‘Assassin’s Creed’: De la muerte a la más feroz secta de la Inquisición

Una cinta imperdible para los seguidores de la franquicia de Ubisoft

“Trabajamos en las sombras para servir a la luz. Somos Asesinos”. Las palabras de Michael Fassbender en el piel de Callum Lynch revelan la esencia de la cinta que llevará al mundo moderno a la época de la Santa Inquisición Española: Assassin’s Creed.

La primera adaptación de acción real de la saga de videojuegos de Ubisoft llegó a los cines nacionales este jueves, con una ambivalencia entre las grandes expectativas emocionales de parte de sus seguidores y las malas referencias que le ha otorgado la crítica mundial.

En la cinta, Fassbender interpreta a un convicto con pena de muerte que recibe una inesperada segunda oportunidad para vivir. Sin embargo, el precio es alto.

Lynch es el último miembro de un linaje del Credo de los Assassins, una organización secreta que que lucha por proteger el libre albedrío de los siempre hambrientos de poder Caballeros Templarios.

Gracias a los mecanismos misteriosos de Industrias Abstergo, una entidad dirigida por Alan Rikkin (Jeremy Irons).

Con la ayuda de la doctora Sophia Rikkin (Marion Cotillard), Absergo rastrea el ADN de Lynch, desbloquea sus recuerdos genéticos y mediante un avance tecnológico llamado el Animus, lo traslada hasta el siglo XV, donde vive las experiencias de su pariente lejano, Aguilar de Nerha.

Transformado por el pasado, Callum comienza a adquirir el conocimiento y las habilidades físicas necesarios para derrocar a la opresiva orden de los Templarios en la actualidad.

Posiciones disidentes. La película tarde a las pantallas nacionales, pues se estrenó desde diciembre en los cines estadounidenses y europeos.

El filme del director Justin Kurzel ( Snowtown y Macbeth ) generó posiciones divididas entre los críticos, pero no mermó el interés de los fans del videojuego.

“Pasado alrededor de un tercio del metraje de Assassin’s Creed , el héroe Callum Lynch se sienta a reflexionar, mira a su alrededor y, tras volverse hacia la cámara, dice algo así como: ‘¿Qué demonios está pasando?’. Uno está tentado de suponer que fue una frase improvisada por el actor Michael Fassbender; que, al rodar la película, él estaba sintiendo el mismo tipo de desconcierto que nosotros al verla”, asegura el diario español El Confidencial.

Por su parte, el sitio de Cinemanía respaldó al cineasta. “Ponerse tras las cámaras de la adaptación de Assassin’s Creed es todo un salto de fe. Más aún si introduces un protagonista y un escenario histórico que no forman parte de los videojuegos. Justin Kurzel sale airoso de la caída gracias a su destreza a la hora de diseccionar la psique humana y cargar de vivacidad cada escena”, señaló.

En suelo tico, las emociones no se ven opacadas por lo que diga la crítica.

“Voy supermocionado, porque es una saga que sigo desde hace muchos años; primero, porque soy my aficionado a los videojuegos y segundo, porque la saga lo atrapa a uno”, dijo Pablo Martínez a Viva , mientras iba de camino al cine. Había comprado la entrada desde la semana pasada, pues se considera un “gran fiebre” de la franquicia: tiene los juegos, figuras de acción, libros y camisetas.

“La crítica le ha dado durísimo. Ellos no la ven como uno, que es aficionado. Talvez la película no vaya a ser nominada a un Óscar, pero creo que me va a gustar”, agregó.

De igual manera, para Sergio Ramírez es “obligación” ir a ver la cinta este fin de semana, luego de haber superado todos los juegos.

“Esperaría ver algo muy apegado al juego, que suceda algo parecido, ojalá que con efectos visuales tuanis. La persona sale contenta cuando se apega a la historia original”, dijo.











