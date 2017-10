Crítica de cine: 'Despertar', comerse un lingote

Un nuevo filme costarricense. De alguna manera, esto ya ha dejado de ser noticia, el problema más bien es lo que les está costando a los cineastas ticos de encontrar pantallas para exhibir sus filmes. No es raro enterarse de películas costarricenses que se dan en otros países, aunque sea en festivales, y aquí no hay certeza de que se exhiban.Esa es la ley del mercado que, en lo personal, me repugna. Pues bien, decía que tenemos un nuevo filme nacional que nos llega con el sucinto título de Despertar (2017), dirigido por Soley Bernal, con una historia que se diseña a sí misma como drama, aunque tiene algunas secuencias cercanas al melodrama y, por eso, pierde densidad interna.El drama en cuestión corre como desventura en una pareja matrimonial, la cual vive el duelo de la pérdida de un hijo con fuertes sentimientos de culpa (cada uno para sí y de la esposa para con el esposo de manera más notoria).

De ahí en adelante, puede suceder cualquier cosa: sea que los sujetos (ella y él) se hundan en sus propias degradaciones emocionales o que, por lo contrario, encuentren un proceso de mejoramiento. Una u otra posibilidad puede darse, sea como pareja o en cada uno por separado.

El problema básico del filme es la exagerada lentitud o morosidad para describir el desarrollo de los hechos que nos han de llevar a tal o cual final. Esa parsimonia narrativa, por momentos exasperante, le hace perder a la película su temple dramático, su dinamismo visual y hace que algunos de los diálogos se tornen cansinos.

Despertar arrastra su morosidad por secuencias: algunas se alargan en demasía y le dan más metraje de la cuenta al filme (pudo haber sido una película más corta y habría ganado montones). Por dicha, la directora maneja bien la elipsis entre secuencias (lo "no narrado visualmente"), si no, habría sido peor.Incluso, el filme se alarga con varias inserciones comerciales que uno las comprende por razones logísticas, pero que debieron manejarse con más sutileza. ¿Por qué así, tan a rajatabla, por ejemplo, hacernos tragar un comercial televisivo de manera completa?

Por ser de una narrativa ceremoniosa con arte de funeral, Despertar más bien deviene filme de plomo, como si estuviéramos comiéndonos un lingote ferroso envuelto en una tortilla delgada. Ello no es lo mejor para un filme –se dice– basado en un hecho real cercano a la directora: su semiología pretende ser "semiología general de la realidad", para usar la expresión de Pier Paolo Pasolini, pero es una realidad sin matices: toda ella es muy lineal.

Las actuaciones se contagian de lo mismo; así, de todo el elenco, uno solo puede salvar el trabajo de Alejandra Toussaint, a leguas de los demás. La música también peca de lo mismo. Con la cámara, es indudable el buen ojo de Soley Bernal para "colocarla", incluso con algunos encuadres y planos arriesgados, pero peca con el ritmo (también es culpa del trabajo con el montaje).

Despertar confirma algo tan repetido: los problemas del cine nacional se inician con el guion y, en este caso, también con el tratamiento. En todo caso, prefiero que ustedes vayan al cine a ver esta película y que no solo dependan de esta crítica.

FICHA DE LA PELÍCULA

Título original:Despertar

Costa Rica, 2017

Género: Drama

Directora: Soley Bernal

Elenco: Alejandra Toussaint, Rafa Rojas, Humberto Canessa

Duración: 123 minutos

Cines: CCM, Cinépolis, Nova, Cinemark

Calificación: Dos estrellas de cinco posibles