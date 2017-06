José David Coste: el brillante actor de 'Hombre de fe' que dará vida a Keylor Navas en su etapa de infancia

José David Coste viajó muchas veces de San José a Perez Zeledón con su papá. Durante esos recorridos, su padre le contaba cómo había jugado en su adolescencia con uno de sus ídolos: Keylor Navas. Lo que nunca imaginó el pequeño actor es que unos meses después sería elegido para interpretarlo en el cine.

A inicios de año Coste repartía su tiempo entre estudio, compartir con sus amigos, escuchar a Queen y leer su trilogía favorita: La quinta ola. Hoy está viviendo algo que llegó tan pronto que ni siquiera le dio tiempo de soñar: él es uno de los protagonistas de la películaHombre de fe, basada en la vida de Keylor Navas. José David, estudiante de actuación desde los seis años, interpreta la etapa de infancia del arquero del Real Madrid.

Dinga Haines, guionista y directora del filme, mencionó por qué José David fue el actor elegido para el papel.

"José David tiene una realidad particular. En su propia realidad hay elementos que le hacen vivir lo que vivía Keylor en su infancia. También es muy maduro, sabe recibir direcciones, y demostró desde la primer audición sus capacidades. Él viene entrenándose en actuación desde muy pequeño. Él desarrolló su interés por actuar desde hace muchos años", explicó.

El pasado 22 de junio Coste cumplió 13 años, el regalo que pidió fue un Nintendo Switch. Al entrar a la etapa de la adolescencia, el oriundo de Pérez Zeledón, fusiona la ilusión propia de la edad con la responsabilidad de estar trabajando en un proyecto tan grande que lo llevará hasta las salas de cine.

El interprete de "Keylor niño" es elocuente, simpático y amable. Su mamá es arquitecta, su padre, médico y tiene dos hermanos menores. Durante su infancia participó en cortos cinematográficos y en obras de teatro de su escuela.

Actualmente cursa sétimo año en el Colegio del Valle, centro de estudio en el que es un destacado estudiante y en el que recibe apoyo por parte de sus compañeros y profesores para estar al día con sus responsabilidades académicas.

Con paciencia y naturalidad, José David conversó con Viva acerca de todo lo que significa esta experiencia en la que personifica al ídolo de su infancia.

Es su primera vez en cine y además con un protagónico. ¿Qué significa esto para usted?

Antes había hecho mini películas y mini cortos que relataban una historia entre los cinco y diez minutos. En esos cortos hacía cualquier papel. En realidad esto para mí es una experiencia completamente nueva. Es algo que me tiene realizado. Esto en realidad apenas está comenzando y yo estoy muy alegre con todo lo que es el proceso de grabación. En los días que llevo de grabar me he llevado sorpresas y bastantes buenos momentos. Aún faltan bastantes días de grabación, entonces quiero ver lo que Dios tiene deparado para mí.

¿Cómo vive esta experiencia?

La vivo al máximo. Yo me aseguro de disfrutar cada momento durante la grabación. Hay momentos en los que uno está un poco cansado entonces se acuesta en la buseta a descansar. O al contrario, días en los que sobra la energía entonces si estamos en una locación que tiene cancha de fútbol vamos a jugar un rato.

¿Qué ha sido lo más difícil de este proceso?

Creo que hasta ahora ha sido el levantarse temprano. Hay días en los que me puedo levantar a las 8 a. m. o 9 a. m. otros días me toca a las 4 a. m. o 5a. m., el día que me levanté más temprano fue a las 2 a.m., para ir a grabar.

Parte de esas madrugadas fue cuando recibió entrenamiento como portero...

Sí, durante el mes de preparación para lo que era la película tuve que levantarme como por tres semanas a las 4:45 a. m. para alistarme y esperar a que el profe (Didier Ureña, mismo entrenador de Keylor cuando estuvo en Pedregoso) pasara para empezar a practicar en el Polideportivo de Pérez Zeledón a las 5:15 a. m. y hasta las 6:15 a. m., de ahí me devolvía para mi casa, me alistaba y me iba para el colegio. El entrenamiento fue cansado pero uno se adapta. Todo lo que uno hace tiene una recompensa al final.

Usted es el menor de los actores, ¿ha recibido consejos?

