Cher regresará al cine en la secuela de 'Mamma Mia! Here We Go Again'

Diez años después del popular musical Mamma Mia! Here We Go Again viene su segunda parte con una actriz de lujo: Cher. La artista vuelve a la pantalla grande tras su participación en Burlesque en el 2010.

La noticia se dio a conocer luego de que Cher publicara un par de tweets en los que hace alusión a su papel en la segunda parte del musical basado en las canciones de ABBA.

El portal de Entertainment Weekly confirmó la participación de Cher, mas no adelantó cuál será su papel en la divertida cinta en la que compartirá con los destacados actores Meryl Streep (Donna), Amanda Seyfried (Sophie la hija de Donna), Pierce Brosnan (Sam), Dominic Cooper (Sky) y Colin Firth (Harry), todos participantes de la primera parte.

Mamma Mia! Here We Go Again, que comenzó su rodaje en agosto, cuenta con la dirección de Ol Parker y tiene música de Benny Andersson y Björn Ulvaneus. Según abc.es, esta segunda entrega incluirá algunos temas de ABBA que no se escucharon en el filme original.

Se estima que esta secuela llegue a los cines en julio del 2018.