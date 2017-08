La batalla más feroz de Bruce Lee es inmortalizada en el cine

Durante una noche californiana de 1964, dos hombres en la cima de sus carreras se lanzaron en una batalla que llegaría a los anales de la mitología del kung fu.

De un lado un delgado monje budista de 24 años, recién desembarcado de China, exudando modestia aunque era uno de los dotados maestros del poderoso Templo Shaolin, cuna del kung fu.

Y del otro, un impetuoso luchador estadounidense de origen chino, que a sus 24 años se aprestaba a convertirse en una leyenda de este combate sin armas.

Birth of the Dragon, que se estrenó este fin de semana en Estados Unidos, retrata el épico cara a cara entre Wong Jack Man y Bruce Lee, quien revolucionó el kung fu.

Un puñado de testigos de la pelea nunca se puso de acuerdo sobre qué pasó exactamente esa noche en el gimnasio de Bruce Lee, en Oakland. Tampoco precisaron cuánto fue la duración de la pelea, ni cuánto público había, ni siquiera quedó claro quién fue el vencedor.

Lo que es indiscutible es que el encuentro transformó el acercamiento de Lee al kung fu y lo ayudó a convertirse en 'El dragón', una estrella que hizo brillar al arte marcial.

"Mi padre es dueño de una escuela de artes marciales y tiene un amigo que fue uno de los testigos", dijo el chino-estadounidense Philip Ng, quien interpreta a Lee en Birth of the Dragon.

"Escuché su historia y contradice algunas cosas que leí. Tengo mis creencias y mi hipótesis sobre lo que pasó en la pelea, pero una cosa es definitiva, el hecho de que después de ese combate Bruce Lee evolucionó su método de pelea", opinó.

Birth of the Dragon se inspira en clásicos de Bruce Lee como Fist of Fury (1972) y Enter the Dragon, estrenada después de su sorpresiva muerte en 1973 por un derrame cerebral.

En la cinta, Wong Jack Man –encarnado por Xia Yu–, llega a San Francisco para conocer la situación del kung fu en Estados Unidos e inmediatamente percibe como una amenaza a Lee, quien lo desafía.

En estas condiciones el enfrentamiento es eminente y finalmente se hace realidad.

Ng estudió el arte marcial Wing chun en su natal Hong Kong, bajo la instrucción de Wong Shun Leung, maestro que formó a Lee.

"Me contó muchas historias sobre Bruce Lee creciendo, fuera del kung fu y en las películas, cosas que definitivamente nadie puede leer en los libros", dijo Ng, quien en sus 15 años trabajando en películas de acción en Hong Kong, asegura haber conocido a mucha gente que era cercana al mítico luchador.

Pese a ser un experto en Wing chun, un arte de golpes particularmente devastadores, Ng asegura que el combate en Birth of the Dragon es el más difícil que haya filmado.

"He hecho unas 40 películas y series de televisión en Hong Kong. Nunca he grabado una película como esa. ¡Es una pelea de 500 movimientos! La mayor cantidad que había hecho tal vez eran 300", dijo el actor.

La viuda de Lee, Linda, cuenta en su libro Bruce Lee: el único hombre que conocí, que la batalla tan reñida con Wong le convenció de apartarse del Wing chun e inventar su propio estilo.

Así nació el Jeet Kune Do, que mezclaba varias escuelas del kung fu y lo convirtió en una estrella de este arte.Wong, quien siembre ha asegurado que ganó la pelea, se arrepintió de haber aceptado el combate por una vanidad de la juventud. Él enseñó el método Shaolin del norte en San Francisco hasta su retiro en 2005.

Detalles. A pesar de la gran expectación que ha generado la cinta, en materia de crítica no le ha ido nada bien.Para Variety la cinta "emociona por lo mítica que fue esta pelea, pero tropieza y se trastabilla a la hora de enseñar lo que ocurrió y por qué fue importante. No es un drama biográfico interesante ni una fiesta estimulante de artes marciales".

En Costa Rica Birth of the Dragon no tiene fecha de estreno, pero las distribuidoras de cine no descartan su develación en el país.