He recibido bastantes consejos de mis compañeros, de gente del set. Dinga (Hains) me da bastantes consejos, todos muy buenos. Todos los consejos que he recibido me han ayudado demasiado. Yo siento que toda la gente del set busca ayudarse entre sí. Tenemos un ambiente bastante saludable, a mí me encanta convivir con toda esta gente.

¿Cómo hace para mantenerse al día con los estudios?

He tenido el apoyo de mi colegio al cien por ciento. Todos mis profesores y todos mis compañeros me han apoyado mucho. Llegamos a un acuerdo con el colegio: yo me traigo casi siempre los libros, el colegio me manda la materia o se la pido a mis compañeros. Esta última semana pude acomodarme para hacer todos los exámenes.

Keylor Navas me aconsejó que siempre tengo que ser humilde

Me comentaron que usted es un alumno destacado...

Bueno, mis papás están bastante orgullosos con mis calificaciones y yo me siento bastante satisfecho con ellas. Esta tanda de exámenes fue cansada, porque los hice luego de grabar varios días, pero tuve la suerte de que todos mis compañeros me ayudaron a estudiar, los profesores me ayudaron a reponer materia; desde martes hasta viernes tuve que hacer entre uno y tres exámenes por día, por suerte ya terminé todos los exámes y repuse toda la materia. De los que me han entregado he recibido dos 100 y un 96.

¿Cómo es su relación con sus profesores y compañeros ahora que usted está en este proyecto en el que interpreta al ídolo de muchas personas?

Todo con ellos sigue igual. Somos los mismos de siempre.

¿Cómo ve su futuro? ¿Quiere hacer carrera en actuación?

Quiero terminar el colegio, sacar bachillerato. Luego me gustaría estudiar actuación, pero como carrera alterna tengo interés en Odontología: mucha de mi familia paterna se dedica a ese oficio. Mi papá salió con "domingo 7" y se hizo doctor.

¿Cómo lidia con las jornadas de grabación?

Casi siempre, gracias a Dios, hay algún momento libre en las grabaciones entonces los aprovecho para descansar o hablar con la gente. Casi nunca se hace muy cansado, porque tenemos pequeños momentos en los que nos da tiempo de descansar. (Dinga Hains explicó que cuando se trabaja con niños se diseña un horario especial que se adapte a su realidad y a sus estudios. "Este tipo de producciones tiene planeación detallada y rigurosa. Cuando se trabaja con niños se diseña un plan sensible. Él no viene todos los días", dijo).

Como estudiante debe dividir sus responsabilidades con este trabajo. ¿Siente que es un sacrificio o lo toma como aprendizaje?

Siento que un poco de ambas. Se aprende tanto de esta experiencia como se sacrifican cosas. Por ejemplo: el tener que reponer materia es difícil, pero siempre hay tiempo para reponerla. Todo sigue bien si uno disfruta haciendo lo que hace, yo en realidad he disfrutado mucho esto. Siento que es una experiencia llena de aprendizajes.

¿Cómo lidia con la responsabilidad de este protagónico compartido (dividido en Keylor niño y Keylor adulto)?

En realidad para mí es una gran responsabilidad por el hecho de estar interpretando a uno de mis ídolos de la infancia. Yo siempre he seguido a Keylor. Meterme en el personaje y entenderlo es una gran responsabilidad. Nada vendría yo a hacer si no me sé nada de la historia, si no intento entenderlo. Siempre hay que ponerse en los zapatos del personaje para saber los modos de hacer las cosas.

Es un adolescente haciendo algo muy importante en cine. ¿Qué significa esto y qué consejo le daría a los niños que sueñan con la actuación?

Para mí esto ha sido un logro muy grande. Si hace dos años me hubieran preguntado cómo me imaginaba en este momento yo bien pude decir que en el colegio estudiando, nunca me esperé esto. Cuando salió lo de la película mi profesor (Gerardo Selva) me convenció de hacer el casting, cuando vi que las cosas podían tomar un buen rumbo yo me propuse que iba a llegar y a lograr conseguir este papel. Siempre tenía en mente que cualquier cosa podía llegar a pasar, porque nunca nada es definitivo.

