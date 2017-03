Aspirantes a ser Andrea Salas brillan entre la multitud de aficionados que quieren interpretar a Keylor Navas

Segundo día de audiciones para la película del guardameta tico

Un vestido rojo resaltaba la esbelta figura de Jennifer Miranda, una de las tres aspirantes que llegaron desde horas tempranas para audicionar por el papel de Andrea Salas, la esposa de Keylor Navas.

Con sandalias color nude, de 10 centímetros de altura, la recién graduada de Artes Drámaticas hizo la fila bajo el ardiente sol de este viernes. Jennifer fue la participante número 76 de las audiciones y la 1523 en las inscripciones digitales para participar en Hombre de fe.

Sus ojos verdes, su experiencia como modelo y su carrera en actuación, hicieron que la vecina de Escazú considerara la posibilidad de probar suerte en la pantalla grande.

"No sé si la producción quiere a alguien súperparecida o que tenga una parte de actuación, ya que es una película nacional e internacional. Siento que tengo parecido y como soy modelo, Andrea tiene esa parte también. Siento que por mis ojos claros y la parte de actuación puede funcionar", dijo.

Simpatía. En medio de una multitud de madres acompañando a sus pequeños que sueñan con interpretar al portero del real Madrid en su infancia, sobresalió Daniela Meneses. Sus brillantes ojos verdes aclaran de entrada que también busca ser Andrea.

A sus 20 años esta estudiante de locución y animación cree que su personalidad y rasgos similares a Salas pueden ser su pase directo al cine.

"Desde pequeña me ha gustado la actuación. Pequeña participé en De locos, un programa de canal 7. Vine porque siempre he soñado con salir en una película, esa es una de mis metas. Cuando me di cuenta que necesitaban a una mujer de ojos verdes para el casting supe que tenía que veniar a probar suerte", contó.

Pamela Zamora también llegó a la audición. Gracias a un video con el que participó por medio de la página de Facebook Keylor Navas la película. Su ecuanimidad y simpatía hicieron que la joven de 20 años tuviera paso directo al casting.

Por su juvenil apariencia Pamela considera que podría interpretar a Salas en su juventud; sin embargo, no descarta convertirse en alguna de las mujeres cercanas a Keylor.

"Soy una persona abierta, tengo el don de gente. Estoy acostumbrada a compartir con gente, bailé ballet, tap y jazz por muchos años. Me gustaría ser Andrea, o me fascinaría ser la hermana de Keylor, la prima, la vecina", comentó.

Avanza la tarde y el sol no cesa, la llegada de los aspirantes a participar en la película, tampoco.











