país para afincarse en México, donde se hizo famoso protagonizando telenovelas como Quinceañera y Baila conmigo.

Según el argumento de la película, filmada por completo Costa Rica, Ignacio morirá en seis semanas y desea mantenerse con vida para ver el nacimiento de su bebé.

"En ese tiempo, el debe tener ‘un despertar’: cambiar su vida, cambiar el curso de su negocio y salvar a su esposa Sara de la locura", detalla el argumento.

Sara es interpretada por la actriz mexicana Alejandra Toussaint, actriz que ha participado en películas como Morgana, en 2012, y la teleserie El señor de los cielos (2014). Ella es la coprotagonista del filme, está esperando un hijo y sufre por el desenfoque total de su esposo.

"Para Sara, su vida no es el trabajo, sino su matrimonio y todo lo que eso conlleva. Eso es algo contrario a lo que vive y piensa Ignacio, lo cual los hace vivir un gran desencuentro", expresó la actriz.

Lo cierto es que Ignacio, sin darse cuenta, ha hecho mucho daño y le queda poco para enmendar sus errores. Su pasado infantil lo atormenta, su presente lo ahoga y su futuro está en una tumba.

Nada más que agregar, o bueno, quizá sí. En medio de la desgracia surge la esperanza y el filme la saca a relucir como una de sus banderas.

"Es un personaje complejo. No quisiera vivir en carne propio lo que experimenta, pero sí me gusta pensar que me enseña mucho sobre la vida y que enseñará a mucho a todos. Su vida es un reflejo de lo que vivimos", dijo Rojas.

"No solo me refiero al calvario que padece Ignacio a nivel de salud, es también en lo laboral, en lo que es su relación amorosa, en lo que es la relación con sus hijos. En ese sentido así es la vida, la vida real", agregó el intérprete.

Bernal piensa muy similar a Rojas. Para ella Despertar es un filme de fe, que además se convierte en un jalón de orejas para quienes transitan todavía por este mundo. Lo dejó claro el día en el que reveló el nombre de quien se le había inspirado.

"Esta película está dedicada a mi sobrina Sarita. Ella tenía cinco años cuando le diagnosticaron un tumor. La operaron nueve veces en seis meses y, al parecer, no había nada que hacer con ella. Le dijeron que iba a quedar ciega, como un vegetal y que lo mejor era desconectarla", relató la cineasta hace un par de meses."Sin embargo, con la fe de su familia y un gran esfuerzo, Sara vive ahora sana; ella, incluso, puede ver. La ciencia no lo puede explicar. De alguna forma, de eso trata la película, pues a veces, cuando la vida se está yendo de las manos, nos damos cuenta del tiempo valioso que estamos desperdiciando. Le quitamos tiempo a la familia, a lo realmente importante", agregó Bernal.

El camino.Despertar, proyecto que tuvo un costo de producción de $500.000, tiene una duración de 123 minutos y se filmó en abril de este mismo año.

La cinta se rodó en locaciones de Fraijanes de Alajuela, Ciudad Colón, Cartago y un hospital ubicado en Lindora, Santa Ana.

Uno de las puntos de rodaje más significativos fue el de Fraijanes, pues allí se filmó la parte "más onírica del personaje", explicó Bernal.

En medio del bosque, la directora captó escenas en las que se esculpen la mente del personaje, su pensamiento, sus angustias. Allí, fantasías y alucinaciones son parte del intenso recorrido de Ignacio.

"Estos encuentros le van a ayudar a reencontrarse con las cosas buenas que ha ido dejando atrás. Cosas que ha ido perdiendo por el sufrimiento, por el dolor", agregó la directora.

En cada una de las locaciones, además, el Ignacio de Rafa Rojas tendrá interacción con actores como Leonardo Perucci –papá de Ignacio en la cinta–, la mexicana Toussaint y otras figuras del medio nacional como Arabella Salaverry y Humberto Canessa.

Detalles.Despertar es una película coproducida entre Costa Rica, Colombia y México. La música de la cinta se desarrolló en Nueva York y fue obra de la compositora alemana Caterina Schembri.

"Es importante destacar que la música fue grabada con instrumentos en vivo, no fueron realizados por computadora", destacó orgullosa la realizadora.

Por su parte, la mezcla de sonido y Dolbly 5.1 certificada se realizó en Bogotá, lo que según Bernal garantiza al espectador una grata experiencia auditiva.Despertar se estrenará en formato 2D en casi todos los cines del país: Cinemark, CCM, Cinépolis, Novacinemas, Multi Cines Liberia, Citi Cinemas y Multicinemas.

Luego, según aseguró la producción de la cinta, Despertar seguirá una ruta de festivales y su última parada será en los cines comerciales de México, Centroamérica, Perú, Argentina y Colombia.

FICHA TÉCNICA:Despertar (Awake)

Costa Rica, 2017

Género: Drama

Directora: Soley Bernal

Elenco: Rafa Rojas, Alejandra Toussaint, Leonardo Perucci.

Duración: 123 minutos

Cines: Cinemark, CCM, Cinépolis, Novacinemas, Multi Cines Liberia, Citi Cinemas y Multicinemas.