A los niños les digo que aunque nunca imaginen que llegaran a estar en un proyecto grande, siempre deben tener en mente que hay que proponerse las cosas y ponerles empeño: nunca nada se va a lograr sin hacer un esfuerzo. Hay que tener fe en que las cosas se pueden lograr, hay que creer en uno mismo y esforzarse por las cosas que quiere.

Antes de ser parte de este proyecto, ¿en qué invertía su tiempo?

Lo invertía en estudios, con mis amigos, en mis pasatiempos: leer y escuchar música; mis canciones favoritas son Don't Stop Me Now y Bohemian Rhapsody de Queen.

¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con Matt Márquez (interprete de Keylor en etapa adulta)?

Con Matt a pesar de que no hemos tenido la oportunidad de compartir durante mucho tiempo, las pocas veces que lo veo nos llevamos muy bien. Él es una persona superamable. Me ha dado consejos de actuación. Yo en realidad lo aprecio mucho, es un muy buen amigo para mí.

¿Qué es lo que más le ha gustado de esta película?

Antes de empezar este proyecto varias personas me dijeron: cuando usted graba una película se va a marcar un antes y un después de cómo usted las va a ver. Pienso que lo que más me ha gustado de esta experiencia es ver el esfuerzo que se pone para hacer una película. Mediante el cine se puede ver fácil, pero el proceso es duro, los días son duros, todo tiene su esfuerzo. Ver el resultado de lo que uno hizo debe ser satisfactorio. Siento que de todas las personas (del equipo) soy de los más emocionados de ver la película cuando ya esté hecha, es una gran ilusión para mí ver cómo quedó todo el esfuerzo de cada departamento, de todas las personas que han ayudado.

Ya conoció a Keylor Navas. ¿Cómo fue el encuentro?, ¿conversaron bastante?

No tuve mucho tiempo como para entablar una conversación amplia, pero en el tiempo que tuvimos me sentí bastante cómodo, él es una persona superamable, muy pura vida, es demasiado cae bien al igual que su esposa Andrea, son dos personas sumamente amables. Keylor me dio consejos: me dijo que siempre tenía que mantenerme humilde. También me resaltó que él sí conocía a mi papá; mi papá me había dicho que él conocía Keylor porque jugaba con él, me dijo que si lo veía que se lo recordara. Keylor también me firmó cosas: mi papá me compró una camiseta de la Champions League, unos guantes y una bola.

¿Qué similitudes siente que tiene con Keylor Navas?

Creo que la similitud que más se resalta es que los dos seamos de Pérez. Yo conozco donde él vivía y la cancha de Pedregoso dónde él iba a entrenar. Entre las similitudes está que yo también jugué como portero, no he sido el mejor que digamos, pero gracias a Dios he mejorado un poco.

¿Usa redes sociales? ¿Ha visto comentarios de la gente sobre la película Hombre de fe?

He visto. Hay todo tipo de comentarios. La gente siempre tendrá su opinión y sus razones. Siempre hay opiniones buenas y malas. En realidad la opinión que a mí me importa es la de las personas que quiero y si hay algún comentario que sea en forma de consejo o que sea bien intencionado pues yo lo tomo. Los que son malintencionados o con insultos nada más pensar: diay, estas personas tendrán sus razones, todo mundo tiene su forma de pensar. Yo nada más sigo tranquilo, sigo con lo mío y no me preocupo por opiniones malas de la gente.

¿Cómo se define?

A mí lo que más me interesa es ser quien yo soy. Algunos dicen que soy una persona graciosa, otros que soy amable. Algunos también pueden tener sus malas opiniones. Me gusta pensar en lo que yo era antes, en lo que soy ahora, en lo que quiero ser en un futuro. Me gusta juntar esas cosas y formar una persona y proponerme ser así. Hasta el momento soy feliz con quien soy. Me siento satisfecho con lo que he logrado hasta ahora.

¿Qué siente al participar en una película con un mensaje positivo?

Me parece una experiencia superbonita. Me parece muy importante poder transmitirle a la gente mediante mi actuación el mensaje que quiere dar la película: si una persona tiene fe y se empeña en hacer lo que quiere puede lograrlo.

¿Usted tiene fe?

Sí. Yo tengo fe en mí mismo, en las personas que hay a mi alrededor, fe en las personas que están por hacer el bien, fe en las personas que pueden hacer el bien. Yo tengo fe en las cosas buenas.