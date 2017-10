Serie 'Compas', un viaje a Rusia 2018 de la mano de Miguel Gómez

Desde el 2014, cuando la selección de Costa Rica hizo historia en el Mundial de Fútbol de Brasil, tres amigos se propusieron una ambiciosa meta: ahorrar como nunca para acompañar a la Tricolor a Rusia 2018.

Hablamos de Chema (Renzo Rímolo), Jimena (Montserrat Montero) y Daniel (Rodrigo Villalobos); quienes con la roja puesta son los protagonistas de Compas, la nueva serie que produce el cineasta nacional Miguel Gómez.

Con Compas, Gómez deja a un lado las historias netamente deportivas que exploró en la cinta Italia 90 (2014), para embarcarse ahora en un viaje que ilustra otra faceta del balompié: la pasión de los fanáticos.

"Compas es sobre la gente que realmente invierte emocionalmente en esto del futbol. Básicamente es una comedia situacional, que va siguiendo paso a paso los esfuerzos de estos personajes por alcanzar su sueño", adelantó el cineasta.

Sobre la participación de Rímolo y Montero –quienes actuaron juntos en la película de Gómez Amor Viajero (2017)– y el polifacético Villalobos, Gómez comentó que busca explotar sus personalidades y así darle un toque especial al filme.

"Al ser personas que tienen una sensibilidad especial para la comedia, estarán de maravilla dentro del estilo de la serie. Por ese mismo motivo, creo que la serie puede trascender en algo diferente, algo atractivo", comentó Gómez.

A los tres figuras principales se les une también el locutor y comediante Gustavo Gamboa. Él encarnará a Iván, quien es el supervisor de los tres 'compas' en la oficina.

"Me emociona mucho este proyecto porque la gente no sabe que esperar de este elenco. A Villalobos la gente lo recuerda de RG Elementos y Buen Día, pero no saben de lo que él es capaz de aportar en cuanto a histrionismo y sensibilidad. Tampoco saben nada de Gamboa en ese sentido, aunque sí un poco más de Rímolo y Monserrat", agregó el cineasta.

Para Montero, por su parte, Compas será un gran reto, pues la actriz se declara 'cero futbolera'.

"No sé nada de futbol, aunque cuando juega la Sele en el Mundial se me mete la fiebre. Lo curioso es que el personaje de la serie es una completa fiebre del deporte y que además juega. Desde ya estoy investigando para aprender todo al respecto", confesó.

"Estoy segura que la serie será un pegue, la gente se va a sentir demasido reflejada. Es que al fin y al cabo el futbol se vive así, entre amigos, y más cuando está involucrado un Mundial", agregó.

Gómez agregó que, como soporte a los personajes principales de la serie, se sumarán a la producción más comediantes, quienes actuarán ocasionalmente en el proyecto. Además se incorporarán a la historia futbolistas y exfutbolistas muy conocidos del medio tico.

A la espera. Según Gómez, Compas es una producción que será transmitida en una nueva plataforma streaming, de la cual no quiso revelar detalles. Lo único seguro, según el cineasta, es que la serie es una coproducción con el canal TD Más (propiedad de Televisora de Costa Rica).

En dos temporadas, la serie estará compuesta por 10 episodios, cada uno con una duración entre los 24 y 30 minutos. Aún no existe fecha oficial de lanzamiento.

Compas lanzó un teaser tráiler sobre el proyecto, que ya lleva más de 230.000 reproducciones. En el adelanto se ven a los cuatro protagonistas haciendo una parodia con la música de Bohemian Rhapsody, de Queen.

"La letra de ese teaser me la inventé yo. Refiere al tipo de personas que no creían en lo que haría la Sele en el Mundial pasado, el fenómeno que suscitó y la charla que generó entre los compas. Queríamos que fuera un adelanto que se saliera de la normal", finalizó Gómez.