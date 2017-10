Crítica de cine: Thor: Ragnarok, el humor de los dioses

Sé que no solo muchos espectadores, sino que también bastantes críticos de cine han elogiado la película Thor: Ragnarok por el humor que tiene y por su fisga autoparódica. No sé. Por mi parte, me pareció un humor mediocre y si destaca, es porque la película toda es igual o peor en mediocridad.

Este cierre de la trilogía con el dios Thor –como superhéroe– viene dirigido por el neozelandés Taika David Waititi, igualmente conocido como Taika Cohen, y con guion de Eric Pearson. Tanto a ellos como a quienes les elogian el humor, bueno les haría repasar lo que es el gozo paródico con autores como Charles Chaplin, Billy Wilder o Blake Edwards, entre otros.

Lo digo rápido: si por el tal humor se trata, Thor: Ragnarok se cae muy pronto en la calibración de su eficacia, tiene esa calidad cansina presente en la mayoría de las películas de superhéroes (las hay con mejores resultados). Sus chistes empalagan y son pura retórica de cine vanidoso.

Sus bromas no tienen profundidad alguna, porque no pasan de la más innecesaria autorreferencia, propio de personajes esquemáticos, mal diseñados, monotemáticos, unidimensionales, de cartón-piedra, siempre iguales a sí mismos y que se pasan diciendo: “oh, mi dios” (o sea, dioses que invocan a un dios, qué tontera).

Trama. Esta vez, Thor y Loki descubren que tienen una hermana diosa, Hela, tan mala que Loki parece niño recién nacido. Aquello deviene horrendo pleito familiar, sin la presencia de Odín (¿acaso los dioses mueren?), al punto que si le quitamos los muy exagerados efectos visuales y la aceptable fotografía de Javier Aguirresarobe, lo que ahí queda es telenovela o folletín metido con calzador en el género fantástico.

Ni qué decir de la banda sonora, basada en “ruines ruidos ruidosos” y en algo tecno-pop que puede ser o no tecno-pop. La historia narrada se alarga más de la cuenta, dividida de tajo en tres partes muy marcadas que le quitan ilación, conexión o enlace al argumento total: tres en uno, así, a puro pulso y entre ocurrencias.

Con personajes débilmente diseñados, las actuaciones resultan más flojas que socar un tornillo en algodón. De ellas, solo puedo salvar la fuerza de Cate Blanchett como Hela, convertida en villana cruel desde su galanura, y el loco hedonismo de Jeff Goldblum como el rey de un sitio extravagante que se inicia desde un basurero y donde tienen preso a Hulk.

Con algunas secuencias por ahí bien logradas, tan pocas que podría enumerarlas de una en una, lo cierto es que Thor: Ragnarok es película insustancial e insípida que los seguidores de los filmes de superhéroes pueden ver así, como para no perder la costumbre ni el hilo comercial de Marvel. Eso sí, deben soportar burlas contra sus héroes en el propio filme.

Para finalizar, si esta película es mediocre como comedia, como drama es peor, como cine de acción se levanta un poco y como género fantástico es un descalabro: fantástico fiasco.

FichaEstados Unidos, 2017Género: AcciónDirección: Taika WaititiElenco: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate BlanchettDuración: 130 minutosCines: Cinépolis, CCM; Nova, Citi, Studio, CinemarkCalificación: DOS ESTRELLAS ( * * ) de cinco posibles