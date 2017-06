‘Cars 3’: Rayo corre la más dura de sus carreras

El tiempo pasa y nunca perdona. La palabra veterano resuena fuerte en los “oídos retrovisores” de Rayo McQueen y eso comienza a preocuparle un poco. Se hace viejo el coche rojo y puede ser que eso le pase factura.

En Cars 3 , nueva aventura de Pixar que se estrena el jueves en los cines ticos, McQueen sigue siendo el mejor auto de carreras del mundo. Sin embargo, ese título corre peligro.

Ahora que es uno de los más bólidos más antiguos del circuito, el #95 de la pista debe demostrar a todos que aún puede ganar una gran carrera y que aún no es hora apagar los motores.

“No es que esté viejo del todo, pero en la película la gente comienza a preguntar cuándo debería retirarse”, adelantó Brian Fee, director del filme.

Fee es el encargado de recuperar el brillo de una franquicia que, en el 2006, levantó pasiones infantiles y embelesó a la crítica con su primera película. Esa cinta, dirigida por John Lasseter, alcanzó dos nominaciones a los premios Óscar, ganó el Globo de Oro y y conquistó el premio Bafta a mejor película animada.

Pero si la animación del 2006 fue un golpe extraordinario de Pixar, lamentablemente no contó con la misma acogida en el 2011, con su secuela.A Cars 2 no le fue mal en la taquilla –recaudó $562 millones en todo el mundo–, pero la crítica no fue tan benevolente con la producción. Para The Washington Post , por ejemplo, fue el proyecto “más flojo de Pixar” a la fecha.

¿Se había agotado la gasolina creativa y seductora de Cars ? ¿Tan rápido?

Pues bueno, desde aparatoso choque de McQueen con la crítica mundial han pasado seis largos años. En ese tiempo mucho se especuló si Cars se habría acabado para Pixar, pero resultó que no.

Como si se tratase de una analogía con la vida real, Cars 3 muestra a un McQueen dispuesto a no rendirse y plantarse duro ante nuevos y jóvenes contendientes. La gloria le espera.

En la nueva cinta, Rayo tendrá que enfrentarse a una nueva generación de corredores. Son más jóvenes, potentes y veloces, y sobre todo destacan por portar consigo un chip incorporado: el uso de la tecnología como arma para rendir mejor.

“Ese detalle, a ciencia cierta, amenaza con cambiar para siempre el deporte de las carreras”, advierten las notas de producción de la esperada película.

Entre los bólidos que amenazan el reinado de McQueen está el competitivo y revolucionario Jackson Storm, un auto azul azabache que está dispuesto a todo para cruzar la meta de primero.

De entrada, Storm le lleva la delantera a Rayo. Entre otras cosas, su novedoso motor puede alcanzar una velocidad máxima de 344 km/h (kilómetros por hora), mientras que el de nuestro querido protagonista solo puede llegar a 318 km/h

“Storm es la cara de los novatos que han entrado en escena. Y McQueen, para colmo de males, está en una posición donde toda su generación ha sido retirada. Está solo”, detalló Fee.

Ante tal panorama Rayo sabe que necesita un milagro o toda su carrera estaría acabado. Su angustia se siente, se le nota en la adorable mirada de su parabrisas.

“Todo el mundo puede entender la sensación de tener a alguien pisándote los talones. La sensación de estar un poco desfasado en algo que se te daba muy bien. La sensación de saber que necesitas a alguien que te ayude para tener una segunda oportunidad”, finalizó Fee.

Para suerte de McQueen aparecerá en escena Cruz Ramírez, su nueva y suspicaz entrenadora. Ella, una automotor de origen latino, tiene su propio plan para ganar la Copa Pistón.

“Cruz Ramírez, una joven y avispada coche de carreras, ayudará al protagonista en el duro mundo de la competición. El bólido amarillo, se convertirá en el mejor aliado de McQueen”, detalla el sitio Sensacine.com

Cruz la tiene clara: “puede que no seas tan rápido como Storm, pero sí puedes ser más astuto”, le dice a Rayo.

Dicho sea de paso, el personaje de Cruz Ramírez es presentado por la producción de Cars 3 como un reconocimiento al poderío y espíritu de lucha de la mujer en todos los campos.

“Hay personajes femeninos realmente fuertes en esta película. Cruz Ramirez, un coche amarillo con una personalidad burbujeante y sueños de ser corredora, refleja la vida real de quien dobla su voz”, dijo John Lasseter, productor del filme, en referencia a la comediante mexicana Cristela Alonzo.

Alonzo fue la primera mujer latina en crear, producir, escribir y estelarizar un show Estados Unidos.

También, como era de esperarse, a Rayo le echarán el hombro sus amigos de toda la vida: Radiator Springs, como la grúa Mater, su novia Sally y el dueño del taller de coches Ramone.

Poder del pasado. Por si fuera poco, Rayo y Cruz Ramírez invocarán la inspiración de Doc Hudson Hornet, personaje de Cars (2006), que por razones aún no claras dejó de aparecer en sus secuelas.

Se da por entendido que Hudson Hornet murió, quién sabe. Lo que se especula es que Pixar desapareció el personaje por las muertes de quienes doblaban su voz en inglés y en español: Paul Newman y Pedro Armendáriz.

Ya veremos qué nos dice sobre el tema la nueva película y que tal la trata la crítica cuando sea develada en todo el mundo. ¿Habrá Cars 4 ?

Hasta ahora, lo único que sabemos es que en sorprendentes escenarios de toda América, la apuesta de Pixar desarrollará la lucha a muerte por la vigencia del gran Rayo... y también de la franquicia.

En la titánica tarea de Rayo, rugirá el motor del campeón rojo, pero también su corazón: es una cinta para toda la familia.

Cars 3 se exhibe en Costa Rica en los formatos digitales 2D, 3d, Atmos y Imax 2d . Es una película para toda la familia.