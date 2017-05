Crítica de cine: ‘Piratas del Caribe V: La venganza de Salazar’

Una ventaja que tiene la suma de años en un crítico de cine asiduo es que tiene más películas para recordar. No se trata de ser memoria del cine, sino de traer el cine a la memoria. Lo digo porque la brillantez de las viejas películas de piratas emocionaba realmente con sus banderas, dignas del buen cine de aventuras.

Ahora, las nuevas generaciones tienen a un tal Jack Sparrow, una caricatura no del pirata, sino de sí mismo, sujeto esperpéntico en la aventura, que pretende ser cómico al estilo grotesco muy propio de ciertos programas de la televisión.

Ya van cinco películas en serie con el actor Johnny Depp al frente del ridículo generalizado. La de ahora se titula Piratas del Caribe: La venganza de Salazar (2017), que es más de lo mismo, filme tan parecido a los anteriores como un paquete de tortillas a otro. Se debe aceptar algo: este filme tiene mejor dirección de arte y mejor dirección en general, pero sin exagerar lo que acabo de escribir.

Uno siente que los directores noruegos Joachim Rønning y Espen Sandberg intentaron hacer algo mejorcito. Igual, uno nota el esfuerzo apreciable del actor español Javier Bardem por salirse del aburrido diseño de personajes. Por guion y dirección, este quinto filme se acerca al primero de la saga. Nada más.

Lo demás es tirar balines con rifle herrumbrado. Hasta el nuevo romance que aquí se da, donde podemos elogiar a la actriz Kaya Scodelario (modelo británica), es puro reciclaje del que ya todos conocemos de los primeros filmes. Luego, el libreto amarra distintas situaciones a la brava para tratar de acomodarlas como un solo argumento.

Así, Piratas del Caribe: La venganza de Salazar va desde el robo de un banco al estilo de la viejas comedias mudas, a lo Mack Sennett y los estudios Keystone, hasta el talante de un Cecil B. de Mille con sus bíblicas separaciones de las aguas. Al menos yo, sentí el esfuerzo de los directores por llevar el guion hacia las perennes maneras literarias de Emilio Salgari o de Rafael Sabatini, pero ello queda en pinceladas.

No es fácil hacer buen cine con aventuras de piratas si las tramas giran como perinolas sobre sí mismas. No hay mayor creatividad, excepto al agregar algunos elementos del género fantástico (acepto que está muy buena la secuencia de los tiburones “muertos en vida”, propios de un filme de terror).

No se le pueden pedir peras al olmo: no están ahí Sandokán ni el capitán Blood. No navega El Cisne Negro. Los actores no son Errol Flynn ni Tyrone Power. Es odioso comparar con esta quinta película con Jack Sparrow. Ahora es solo franquicia de ocurrencias manejada con buena publicidad, como sabe hacerlo la escudería Disney.

De los directores Joachim Rønning y Espen Sandberg es preferible que vean su película Kon- Tiki (2012), otra aventura de mar, muy valiosa, tanto como el libro que le sirve de base escrito por Thor Heyerdahl. En todo caso, pese a Piratas del Caribe: La venganza de Salazar , ¡le deseo larga vida a las películas de aventuras con piratas!

TÍTULO ORIGINAL: PIRATES OF THE CARIBBEAN: DEAD MEN TELL NO TALES PAÍS:ESTADOS UNIDOSDIRECCIÓN:Joachim Rønning y Espen Sandberg.ELENCO:Johnny Depp, Javier BardemDURACIÓN:129 MinutosCINES:Cinépolis, CCM, Citi, Cinemark, Multi, NovaCALIFICACIÓN::DOS ESTRELLAS ( ) DE CINCO POSIBLES